Яковлевка под контролем, автомагнитолы Prology начали собирать в Саратове, а в России появятся новые пионеры. Что еще произошло 18 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районе в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск. В ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. Вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36. Средствами ПВО сбит украинский беспилотник, а также перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS.