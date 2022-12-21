Киев без света, автомобили из Китая могут занять в России более 50% рынка, а за осквернение георгиевской ленты начнут штрафовать. Что еще произошло 20 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 20 декабря
На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в ЛНР. Также в ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. За сутки потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов ВСУ в ЛНР, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143 районах.
В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских ЗРК С-300. Также уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
В ДНР сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, сбит украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО в ДНР сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины, а также украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.
- С 24 февраля из-за боевых действий на Украине погибли 6 826 мирных жителей, и еще 10 769 человек получили ранения, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
- Российский президент Владимир Путин распорядился создать рабочую группу органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также социальной и правовой защиты участвующих в спецоперации россиян.
- Более миллиона человек в Киеве остались без света — гендиректор украинской энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко.
Экономика, что с ней происходит
- Импорт товаров из России в Греции с января по октябрь этого года вырос на 141,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, с €3,2млрд до €7,75 млрд — греческое статистическое управление Elstat.
- Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти от «Роснефти» на 2023 год, но продолжит покупать сырье у «Татнефти», пока на такие поставки не введены санкции.
- Германия не планирует закупать российскую нефть в 2023 году, цитату пресс-службы министерства экономики Германии приводит Bloomberg.
- Бюджетный законопроект на $1,7 трлн внесен в Конгресс США, он предполагает выделение $44,9 млрд в качестве помощи Украине, пишет Reuters.
- Доля китайских автомобилей на российском рынке в следующем году может превысить 50%, говорится в исследовании авторынка компании ВТБ Лизинг.
- Убытки Роскосмоса по итогам 2021 года составили 31 млрд рублей, прогнозируемые убытки по итогам 2022 года будут более 50 млрд рублей, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
- Приток средств населения в банки РФ в ноябре составил 311 млрд рублей, а средства юрлиц увеличились на 0,7 трлн рублей, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2022 года».
- Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе — ноябре взлетели в годовом исчислении на 39%, до 5,82 млн тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.
- Потери ушедших с российского рынка зарубежных IТ-компаний, по оценкам Минцифры РФ, составили порядка 650−700 млрд рублей, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
- Производство по выплавке металла для изготовления сельхозтехники открылось в Новоалтайске. Завод обеспечит местным предприятиям весь производственный цикл, позволит не зависеть от поставщиков за пределами региона, сообщил на открытии министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому государство сможет изымать купленные зарубежными инвесторами акции стратегических предприятий без согласования профильной правительственной комиссии.
Реакции политиков
- Социальные и экономические вопросы стали главными темами состоявшихся 20 декабря встреч Владимира Путина с временно исполняющими обязанности глав ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Президент в беседе с Пасечником назвал ситуацию в ЛНР «весьма сложной», а в разговоре с Пушилиным констатировал, что в ДНР она «не менее сложная, а может быть, даже и поострее» с учетом усиливающихся обстрелов Донецка. Иностранные СМИ и правозащитные организации «не подают голоса» о жертвах этих обстрелов, подчеркнул президент.
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что затягивание конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон.
- Никаких оснований для разблокировки на территории России социальных сетей, Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Twitter в настоящее время нет, заявил нам председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Реакции: люди, сообщества
- В Москве прошел концерт «Скажи героям спасибо» в поддержку участников спецоперации.
- Билл Гейтс заявил, что на его веку настолько неспокойное время, как сейчас, было только в 1960-е/
- За рубежом сейчас находятся около 100 тыс. российских IT-специалистов, но 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, сообщили РИА Новости в Минцифре.
Информация, которую вы могли пропустить
- Госдума вводит штрафы до 1 млн руб. либо арест до 15 суток за распространение карт, которые оспаривают целостность России. Госдума также приняла в третьем чтении законопроект, которым закрепляется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За осквернение георгиевских лент предусмотрен штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.
- Старейшая из действовавших в России правозащитных организаций, Московская Хельсинкская группа получила от Минюста иск о ликвидации.
- VK ведет переговоры о покупке платформы для цифровой дистрибуции музыки Multiza, у которой есть договоры с западными стримингами, в том числе Apple Music и Spotify, а также офисы за рубежом.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник, 20 декабря:
- USD 69,00 ₽
- EUR 73,34 ₽
- CNY 94,99 ₽
Хорошей среды! Вот, что произошло 19 декабря: «В Евросоюзе договорились о потолке на российский газ, Путин встретился с Лукашенко, а Шевчуку утвердили штраф за дискредитацию армии».
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