Укрепление линии обороны в Запорожье, диалог о взаимной разморозке активов, и все россияне, застрявшие в Хургаде, вернулись. Что еще произошло 25 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 25 декабря
На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.
Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две машины РСЗО «Ураган» и две установки РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб», три артиллерийские системы М777.
Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Экономика, что с ней происходит
- Минфин РФ надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов, России есть что им предложить, но все будет зависеть от желания партнеров, заявил Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News.
- Глава Минфина не исключил, что России придется ограничить объем нефтедобычи, но поставлять нефть по ценам, назначенным Западом, она не будет принципиально, заявил он в интервью.
- Техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.
- В Германии потребители газа с нового года начнут платить в среднем на 112% больше, чем осенью 2021 года, а электроэнергия подорожает на 44%. Об этом свидетельствуют данные компании Verivox, предоставленные изданию Handelsblatt.
- Правительство РФ выделило МЧС более 800 млн рублей на закупку и поставку на Кубу до 25 тыс. тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи.
- ОАЭ передадут Украине 2,5 тыс. электрогенераторов. Поставка входит в пакет гуманитарной помощи на $100 млн.
- Минфин РФ в 2023 году при цене нефти ниже $70 за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния, а если цена будет «совсем низкой», увеличит заимствования или использует средства фонда.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники долевого строительства, которые купили квартиры в проблемных домах, заявления на выплату возмещения смогут подавать через портал госуслуг. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.
- Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином.
- В 2022 году экспорт Росатома вырастет на 15% и превысит $10 млрд, сообщил «Известиям» директор госкорпорации Алексей Лихачев.
- Власти Белоруссии третий месяц подряд фиксируют дефляцию в экономике страны. Об этом в субботу заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Думаю, что мы выйдем на 12−13% инфляции по итогам года», — добавил председатель Совета министров.
Реакция политиков
- Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подошла ли Россия к опасной черте в отношениях с западными странами, отказался согласиться, что эта черта «уж такая опасная». По его словам, Россия готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта на Украине. Глава государства также заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.
- Глава МИД КНР Ван И считает крепкими отношения между Китаем и Россией. Он заявил, что Пекин и Москва «твердо выступают против гегемонии и новой холодной войны». «Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — сказал Ван И на симпозиуме, посвященном дипломатии КНР.
- Госдума работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — написал он в своем Telegram.
Реакции: люди, сообщества
- Папа римский Франциск, выступая с рождественским посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к прекращению боевых действий на Украине, упомянул о затяжных конфликтах в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, и осудил «ветры войны, которые продолжают обдавать человечество ледяной стужей». Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым, сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Патриарх также направил свои поздравления главам инославных церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю.
- 45% граждан Германии возражают против поставок на Украину немецких танков Leopard 2, следует из результатов опроса компании YouGov, проведенного по заказу DPA. Согласна с передачей Киеву танков только треть 33% немцев. 22% не смогли ответить.
Информация, которую вы могли пропустить
- Все застрявшие в Хургаде россияне прилетели в РФ, сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
- Один из разработчиков украинской видеоигры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов погиб во время боевых действий, сообщил в соцсетях его брат Вячеслав Ежов.
- Билайн и Tele2 начали работать в роуминге на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС.
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Бодрого понедельника! Вот, что произошло 24 декабря: «В ДНР уничтожили иностранных наемников, автозапчасти в России подорожали, а в Полтаве отказались сносить памятники советским генералам и Пушкину».
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