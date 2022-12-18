Защитный купол возводят на ЗАЭС, рынок труда в России поддержат, а Никита Михалков попал в санкционный список. Что еще произошло 17 декабря

В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14 механизированной бригады ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачено три реактивных снаряда «Ураган» и четыре реактивных снаряда HIMARS.