Переговоры вокруг ЗАЭС, в зоне СВО появились творческие бригады, а уехавшим россиянам могут ограничить «удаленку». Что еще произошло 14 декабря

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении ЛНР. В ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, ударами по колоннам ВСУ в ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах.

В ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман». Кроме того, в ДНР уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

В Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотника в Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, в ЛНР перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.