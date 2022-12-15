15 декабря
﻿
Политика

Переговоры вокруг ЗАЭС, в зоне СВО появились творческие бригады, а уехавшим россиянам могут ограничить «удаленку». Что еще произошло 14 декабря

Что произошло 14 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 14 декабря

На Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении ЛНР. В ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов ЛНР и ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, ударами по колоннам ВСУ в ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186 районах.

В ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман». Кроме того, в ДНР уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

В Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами ПВО за сутки уничтожено три беспилотника в Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, в ЛНР перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7099 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина РСЗО, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7599 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию на следующей неделе или после рождественских праздников, сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, переговоры с господином Гросси планируются в межведомственном формате.
  • Сенатор Андрей Клишас заявил о разработке законопроекта об ограничениях на удаленную работу для уехавших россиян.
  • Евросоюз не может ввести потолок цен на газ из-за позиции стран Северной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия оценила долю Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд руб., следует из распоряжения правительства.
  • В России предложили запустить свои международные торги золотом на Мосбирже и привлечь к ним производителей из Казахстана и Узбекистана
  • По данным Росстата, жилищное строительство в России в ноябре сократилось почти на 39%.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.
  • США намерены ввести санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина, сообщает The Wall Street Journal.
  • В Германии 17 декабря откроется первый в стране плавучий терминал для СПГ, рассказал канцлер Олаф Шольц.
  • Четверть фермерских хозяйств на Украине сократили или остановили сельскохозяйственное производство из-за российской спецоперации — доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
  • Сервис по аренде электросамокатов Whoosh привлек в результате IPO 2,1 млрд руб. и стал первой российской компанией, которая вышла на биржу после начала специальной военной операции России на территории Украины.
Электросамокат
Электросамокат
СС0
  • Один из крупнейших в мире производителей цемента, швейцарская компания Holcim объявила, что продала российское подразделение местному руководству.
  • Власти Румынии запретили использовать в государственных учреждениях российские антивирусы.

Реакции политиков

  • На форуме по правам человека в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обсуждал идею о создании международного трибунала по Украине с министрами иностранных дел ЕС, однако пока конкретного результата достичь не удалось.
  • Создать трибунал для расследования действий России на Украине может только СБ ООН, заявил постпред РФ в Вене Ульянов.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские страны продолжат вводить санкции в отношении России до тех пор, пока военный конфликт на Украине не завершится. При этом Шольц отметил, что любые попытки блокировать решения ЕС окажутся неудачными.
Олаф Шольц.
Олаф Шольц.
Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE

Реакции: люди, сообщества

  • Папа римский Франциск призвал верующих скромно отметить Рождество и направить сэкономленные деньги украинцам.
  • Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA, так как «не являются солдатами или частью правительства» и не имеют отношения к конфликту на Украине — заявление Всемирной боксерской ассоциации.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Российские вооруженные силы сообщили, что создали первые фронтовые творческие бригады (из мобилизованных и добровольцев) для поддержки участников спецоперации.
  • Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что хотя мобилизация де-факто завершена, от людей продолжают поступать жалобы.
  • В Брянске суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Удмуртии, который хотел участвовать в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ

Финансы

Официальный курс валют от ЦБ РФ на среду, 15 декабря:

  • USD 63,36 ₽
  • EUR 67,44 ₽
  • CNY 9,109 ₽

Доброго четверга! Вот, что случилось 13 декабря: «Украине собрали миллиард евро на зиму, в ЕС не договорились о потолке цен на газ, а Калининграде начали собирать авто из Китая».

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость