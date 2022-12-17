17 декабря
﻿
Политика

Харьков остался без света, ЕС принял девятый пакет санкций, а Киссинджер предлагает мир. Что еще произошло 16 декабря

Что произошло 16 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altpress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 16 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. Отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах. Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, радиолокационная станция комплекса С-300. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивной систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • ЕС утвердил девятый пакет санкций против России, ужесточающий экспортный контроль, вводящий ограничения на поставки товаров двойного назначения и расширяющий санкционный список на 168 новых позиций. Было принято решение приостановить вещание на территории ЕС телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
  • Оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал более 50% падения потребления на сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим Укрэнерго объявила чрезвычайную ситуацию. Харьков полностью обесточен, сообщили в Харьковоблэнерго.
  • Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Экономика, что с ней происходит

  • Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор оставляет ставку на этом уровне с 19 сентября этого года.
  • Олаф Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений.
  • Компания Молдовагаз погасила задолженность перед Газпромом за поставки газа в ноябре.
  • В России заканчиваются иномарки, на складах российских автодилеров осталось порядка 20−30 тыс. новых машин иностранных брендов, их хватит лишь на месяц, сообщают «Известия».
  • Росбанк приостановил операции в долларах США, евро и дирхамах.
  • Турция в кратчайшие сроки намерена стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил Реджеп Эрдоган.
  • За время действия санкций власти стран ЕС заморозили российские частные активы на сумму €19 млрд.
  • Евросоюз разморозит активы некоторых попавших под санкции физлиц, чтобы не препятствовать международной торговле пшеницей и удобрениями.
  • Годовая инфляция весной следующего года может опуститься ниже 4%, но ЦБ РФ при принятии решений будет ориентироваться на показатели, очищенные от разовых факторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
  • Компания IKEA, после проведенных собраний дала гарантии сотрудникам российских фабрик по сохранению рабочих мест в течение ближайших 12 месяцев, они будут работать неделя через неделю.
Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года. Кроме того, будет расширен доступ к программе семейной ипотеки, а для жителей новых регионов будут предоставляться льготные кредиты на жилье в новостройках.
  • Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты развития нового индустриального и общесистемного программного обеспечения, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Реакция политиков

  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.
  • США уничтожили бы Россию, если бы такая возможность представилась, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США немедленно приступили бы к исключению России из Совбеза ООН, если бы такой способ существовал.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru
  • Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства расширить доступ граждан к информации, хранящейся в государственных архивах. Премьер напомнил слова Владимира Путина о том, что историю страны необходимо изучать в целом со всеми, порой крайне сложными и зачастую противоречивыми периодами.

Реакция: люди, сообщества

  • Генри Киссинджер предполагает, что в украинском конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в «новую структуру» для достижения мира, а отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине недопустимо.
  • Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» передал более 2 тыс. новогодних подарков российским военнослужащим — участникам специальной военной операции на Украине.
  • ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре, офис Зеленского был удивлен отказом.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Российское посольство выразило Германии признательность за надлежащий уход и поддержание в достойном виде советских воинских захоронений.
  • Как подсчитал Росстат, в ноябре 2022 года покупка ингредиентов для салата оливье обойдется на 8,5% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления новогоднего блюда выросла до 480,7 руб. Подорожал также набор для приготовления «сельди под шубой», до 224,7 руб. Больше всего выросла в цене сельдь (+18,39%), пишет «Коммерсант».
  • В России могут обязать Apple разрешить устанавливать сторонние приложения на девайсах. Минцифры РФ и глава ведомства Максут Шадаев рассказали о планах подготовить законопроект в первом квартале 2023 года.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 64,3
  • EUR 68,4
  • CNY 9,92 ₽

Отличной субботы! Вот, что произошло 15 декабря: «Наступление на донецком направлении, Китай укрепит связи с Россией, Ватикан извинился за слова Папы Римского

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость