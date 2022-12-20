20 декабря
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Политика

В Евросоюзе договорились о потолке на российский газ, Путин встретился с Лукашенко, а Шевчуку утвердили штраф за дискредитацию армии. Что еще произошло 19 декабря

Что произошло 19 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 19 декабря

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в ЛНР уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в ДНР. За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в ДНР. Также в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в ДНР, Херсоне и Херсонской области. Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

Средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • Страны Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ в размере €180 за МВт/ч или $1,9 тыс. за 1 тыс. кубометров. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года.
  • Глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на страну в 2023 году.
  • В Крыму формируют фонд из нескольких тысяч земельных участков, которые позже подарят крымчанам с государственными наградами, участвовавшим в СВО.

Экономика, что с ней происходит

  • Группа Mondi намерена стараться получить разрешение на продажу Сыктывкарского ЛПК.
  • Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что зарубежные производители российских процессоров «Эльбрус» и Baikal в 2022 году отказались исполнять заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы.
  • «Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому налоговые нерезиденты РФ не смогут заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей.
Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.
  • Владимир Путин подписал закон, который дает преимущественное право мобилизованным гражданам на получение ранее занимаемой должности или другой вакантной должности, соответствующей их квалификации.
  • Крупнейшая американская страховая группа AIG продала свою дочернюю компанию «АИГ» российским инвесторам.
  • С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил $20 млрд. По словам главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего ввезли 2,4 млн тонн товаров.
  • Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд, пишет газета «Речь Посполита».
  • Завод Hyundai в Петербурге начал сокращать персонал.
  • Российские акции подешевели в 2022 году намного сильнее других, сообщает агентство Bloomberg. Падение началось на фоне военной операции на Украине и оттока инвесторов из России.
  • Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на сделки со страховщиками из недружественных стран в тех случаях, когда речь идет об экспорте российского продовольствия и удобрений.
  • В ДНР нашли частных инвесторов для десяти шахт, рассказал республиканский министр угля и энергетики Андрей Чертков.
  • Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования.

Реакции политиков

  • В понедельник Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Минске. Президент России заявил, что Россия и Белоруссия уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики, страны реализовали около 600 из 1 000 интеграционных мероприятий, согласованы основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии.
  • В свою очередь, президент Белоруссии рассказал, что санкционная политика бумерангом ударила по ее авторам, вопросы по унификации рынка с РФ в ближайшее время будут сняты. Белоруссия и Россия не будут создавать параллельных производств, будут развивать кооперацию в промышленности.
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что нельзя вести настоящие переговоры Москвы и Киева до тех пор, пока Россия не выведет с территории Украины свою армию.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы нормы действующих законов распространялись и на погибших в зоне боевых действий участников ЧВК.

Реакции: люди, сообщества

  • Верховный суд Башкирии утвердил Юрию Шевчуку штраф в 50 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС РФ.
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук
Кадр видео
  • В Музее Победы связали рост посещаемости в 1,5 раза за год с интересом к истории страны. С января 2022 года музей и его филиалы с экскурсиями посетили почти 450 тыс. человек, в то время как в прошлом году — 240 тыс.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация заинтересована в активизации обмена пленными между Россией и Украиной, в особенности на фоне приближающегося Рождества.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Правительство Канады арестует активы попавшего под санкции Романа Абрамовича на $26 млн.
Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.
  • В октябре-ноябре Германия выдала россиянам свыше 600 виз для рабочих целей, страна не прекращала выдачу виз гражданам РФ.
  • Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил Минтранс.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник, 20 декабря:

  • USD 66,35 ₽
  • EUR 70,62 ₽
  • CNY 94,99 ₽

Продуктивного вторника! Вот, что произошло 18 декабря: «Яковлевка под контролем, автомагнитолы Prology начали собирать в Саратове, а в России появятся новые пионеры».

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