Атака беспилотника на аэродром под Саратовом, отмена преференций для покинувших страну россиян, и старт продаж «Москвичей». Что еще произошло 26 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 26 декабря
На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Кроме того, в ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. В ДНР поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.
В ДНР и Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30.
В ДНР вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы Донецка. В ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7765 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Трое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотника на военный аэродром Энгельс в Саратовской области, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.
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- Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, ее займет Дмитрий Медведев.
Экономика, что с ней происходит
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- С 1 января Украина на 18,3% повысит тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию.
- Проблема с реализацией зерновой сделки пока не решена, хотя есть существенное достижение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- «Отис Лифт» — бывшая «дочка» американской Otis Worldwide Corporation — с 23 декабря переименована в «Метеор лифт»
- Минфин РФ перечислил Национальному расчетному депозитарию 10,9 млрд руб. на выплаты по евробондам со сроком погашения в 2028 году
- В розничную продажу поступили первые автомобили «Москвич».
- Россияне за 11 месяцев 2022 года купили в Турции 61,74 тыс. жилых объектов и стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в этой стране.
- Правительство РФ планирует к 2030 году довести долю российского автопрома на внутреннем рынке до 80%, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что разрабатываемые поправки об отмене преференций для покинувших страну россиян включают в себя запрет для нерезидентов работать в режиме самозанятых. Кроме того, в законопроекте предусмотрено повышение налога для индивидуальных предпринимателей.
- На Украине создали банковскую сеть, которая будет работать даже в условиях блэкаута, сообщил Нацбанк Украины.
- Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК назвал снижение цен на нефть одной из причин ослабления рубля.
- Россия ориентирована на экспорт металлопродукции на рынки Турции, Китая, стран СНГ, Латинской Америки, государств Юго-Восточной Азии, сообщил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Реакции политиков
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press рассказал, что Киев хотел бы провести в конце февраля «мирный саммит», лучшей площадкой для этого стала бы ООН.
- Министр экономики Армении Ваан Керобян: мы должны сделать все, чтобы работающие в Армении россияне оставались в стране как можно дольше.
- Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Иран не принимает участия в конфликте России и Украины. По его словам, ответственность за угрожающую риторику от любого органа в отношении Ирана в связи с военным конфликтом будет возложена на Украину.
Реакции: люди, сообщества
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, если на это согласятся все стороны, в том числе Россия.
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Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник, 27 декабря:
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Удачного вторника! Вот, что произошло 25 декабря: «Укрепление линии обороны в Запорожье, диалог о взаимной разморозке активов, и все россияне, застрявшие в Хургаде, вернулись».
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