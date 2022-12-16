Наступление на донецком направлении, Китай укрепит связи с Россией, Ватикан извинился за слова Папы Римского. Что еще произошло 15 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 15 декабря
На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать российские войска в ЛНР. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три бронеавтомобиля.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. В течение суток противником предпринимались безуспешные попытки восстановить положение своих войск в ДНР. Все контратаки ВСУ были отражены. Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены резервы противника в ДНР. Кроме того, в ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля.
Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в Харьковской области, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.
В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ.
В ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда РСЗО «Ураган» в Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Украинские военные планируют наступление этой зимой, когда затвердеет почва, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналу Newsweek
- США ввели санкции против 29 губернаторов РФ, пяти членов совета директоров РЖД.
- Сейм Польши признал Россию «государством—спонсором терроризма», обвинив в военных преступлениях, геноциде и «враждебной экономической деятельности».
- Ватикан извинился за высказывание папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Экономика, что с ней происходит
- Новые американские санкции, введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний, являются политизированным решением. Ограничения не окажут серьезного влияния на работу группы, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
- Страны Евросоюза согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд на 2023 год, сообщает Reuters.
- Европейский ЦБ в своем прогнозе предполагает сохранение поставок российского газа в ЕС в 2023 году на текущем уровне.
- Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ и принцип общих закупок этого топлива, решение отложено на 19 декабря.
- Средний уровень инфляции в еврозоне достигнет 8,4% в 2022 году, а затем снизится до 6,3% в 2023 году, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
- Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от 0,5 до 1 прожиточного минимума.
- Владимир Путин заявил, что в улучшении условий проживания граждан особая роль отводится льготной ипотеке, этот механизм будет свернут, но плавно. Льготная ипотека продлится по ставке 8% до июля 2024 года.
- За девять месяцев поставки основных товаров из России в Евросоюз выросли в 1,5 раза, санкции этому не помешали.
- Autodesk (разработчик ПО для машиностроения и создатель программы AutoCAD) ликвидирует свое подразделение в России.
- Товарооборот между Россией и Японией сократился на 35,5% в годовом выражении, следует из статистических материалов японского Минфина.
- Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические связи с Россией.
Реакции политиков
- Владимир Путин заявил, что Россия обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Кроме того, в новых регионах РФ появится программа материнского капитала.
- Запрет Украинской православной церкви может привести к искам против Киева в Европейский суд по правам человека, поэтому запрещать следует Русскую православную церковь. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
- Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что за русофобию нужно ввести ответственность вплоть до уголовной.
Реакции: люди, сообщества
- Татьяна Навка в интервью РИА Новости пообещала сделать все возможное, чтобы в 2023 году провести ледовое шоу в ЛНР.
- Московский театр Олега Табакова пригласил детей граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции, на праздник в театр 19 декабря. В рамках мероприятия пройдет новогодний мастер-класс.
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- Генпрокуратура утвердила обвинение журналисту Невзорову (признан иностранным агентом) о дискредитации российской армии, материалы заочно рассмотрит Басманный суд.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на пятницу, 16 декабря:
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Приятной пятницы! Вот, что произошло 14 декабря: «Переговоры вокруг ЗАЭС, в зоне СВО появились творческие бригады, а уехавшим россиянам могут ограничить «удаленку».
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