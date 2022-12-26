Укрепление линии обороны в Запорожье, диалог о взаимной разморозке активов, и все россияне, застрявшие в Хургаде, вернулись. Что еще произошло 25 декабря

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.

Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две машины РСЗО «Ураган» и две установки РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб», три артиллерийские системы М777.

Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган».