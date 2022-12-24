Наступление на Донецком направлении, миллиарды в новом бюджете США пойдут на помощь Киеву, а в вузах введут основы военной подготовки. Что еще произошло 23 декабря

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 87 районах. Уничтожены: два склада артиллерийских боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокационная станция комплекса С-300, две артиллерийские системы М777, а также две боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.

Истребительной авиацией сбит самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито десять беспилотников. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.