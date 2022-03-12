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Политика

В Италии арестовали крупнейшую яхту мира стоимостью в полмиллиарда евро. Она принадлежала российскому бизнесмену

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А», которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко. Ее стоимость оценивается в €530 млн, пишет «Коммерсантъ».

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Яхта «А» является одной из крупнейших парусных яхт в мире. Построили ее по проекту известного французского дизайнера Филиппа Старка. Судно было спущено на воду в 2008 году в немецком Киле.

Андрей Мельниченко владеет базовой химической компанией «Уралхим». В рейтинге Forbes он занимает девятое место в России и 165-е место в мире ($11,6 млрд), в рейтинге Bloomberg — второе и 66-е места соответственно ($21,4 млрд).

9 марта его внесли в санкционные списки Евросоюза. В связи с этим миллиардер вышел из советов директоров СУЭКа и «Еврохима».

Напомним, 11 марта США объявили о санкциях против Татьяны Навки и детей Дмитрия Пескова.

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