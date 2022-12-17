Харьков остался без света, ЕС принял девятый пакет санкций, а Киссинджер предлагает мир. Что еще произошло 16 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 16 декабря
На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. Отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
Ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах. Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, радиолокационная станция комплекса С-300. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивной систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.
- ЕС утвердил девятый пакет санкций против России, ужесточающий экспортный контроль, вводящий ограничения на поставки товаров двойного назначения и расширяющий санкционный список на 168 новых позиций. Было принято решение приостановить вещание на территории ЕС телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.
- Оператор электроэнергетической системы Украины зафиксировал более 50% падения потребления на сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим Укрэнерго объявила чрезвычайную ситуацию. Харьков полностью обесточен, сообщили в Харьковоблэнерго.
- Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Экономика, что с ней происходит
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор оставляет ставку на этом уровне с 19 сентября этого года.
- Олаф Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений.
- Компания Молдовагаз погасила задолженность перед Газпромом за поставки газа в ноябре.
- В России заканчиваются иномарки, на складах российских автодилеров осталось порядка 20−30 тыс. новых машин иностранных брендов, их хватит лишь на месяц, сообщают «Известия».
- Росбанк приостановил операции в долларах США, евро и дирхамах.
- Турция в кратчайшие сроки намерена стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил Реджеп Эрдоган.
- За время действия санкций власти стран ЕС заморозили российские частные активы на сумму €19 млрд.
- Евросоюз разморозит активы некоторых попавших под санкции физлиц, чтобы не препятствовать международной торговле пшеницей и удобрениями.
- Годовая инфляция весной следующего года может опуститься ниже 4%, но ЦБ РФ при принятии решений будет ориентироваться на показатели, очищенные от разовых факторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
- Компания IKEA, после проведенных собраний дала гарантии сотрудникам российских фабрик по сохранению рабочих мест в течение ближайших 12 месяцев, они будут работать неделя через неделю.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 декабря внести в правительство документы для обновления льготных ипотечных программ с начала 2023 года. Кроме того, будет расширен доступ к программе семейной ипотеки, а для жителей новых регионов будут предоставляться льготные кредиты на жилье в новостройках.
- Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты развития нового индустриального и общесистемного программного обеспечения, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Реакция политиков
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям против России, пока ее собственные интересы не окажутся под угрозой.
- США уничтожили бы Россию, если бы такая возможность представилась, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что США немедленно приступили бы к исключению России из Совбеза ООН, если бы такой способ существовал.
- Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства расширить доступ граждан к информации, хранящейся в государственных архивах. Премьер напомнил слова Владимира Путина о том, что историю страны необходимо изучать в целом со всеми, порой крайне сложными и зачастую противоречивыми периодами.
Реакция: люди, сообщества
- Генри Киссинджер предполагает, что в украинском конфликте пришло время использовать достигнутые изменения и превратить их в «новую структуру» для достижения мира, а отсутствие России в новом миропорядке после окончания конфликта на Украине недопустимо.
- Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» передал более 2 тыс. новогодних подарков российским военнослужащим — участникам специальной военной операции на Украине.
- ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата мира по футболу в Катаре, офис Зеленского был удивлен отказом.
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- Как подсчитал Росстат, в ноябре 2022 года покупка ингредиентов для салата оливье обойдется на 8,5% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления новогоднего блюда выросла до 480,7 руб. Подорожал также набор для приготовления «сельди под шубой», до 224,7 руб. Больше всего выросла в цене сельдь (+18,39%), пишет «Коммерсант».
- В России могут обязать Apple разрешить устанавливать сторонние приложения на девайсах. Минцифры РФ и глава ведомства Максут Шадаев рассказали о планах подготовить законопроект в первом квартале 2023 года.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 64,3 ₽
- EUR 68,4 ₽
- CNY 9,92 ₽
Отличной субботы! Вот, что произошло 15 декабря: «Наступление на донецком направлении, Китай укрепит связи с Россией, Ватикан извинился за слова Папы Римского.»
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