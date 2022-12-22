Шойгу предложил повысить возраст призыва, Зеленский встретился с Байденом, а Медведев с Си Цзиньпином. Что еще произошло 21 декабря

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Минобороны, брифинг 21 декабря
На Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
В Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены: украинская самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция целеуказания П-18.
В ДНР уничтожена РЛС украинского зенитной ракетной системы С-300. В Херсонской области и ДНР уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.
В Запорожской области и ДНР уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства.
В Харьковской области и Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
В ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град».
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Возраст призыва граждан при комплектовании ВС РФ нужно поэтапно увеличить с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Необходимо довести численность российских ВС до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
- Путин обсудил с Совбезом концепцию внешней политики, с докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
- В Киеве свет будут подавать на 10 часов в сутки. Плановые отключения света вернутся в течение полутора недель, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом США.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство РФ предложило с 1 января 2024 года выплачивать до 2 млн руб. учителям, которые переезжают в приграничные школы городов и поселков с населением до 50 тыс. человек.
- США продлили на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний Nordwind Airlines, S7 и «Победа».
- Швейцария ввела санкции против 141 физлица и 49 компаний из России.
- Белый дом: Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь на сумму $1 млрд.
- Бельгия вслед за Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов Национального расчетного депозитария до 7 января.
- Компания по производству древесных плит Kronospan не планирует уходить с российского рынка, продолжит вкладывать в него средства, сообщил директор компании Питер Кайндл.
- Как сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, на бывшем петербургском заводе Nissan будут выпускать машины под брендом Lada.
- Уход Nokia и Ericsson из РФ не отразится на качестве мобильной связи, заявили в Минцифры.
- Nestle подтвердила оптимизацию структуры бутиков Nespresso в России.
- Госдума рекомендовала правительству рассмотреть введение льготного режима налогообложения для аграриев в регионах, которые граничат с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
- Минфин РФ обязал компании из «недружественных» стран продавать активы в России или с добровольным взносом в бюджет, или с предоставлением покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет.
Реакции политиков
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоящие задачи будут решать без ущерба для экономики и социальной сферы, без повторения ошибок прошлого. Также он отметил, что «в России есть все, именно все возможности для наращивания потенциала».
- Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Об этом сообщил его председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
- Владимир Зеленский после встречи с Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам для достижения «справедливого мира». «Для нас для всех мир по-разному справедливый. Для меня как для президента справедливый мир — это никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, это самое главное», — сказал Зеленский.
- Говорить о сроках окончания спецоперации на Украине некорректно, она изначально не подгонялась ни под какие даты, заявила Валентина Матвиенко. Также она заявила, что второй волны мобилизации не будет, тема не обсуждается, ее нет в повестке.
Реакции: люди, сообщества
- В Петербурге создан совет при губернаторе по поддержке мобилизованных и их семей для оперативного решения вопросов, касающихся социальной защиты, благотворительности, образования и трудоустройства.
- Помощник Дмитрия Рогозина заявил о его ранении в Донецке. По его словам, бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» получил ранение, находясь в Донецке в гостинице, где проживала группа военных советников, включая Рогозина.
Информация, которую вы могли пропустить
- На Украине возбуждено 50 уголовных дел против священников УПЦ, заявил глава СБУ Василий Малюк.
- Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что ограничения на выезд из страны для граждан не вводились и вводиться не будут.
- Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг, 22 декабря:
- USD 70,53 ₽
- EUR 75,09 ₽
- CNY 10,08 ₽
Удачного четверга! Вот, что произошло 20 декабря: «Киев без света, автомобили из Китая могут занять в России более 50% рынка, а за осквернение георгиевской ленты начнут штрафовать.».
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