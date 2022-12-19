Яковлевка под контролем, автомагнитолы Prology начали собирать в Саратове, а в России появятся новые пионеры. Что еще произошло 18 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 18 декабря
На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении в районе в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.
На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск. В ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. Вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36. Средствами ПВО сбит украинский беспилотник, а также перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщило военное ведомство, он проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения военной операции.
- В Киеве после последних обстрелов полностью возобновилась работа системы теплоснабжения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
- Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти Киева действительно пытались убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во второй половине апреля или в мае в Изюме.
Экономика, что с ней происходит
- Молдавия добилась независимости от российского газа, заявил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
- По расчетам Bloomberg, отказ от российского газа обошелся Европе уже в $1 трлн.
- Китай на заседаниях ВТО в Женеве, посвященных обсуждению внешнеторговой политики США, потребовал в письменном виде объяснить многочисленные односторонние протекционистские меры Вашингтона и допущенные им нарушения общепринятых международных принципов справедливой рыночной конкуренции, сообщило Министерство коммерции КНР.
- Объем торговли между Украиной и Китаем с января по ноябрь снизился на 58,9% в годовом исчислении, до $7,07 млрд, сообщило главное таможенное управление КНР.
- Германия поможет восстановить на Украине восемь высоковольтных подстанций, которые пострадали от ракетных ударов сообщило Укрэнерго.
- Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза, сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
- Новый таблеточный цех мощностью 1 млрд таблеток в год запустили в Саранске на заводе Биохимик. В реализацию проекта было вложено более 1,8 млрд рублей, в цеху станут выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты, а также лекарства от ВИЧ.
- Кабмин РФ поручил Минпромторгу и Минфину до 15 марта представить предложения по финобеспечению механизма промышленной ипотеки в 2023 году.
- Побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа превратят в туристический и природно-заповедный кластер, при этом в Херсонской области будет построен новый город, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Контроль строительства нового города будет осуществлять первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
- Ростех пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций. Однако юристы оценивают шансы вернуть деньги как нулевые, пишет «Коммерсант».
- Губернаторы южных регионов России обратились к Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных трейдеров в сельхозпредприятиях.
- Руководство компании Prology приняло решение о переносе своего производства автомагнитол из Китая в Россию. Технологическим партнером выбран Саратовский электромеханический завод РЭМО. Сейчас предприятие умеет делать три модели автомагнитол. Объем производства составляет около 2 тыс. изделий в месяц.
Реакция политиков
- Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост на китайском языке, в котором призвал мир объединиться с Россией в борьбе против НАТО.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag высказалась против прекращения боевых действий на условиях РФ. По ее мнению, так не получилось бы остановить «ужас для народа Украины».
- Американские власти в своей политике в отношении России до сих пор руководствуются логикой холодной войны, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет „призрак“ СССР, а „холодная война“ вовсе не закончилась», — написал он в статье, опубликованной в журнале Newsweek.
Реакция: люди, сообщества
- Папа римский Франциск в интервью газете ABC назвал конфликт на Украине «мировой войной» и выразил мнение, что он не завершится в краткосрочной перспективе.
- Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков прокомментировал решение ЕС о включении его в санкционный список: «За что я попал под санкции? Я — русский художник, режиссер, актер, сценарист, драматург и продюсер. Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном нацизме в очень любимой мной стране Украине», — сказал режиссер.
- Компания Finavia отказалась комментировать информацию о застрявших в финской воздушной гавани российских пассажирах на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus из-за непогоды в Москве. По информации самих пассажиров, рейс 17 декабря следовал из турецкого Измира в Москву. Из-за необходимой посадки люди были вынуждены провести более 10 часов в самолете, им не разрешили выйти в аэропорт. Пассажиры рассказали, что им не дали еду и воду.
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- В Москве 18 декабря открылся первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал журналистам, что отдал голос за «Пионеров». Лидерами предварительного голосования за название организации стали: «Российское движение детей и молодежи» (17,51%), «Пионеры» (17,23%) и «Движение им. Гагарина» (17,14%).
- Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 мини-спутника для своей интернет-сети Starlink.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 64,3 ₽
- EUR 68,4 ₽
- CNY 9,92 ₽
Удачного понедельника! Вот, что произошло 17 декабря: «Защитный купол возводят на ЗАЭС, рынок труда в России поддержат, а Никита Михалков попал в санкционный список».
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