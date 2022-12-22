Шойгу предложил повысить возраст призыва, Зеленский встретился с Байденом, а Медведев с Си Цзиньпином. Что еще произошло 21 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. Кроме того, в Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны в ДНР. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.

В Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены: украинская самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция целеуказания П-18.

В ДНР уничтожена РЛС украинского зенитной ракетной системы С-300. В Херсонской области и ДНР уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США.

В Запорожской области и ДНР уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства.

В Харьковской области и Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град».

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожен украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в ЛНР.