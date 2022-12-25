В ДНР уничтожили иностранных наемников, автозапчасти в России подорожали, а в Полтаве отказались сносить памятники советским генералам и Пушкину. Что еще произошло 24 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 24 декабря
На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8.
Российским средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и другие боевые бронированные машины, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Министерство обороны России заявило, что США переносят в Центральную Азию и Восточную Европу исследования, которые проводились в биолабораториях на территории Украины. Россия представила доказательства работы Украины и США с компонентами биооружия, сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.
- На 24 декабря в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии, сообщает в своей официальной сводке Укрэнерго.
- Специалисты закончили восстановление и открыли движение по семи мостам в ДНР, что позволило организовать бесперебойное транспортное сообщение с освобожденными территориями, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
Экономика, что с ней происходит
- Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 5 декабря.
- Урожай зерновых культур в Украине снизился примерно на 40%, по итогам 2022 года он составит 65−66 млн тонн. Об этом сообщил агентству AFP исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.
- Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит по территории Украины, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
- Японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance с 1 января прекратят страхование от военных рисков для судов, проходящих через российские воды, пишет Nikkei. Это означает, что покрытие ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке.
- Минск рассчитывает, что по итогам уходящего года объем белорусского экспорта в Россию составит порядка $22−23 млрд. Об этом заявил председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко.
- Более 1,49 трлн рублей будет направлено Пенсионному фонду РФ на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года, сообщили в кабмине. Средства пойдут на выплату пенсий, специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, а также ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам.
- Михаил Мишустин подписал постановление о продлении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года. Постановление затрагивает льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта, которые в текущих условиях составляют чуть больше 5%.
- Минпромторг предлагает установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах РФ, говорится в сообщении министерства.
- За второе полугодие 2022 года рынок рекламы упал до 45%. Ассоциация коммуникационных агентств России охарактеризовала ситуацию как кризис. Главными проблемами стали уход иностранных рекламодателей и сокращение числа площадок для размещения.
- Глава Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов сообщил ТАСС, что объем инвестиций в отрасль увеличился в 1,5 раза — с 600 млн руб. в 2021 году до 1 млрд руб. в 2022 году, несмотря на западные санкции.
- Автозапчасти в России подорожали в среднем на 27,7% за год, сообщает Российский союз автостраховщиков.
- Порядка 20 компаний в Санкт-Петербурге подали заявки на получение займов в рамках программы «Промышленная ипотека». Об этом в субботу сообщил ТАСС вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Реакция политиков
- Достичь мирного разрешения конфликта на Украине будет непросто, только президент Владимир Путин может закончить боевые действия, считает экс-глава итальянского правительства Италии Марио Драги. Об этом он заявил в интервью газете La Corriera della Sera.
- Мир на Украине зависит от США, украинцы смогут воевать только до тех пор, пока американцы будут оказывать им военную и финансовую поддержку, заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам признал, что уходящий год был непростым для страны и ее жителей, отметив, что немцы испытали на себе серьезные последствия нынешних событий на Украине, многие вынуждены себя ограничивать. Штайнмайер подчеркнул, что в этом году самое заветное желание заключается в том, «чтобы снова воцарился мир». «Но этот мир еще не осязаем. И это должен быть справедливый мир. <…> До тех пор, пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — резюмировал президент ФРГ.
Реакции: люди, сообщества
- Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников генералам Ватутину и Зыгину (погиб при освобождении Полтавской области), а также А. С. Пушкину.
- Миланский театр Арчимбольди работает над приостановкой показов драматического балета «Распутин» с участием известного танцора Сергея Полунина. Руководство театра получает угрозы, сообщила газета Corriere della Sera.
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- Средний чек при бронировании организованных туров на новогодние праздники вырос на 32,4%, до 147,3 тыс. руб. год к году, подсчитали в Travelata.ru.
- Фигуры президента США Джо Байдена и идеолога украинского национализма Степана Бандеры поместили в рождественский вертеп в Государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного совета.
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Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 23 декабря: «Наступление на Донецком направлении, миллиарды в новом бюджете США пойдут на помощь Киеву, а в вузах введут основы военной подготовки».
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