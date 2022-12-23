Поражение критически важных объектов, ВТБ до конца года купит «Открытие», а Бекмамбетов продал Bazelevs. Что еще произошло 22 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 22 декабря
На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 15 украинских военнослужащих.
На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты.
На Южно-Донецком направлении за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
В Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах. Уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов.
Истребительной авиацией сбито два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника, перехвачено два реактивных снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вчера в Москве обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.
- Экстренные отключения света продолжаются в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
- В ходе спецоперации поражено более 1,3 тыс. критически важных объектов Украины, что снизило потенциал ВСУ и парализовало работу ОПК страны, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
- Валерий Герасимов также сообщил, что обстановка на линии фронта стабилизирована. По его словам, основные усилия войск сосредоточены на завершении операции в Донецкой народной республике.
Экономика, что с ней происходит
- Группа G7 предоставила в 2022 году 32,7 млрд долларов помощи бюджету Украины.
- Страны G7 подтвердили, что антироссийские санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия из РФ.
- Товарооборот России и Индии в 2022 году станет рекордным, он превысит $30 млрд, сообщил заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин.
- Правительство Германии завершило национализацию энергоконцерна Uniper, получив 99% акций компании, сообщили в Минфине ФРГ.
- Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщила вице-премьер Абрамченко.
- Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что график производства необходимой для спецоперации продукции сформирован до 2025 года. Всего более 500 предприятий производят экипировку для военных в зоне спецоперации.
- Компания «Яндекс» зарегистрировала в Армении и США новую холдинговую компанию — Beyond ML, чтобы избежать проблем при работе на западных рынках на фоне введенных в отношении России санкций.
- Государство закупило еще одну партию зерна в интервенционный фонд РФ. На аукционах Национальной товарной биржи приобретено 50,5 тыс. тонн зерна на общую сумму 774,3 млн рублей, говорится в сообщении биржи.
- Запущенный в 2022 году в порядке эксперимента единый налоговый счет начнет действовать на территории всей страны с нового года.
- Банк России сообщил, что заключил с ВТБ договор о продаже банка «Открытие» — за 340 млрд рублей: 233,1 млрд деньгами и 106,9 млрд в ОФЗ. Михаил Задорнов покинет «Открытие» с 1 января, на место руководителя банка выдвинут экс-глава «ЮниКредит Банка» Михаил Алексеев, сообщили в ВТБ.
- Французский бренд нижнего белья DIM уходит из России, пишут «Ведомости».
- ДОМ.РФ и ВТБ разметили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ. РФ объемом 54,8 млрд рублей.
- Автомобили «Москвич» на электрической тяге могут поступить в продажу 26 декабря, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он уточнил, что в следующем году планируется произвести 50 тыс. машин, из которых 10 тыс. — электрические. Пeрвая модель будет стоить от 1,97 млн рублей.
Реакция политиков
- Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста об итогах года, сказал, что идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла этот год уверенно. Спецоперацию он назвал вынужденной и необходимой мерой. Глава государства заявил, что несмотря на «предрекаемые обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики», ничего подобного не происходит. «Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах „двадцатки“, причем уверенно демонстрирует», — заявил он.
- Поездка Владимира Зеленского в Вашингтон и его встречи с властями США показали, что ни Украина, ни США не готовы к миру с Россией, заявил посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
- Планы США сделать из России колонию потерпел крах, так как россияне сохраняют историческую память и фундаментальные ценности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Реакции: люди, сообщества
- Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HH.ru.
- Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине россияне стали субъективно менее счастливыми, однако при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос. «Парадоксальное» повышение социального оптимизма более чем на 10 п.п. выявило сравнение соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре, рассказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик на конференции «Российская экономика под воздействием внешних шоков».
- Владимир Путин удовлетворил прошение о выходе из гражданства РФ бизнесмена Рубена Варданяна. В сентябре Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, узнал РБК. Основатель киностудии Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел, сейчас студия работает с ним «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин». Но американский продакшен остается у Бекмамбетова и продолжит работу в Лос-Анджелесе. В следующем году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг.
- Бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию. Он попал под обстрел в Донецке и получил осколочное ранение. Врачи считают осколок неизвлекаемым.
- Приложения Росбанка удалены из AppStore, приложения «Мобильный банк РСХБ» и «РСХБ-брокер» заблокированы в App Store.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу, 23 декабря:
- USD 72,13 ₽
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- CNY 10,26 ₽
Приятной пятницы! Вот, что произошло 21 декабря: «Шойгу предложил повысить возраст призыва, Зеленский встретился с Байденом, а Медведев с Си Цзиньпином.«
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