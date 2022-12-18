Защитный купол возводят на ЗАЭС, рынок труда в России поддержат, а Никита Михалков попал в санкционный список. Что еще произошло 17 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 17 декабря
В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле.
На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт временной дислокации 14 механизированной бригады ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Также поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.
Средствами ПВО за сутки сбито два украинских беспилотника, перехвачено три реактивных снаряда «Ураган» и четыре реактивных снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов.
- Президент Владимир Путин в пятницу весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в военной операции на Украине, сообщил Кремль.
- Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали строить защитный купол, чтобы защитить хранилище от осколков снарядов.
- По всей Украине вчера была объявлена воздушная тревога.
Экономика, что с ней происходит
- Постоянное представительство РФ при Евросоюзе девятый пакет антироссийских санкций нелегитимным. Дипломаты отмечают, что девятый пакет санкций затрагивает не только россиян, но и «простых европейцев». Кроме того, в ЕС создан механизм наказания своих граждан и граждан третьих стран за обход санкций.
- Правительство России продлило до конца 2023 года меры поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях санкций. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Укрэнерго заявило о значительном дефиците в энергосистеме Украины, проблемы осложняются непогодой — ветром и дождем со снегом.
- В ФРГ начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал, сообщает агентство EFE. Это первый из пяти СПГ-терминалов, запланированный в качестве замены российского газа.
- Азербайджан намерен экспортировать в Европу в 2023 году не менее 11,6 млрд кубометров природного газа, заявил Ильхам Алиев.
- К настоящему времени из портов Украины выход в груженном состоянии совершили 556 судов. Объем вывезенных зерновых превысил 14 млн тонн, сообщило министерство обороны Турции.
- Иран нарастил темпы обогащения урана до самого высокого показателя за всю историю атомной промышленности исламской республики, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
- Минтранс подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание воздушных судов в российских регионах, заявил замглавы ведомства Дмитрий Зверев.
Реакция политиков
- Евросоюз должен отменить все санкции, препятствующие экспорту российской сельхозпродукции, утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, это обязательство заложено в рамках зерновой сделки, заключенной РФ и Украиной при участии Турции и ООН.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему предлагают провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, им нечего обсуждать, учитывая разное «видение вещей».
- Отзыв лицензии шести русскоязычных телеканалов в Молдавии — это беспримерный акт политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, сказала она.
- В офисе президента Украины выступили против предложения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о мире. Советник президента Украины Михаил Подоляк считает, что предложение Киссинджера — это принесение в «жертву агрессору» части территории Украины.
Реакция: люди, сообщества
- Более 60 предпринимателей из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС, сообщает газета Bild am Sonntag.
- Духовная музыка Сергея Рахманинова и других русских композиторов звучала 16 декабря в Свято-Успенском кафедральном соборе в Будапеште — главном храме Венгерской епархии Русской православной церкви. В его стенах по приглашению митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева) выступил Ансамбль современной хоровой музыки Altro coro, созданный в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования иностранных слов в русском языке. Вот что ответил «Коммерсанту» Семен Альтов на вопрос, как он относятся к заимствованиям: «Нормально отношусь, если такие слова уже вошли в нашу речь и отпечатались в мозгу. Если отказаться от уже привычных „супермаркетов“, „суши-баров“, а еще пуще от „парламента“, „президента“ и так далее, сколько денег уйдет впустую? Не самая главная проблема… А маникюр-педикюр как заменим: „пальцерез“ и „ногтегрыз“?
Информация, которую вы могли пропустить
- Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, сообщил туроператор РИА Новости. Все туристы, не сумевшие вылететь из Египта, в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях обратных вылетов.
- В санкционный список ЕС попали Татьяна Голикова, Дмитрий „Гоблин“ Пучков, Григорий Лепс, Борис Корчевников, Никита Михалков и Валентина Терешкова.
- В Киеве снова заработало метро.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 64,3 ₽
- EUR 68,4 ₽
- CNY 9,92 ₽
Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 16 декабря: »Харьков остался без света, ЕС принял девятый пакет санкций, а Киссинджер предлагает мир".
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