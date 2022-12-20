В Евросоюзе договорились о потолке на российский газ, Путин встретился с Лукашенко, а Шевчуку утвердили штраф за дискредитацию армии. Что еще произошло 19 декабря

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в ЛНР уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в ДНР. За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в ДНР. Также в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в ДНР, Херсоне и Херсонской области. Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

Средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.