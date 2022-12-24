Наступление на Донецком направлении, миллиарды в новом бюджете США пойдут на помощь Киеву, а в вузах введут основы военной подготовки. Что еще произошло 23 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 23 декабря
На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 87 районах. Уничтожены: два склада артиллерийских боеприпасов, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокационная станция комплекса С-300, две артиллерийские системы М777, а также две боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики.
Истребительной авиацией сбит самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито десять беспилотников. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Экстренные отключения электричества фиксируются в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается.
- В ЛНР обнаружили два схрона с боеприпасами для осуществления украинскими диверсантами терактов в новогодние праздники, сообщает ТАСС.
Экономика, что с ней происходит
- Падение производства предприятий на Украине в четвертом квартале 2022 года в среднем достигает 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
- Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя, заявил вице-премьер Александр Новак.
- По мнению Новака, цена нефти Brent сейчас отражает реальную ситуацию на нефтяном рынке. Цена в 2023 году будет находиться между $70 и $100 за баррель.
- Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год объемом $1,7 трлн, предусматривающий выделение $44,9 млрд на помощь Киеву.
- «Газпром нефть» открыла в Санкт-Петербурге центр управления добычей проекта «Приразломное», единственной в РФ нефтедобывающей платформы на шельфе российской Арктики, сообщили в компании.
- Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной крупной западной лизинговой фирмой о покупке некоторых из более чем 400 самолетов, застрявших из-за санкций.
- Комиссия Госсовета РФ по экономике предложила списать с регионов долги в размере средств, которые были направлены на мобилизацию, а также поддержку присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Владимир Путин своим указом ограничил Газпрому покупки газа, добываемого на месторождениях в рамках совместных предприятий с австрийской OMV и немецкой Wintershall. Газпром покупает у иностранных партнеров их долю газа, добытого на разрабатываемых совместно российских месторождениях — теперь она сможет делать это по цене не выше установленной правительством России.
- Американский производитель крекеров и сухих завтраков Kellogg’s продает российскую часть бизнеса группе компаний «Черноголовка», сообщило агентство Reuters.
- Дочерний банк ВТБ в Казахстане запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы «Мир».
Реакция политиков
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины. Накануне президент Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс Украины «если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется».
- ООН необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете безопасности, поскольку она систематически нарушает международное право, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что не поддерживает полное исключение страны из Совбеза.
- Россия должна дать своим соседям «гарантии ненападения», заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. «Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии».
Реакции: люди, сообщества
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал архиереев и священнослужителей Русской православной церкви в своих оценках позиции и действий Украинской православной церкви не допускать «неосмотрительных и самоуверенных» высказываний, руководствоваться исключительно позицией Синода РПЦ, чтобы «не повредить еще больше» церковному единству.
- Доля россиян, считающих события СВО важнейшими на неделе, возросла до 38%, показал опрос Фонда Общественное мнение.
- Институт философии РАН выступил с заявлением, в котором пожаловался на информационную «кампанию» со стороны «группы псевдопатриотов». Поводом для таких обвинений, в частности, стало участие ученых института в международных научных мероприятиях, программах научного обмена и стажировок.
Информация, которую вы могли пропустить
- Миноборнауки совместно с Минобороны разработало и направило для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки», сообщила пресс-служба Миноборнауки.
- Наработки по новым школьным учебникам по истории представят в январе-феврале 2023 года, в них добавят главы про спецоперацию, референдумы и санкции, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
- СФ одобрил запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг. Роскомнадзор наделяется полномочием по составлению списка таких иностранных мессенджеров. Он должен быть опубликован на официальном сайте ведомства. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.
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