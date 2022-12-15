Переговоры вокруг ЗАЭС, в зоне СВО появились творческие бригады, а уехавшим россиянам могут ограничить «удаленку». Что еще произошло 14 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 14 декабря
На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
На Красно-Лиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении ЛНР. В ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.
На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, ударами по колоннам ВСУ в ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах.
В ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман». Кроме того, в ДНР уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.
В Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотника в Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, в ЛНР перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина РСЗО, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию на следующей неделе или после рождественских праздников, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, переговоры с господином Гросси планируются в межведомственном формате.
- Сенатор Андрей Клишас заявил о разработке законопроекта об ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян.
- Евросоюз не может ввести потолок цен на газ из-за позиции стран Северной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии.
Экономика, что с ней происходит
- Россия оценила долю Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд руб., следует из распоряжения правительства.
- В России предложили запустить свои международные торги золотом на Мосбирже и привлечь к ним производителей из Казахстана и Узбекистана
- По данным Росстата, жилищное строительство в России в ноябре сократилось почти на 39%.
- США намерены ввести санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина, сообщает The Wall Street Journal.
- В Германии 17 декабря откроется первый в стране плавучий терминал для СПГ, рассказал канцлер Олаф Шольц.
- Четверть фермерских хозяйств на Украине сократили или остановили сельскохозяйственное производство из-за российской спецоперации — доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
- Сервис по аренде электросамокатов Whoosh привлек в результате IPO 2,1 млрд руб. и стал первой российской компанией, которая вышла на биржу после начала специальной военной операции России на территории Украины.
- Один из крупнейших в мире производителей цемента, швейцарская компания Holcim объявила, что продала российское подразделение местному руководству.
- Власти Румынии запретили использовать в государственных учреждениях российские антивирусы.
Реакции политиков
- На форуме по правам человека в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обсуждал идею о создании международного трибунала по Украине с министрами иностранных дел ЕС, однако пока конкретного результата достичь не удалось.
- Создать трибунал для расследования действий России на Украине может только СБ ООН, заявил постпред РФ в Вене Ульянов.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские страны продолжат вводить санкции в отношении России до тех пор, пока военный конфликт на Украине не завершится. При этом Шольц отметил, что любые попытки блокировать решения ЕС окажутся неудачными.
Реакции: люди, сообщества
- Папа римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество и направить сэкономленные деньги украинцам.
- Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA, так как «не являются солдатами или частью правительства» и не имеют отношения к конфликту на Украине — заявление Всемирной боксерской ассоциации.
Информация, которую вы могли пропустить
- Российские вооруженные силы сообщили, что создали первые фронтовые творческие бригады (из мобилизованных и добровольцев) для поддержки участников спецоперации.
- Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что хотя мобилизация де-факто завершена, от людей продолжают поступать жалобы.
- В Брянске суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Удмуртии, который хотел участвовать в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на среду, 15 декабря:
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Доброго четверга! Вот, что случилось 13 декабря: «Украине собрали миллиард евро на зиму, в ЕС не договорились о потолке цен на газ, а Калининграде начали собирать авто из Китая».
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