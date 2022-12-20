В Евросоюзе договорились о потолке на российский газ, Путин встретился с Лукашенко, а Шевчуку утвердили штраф за дискредитацию армии. Что еще произошло 19 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 19 декабря
На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, в ЛНР уничтожено четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи. Сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в ДНР. За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в ДНР. Также в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в ДНР, Херсоне и Херсонской области. Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.
Средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.
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- Глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на страну в 2023 году.
- В Крыму формируют фонд из нескольких тысяч земельных участков, которые позже подарят крымчанам с государственными наградами, участвовавшим в СВО.
Экономика, что с ней происходит
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- Крупнейшая американская страховая группа AIG продала свою дочернюю компанию «АИГ» российским инвесторам.
- С начала запуска режима параллельного импорта, его объем превысил $20 млрд. По словам главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина, в основном это автомобили, станки и оборудование. Всего ввезли 2,4 млн тонн товаров.
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- Завод Hyundai в Петербурге начал сокращать персонал.
- Российские акции подешевели в 2022 году намного сильнее других, сообщает агентство Bloomberg. Падение началось на фоне военной операции на Украине и оттока инвесторов из России.
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Реакции политиков
- В понедельник Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Минске. Президент России заявил, что Россия и Белоруссия уверенно и эффективно минимизируют влияние санкций на свои экономики, страны реализовали около 600 из 1 000 интеграционных мероприятий, согласованы основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии.
- В свою очередь, президент Белоруссии рассказал, что санкционная политика бумерангом ударила по ее авторам, вопросы по унификации рынка с РФ в ближайшее время будут сняты. Белоруссия и Россия не будут создавать параллельных производств, будут развивать кооперацию в промышленности.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что нельзя вести настоящие переговоры Москвы и Киева до тех пор, пока Россия не выведет с территории Украины свою армию.
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Реакции: люди, сообщества
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Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник, 20 декабря:
- USD 66,35 ₽
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