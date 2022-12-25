В ДНР уничтожили иностранных наемников, автозапчасти в России подорожали, а в Полтаве отказались сносить памятники советским генералам и Пушкину. Что еще произошло 24 декабря

На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10 горно-штурмовой бригады ВСУ. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Российским средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также за сутки перехвачено пятнадцать украинских беспилотников.