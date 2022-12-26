26 декабря
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Политика

Укрепление линии обороны в Запорожье, диалог о взаимной разморозке активов, и все россияне, застрявшие в Хургаде, вернулись. Что еще произошло 25 декабря

Что произошло 25 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 25 декабря

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.

Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две машины РСЗО «Ураган» и две установки РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб», три артиллерийские системы М777.

Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Экономика, что с ней происходит

  • Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.
Антон Силуанов, министр финансов.
Антон Силуанов, министр финансов.
Анна Зайкова, altapress.ru
  • Глава Минфина не исключил, что России придется ограничить объем нефтедобычи, но поставлять нефть по ценам, назначенным Западом, она не будет принципиально, заявил он в интервью.
  • Техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.
Александр Новак.
Александр Новак.
government.ru
  • В Германии потребители газа с нового года начнут платить в среднем на 112% больше, чем осенью 2021 года, а электроэнергия подорожает на 44%. Об этом свидетельствуют данные компании Verivox, предоставленные изданию Handelsblatt.
  • Правительство РФ выделило МЧС более 800 млн рублей на закупку и поставку на Кубу до 25 тыс. тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи.
  • ОАЭ передадут Украине 2,5 тыс. электрогенераторов. Поставка входит в пакет гуманитарной помощи на $100 млн.
  • Минфин РФ в 2023 году при цене нефти ниже $70 за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния, а если цена будет «совсем низкой», увеличит заимствования или использует средства фонда.
  • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники долевого строительства, которые купили квартиры в проблемных домах, заявления на выплату возмещения смогут подавать через портал госуслуг. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.
  • Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином.
Вино. Алкоголь.
Вино. Алкоголь.
СС0.
  • В 2022 году экспорт Росатома вырастет на 15% и превысит $10 млрд, сообщил «Известиям» директор госкорпорации Алексей Лихачев.
  • Власти Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию в экономике страны. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Думаю, что мы выйдем на 12−13% инфляции по итогам года», — добавил председатель Совета министров.

Реакция политиков

  • Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подошла ли Россия к опасной черте в отношениях с западными странами, отказался согласиться, что эта черта «уж такая опасная». По его словам, Россия готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта на Украине. Глава государства также заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.
Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
  • Глава МИД КНР Ван И считает крепкими отношения между Китаем и Россией. Он заявил, что Пекин и Москва «твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны». «Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал Ван И на симпозиуме, посвященном дипломатии КНР.
  • Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал он в своем Telegram.

Реакции: люди, сообщества

  • Папа римский Франциск, выступая с рождественским посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к прекращению боевых действий на Украине, упомянул о затяжных конфликтах в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, и осудил «ветры войны, которые продолжают обдавать человечество ледяной стужей». Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican.
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх также направил свои поздравления главам инославных церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю.
Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
Скриншот видео на странице vk.com/patriarhkirill
  • 45% граждан Германии возражают против поставок на Украину немецких танков Leopard 2, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного по заказу DPA. Согласна с передачей Киеву танков только треть 33% немцев. 22% не смогли ответить.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Все застрявшие в Хургаде россияне прилетели в РФ, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
  • Один из разработчиков украинской видеоигры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов погиб во время боевых действий, сообщил в соцсетях его брат Вячеслав Ежов.
  • Билайн и Tele2 начали работать в роуминге на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник, 26 декабря:

  • USD 68,68 ₽
  • EUR 73,04 ₽
  • CNY 9,76 ₽

Бодрого понедельника! Вот, что произошло 24 декабря: «В ДНР уничтожили иностранных наемников, автозапчасти в России подорожали, а в Полтаве отказались сносить памятники советским генералам и Пушкину».

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