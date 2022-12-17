Харьков остался без света, ЕС принял девятый пакет санкций, а Киссинджер предлагает мир. Что еще произошло 16 декабря

На Купянском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций. Отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах. Уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, радиолокационная станция комплекса С-300. Средствами ПВО за сутки сбито четыре украинских беспилотника, перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.