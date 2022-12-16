Наступление на донецком направлении, Китай укрепит связи с Россией, Ватикан извинился за слова Папы Римского. Что еще произошло 15 декабря

На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать российские войска в ЛНР. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в ДНР. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в ДНР. Кроме того, в ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ.

В ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами ПВО за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в Запорожской области.