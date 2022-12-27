Атака беспилотника на аэродром под Саратовом, отмена преференций для покинувших страну россиян, и старт продаж «Москвичей». Что еще произошло 26 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. Кроме того, в ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах. В ДНР поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников.

В ДНР и Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30.

В ДНР вскрыта позиция и уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы Донецка. В ДНР уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

Средствами ПВО за сутки уничтожены семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР.