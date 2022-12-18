18 декабря
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Политика

Защитный купол возводят на ЗАЭС, рынок труда в России поддержат, а Никита Михалков попал в санкционный список. Что еще произошло 17 декабря

Что произошло 17 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 17 декабря

В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14 механизированной бригады ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачено три реактивных снаряда «Ураган» и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов.

  • Президент Владимир Путин в пятницу весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине, сообщил Кремль.
  • Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали строить защитный купол, чтобы защитить хранилище от осколков снарядов.
Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС.
wikipedia.org/
  • По всей Украине вчера была объявлена воздушная тревога.

Экономика, что с ней происходит

  • Постоянное представительство РФ при Евросоюзе девятый пакет антироссийских санкций нелегитимным. Дипломаты отмечают, что девятый пакет санкций затрагивает не только россиян, но и «простых европейцев». Кроме того, в ЕС создан механизм наказания своих граждан и граждан третьих стран за обход санкций.
  • Правительство России продлило до конца 2023 года меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Укрэнерго заявило о значительном дефиците в энергосистеме Украины, проблемы осложняются непогодой — ветром и дождем со снегом.
  • В ФРГ начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал, сообщает агентство EFE. Это первый из пяти СПГ-терминалов, запланированный в качестве замены российского газа.
  • Азербайджан намерен экспортировать в Европу в 2023 году не менее 11,6 млрд кубометров природного газа, заявил Ильхам Алиев.
  • К настоящему времени из портов Украины выход в груженном состоянии совершили 556 судов. Объем вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн, сообщило министерство обороны Турции.
  • Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого показателя за всю историю атомной промышленности исламской республики, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
Так выглядит настоящий уран.
Так выглядит настоящий уран.
klikabol.mirtesen.ru
  • Минтранс подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах, заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев.

Реакция политиков

  • Евросоюз должен отменить все санкции, препятствующие экспорту российской сельхозпродукции, утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, это обязательство заложено в рамках зерновой сделки, заключенной РФ и Украиной при участии Турции и ООН.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагают провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, им нечего обсуждать, учитывая разное «видение вещей».
  • Отзыв лицензии шести русскоязычных телеканалов в Молдавии — это беспримерный акт политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, сказала она.
  • В офисе президента Украины выступили против предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о мире. Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что предложение Киссинджера — это принесение в «жертву агрессору» части территории Украины.

Реакция: люди, сообщества

  • Более 60 предпринимателей из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС, сообщает газета Bild am Sonntag.
  • Духовная музыка Сергея Рахманинова и других русских композиторов звучала 16 декабря в Свято-Успенском кафедральном соборе в Будапеште — главном храме Венгерской епархии Русской православной церкви. В его стенах по приглашению митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) выступил Ансамбль современной хоровой музыки Altro coro, созданный в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования иностранных слов в русском языке. Вот что ответил «Коммерсанту» Семен Альтов на вопрос, как он относятся к заимствованиям: «Нормально отношусь, если такие слова уже вошли в нашу речь и отпечатались в мозгу. Если отказаться от уже привычных „супермаркетов“, „суши-баров“, а еще пуще от „парламента“, „президента“ и так далее, сколько денег уйдет впустую? Не самая главная проблема… А маникюр-педикюр как заменим: „пальцерез“ и „ногтегрыз“?

Информация, которую вы могли пропустить

  • Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, сообщил туроператор РИА Новости. Все туристы, не сумевшие вылететь из Египта, в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях обратных вылетов.
  • В санкционный список ЕС попали Татьяна Голикова, Дмитрий „Гоблин“ Пучков, Григорий Лепс, Борис Корчевников, Никита Михалков и Валентина Терешкова.
  • В Киеве снова заработало метро.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 64,3
  • EUR 68,4
  • CNY 9,92 ₽

Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 16 декабря: »Харьков остался без света, ЕС принял девятый пакет санкций, а Киссинджер предлагает мир".

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