Арестовали яхту российского миллиардера под флагом Островов Кука

Пришвартованное в порту Пальма-де-Майорка 78-метровое судно оценивается в 120 млн долларов (90 млн евро) и ходит под флагом Островов Кука, отмечает ТАСС.

Решение испанского суда было вынесено по запросу США. В ордере на арест говорится, что яхта «подлежит конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций.

Минюст США считает, что Вексельберг, находясь под санкциями, через подставные компании продолжал проводить платежи в долларах через американские банки для обслуживания яхты.

Судно зарегистрировано на имя компании, расположенной на Британских Виргинских Островах, которой в свою очередь управляют панамские компании, пишет bfm.ru.

В гражданской гвардии Испании уточнили — Вексельберг не находится под санкциями ЕС, но при этом сослались на то, что в США в отношении него ведется расследование.

Ранее в Италии арестовали крупнейшую яхту мира «А» стоимостью в полмиллиарда евро. Она принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.