На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 15 украинских военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении за сутки на данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах. Уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, пункт ремонта артиллерийских систем М777, три склада боеприпасов.

Истребительной авиацией сбито два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника, перехвачено два реактивных снаряда HIMARS.