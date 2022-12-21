Киев без света, автомобили из Китая могут занять в России более 50% рынка, а за осквернение георгиевской ленты начнут штрафовать. Что еще произошло 20 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в ЛНР. Также в ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов ВСУ в ЛНР, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах.

В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских ЗРК С-300. Также уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

В ДНР сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО в ДНР сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.