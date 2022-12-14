Украине собрали миллиард евро на зиму, в ЕС не договорились о потолке цен на газ, а Калининграде начали собирать авто из Китая. Что еще произошло 13 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 13 декабря
На Купянском направлении ударом российской артиллерии уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ в ДНР. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.
На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки противника. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении сорвана попытка выдвижения мотопехотной роты ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в ДНР и Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.
В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также в ДНР уничтожена батарея РСЗО ВСУ.
За сутки сбиты два беспилотника в ЛНР. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM в Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Россия запретит продажу нефти покупателям из тех стран, кто присоединился к потолку цен, либо по тем контрактам, где прописано условие максимальной цены или ее уровень соответствует потолку, пишут «Ведомости».
- В Париже прошла донорская конференция «Солидарность с украинским народом». Выступавший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его стране нужна «зимняя помощь» в размере €800 млн. При этом во французской столице собрали сразу €1 млрд.
- Глава МАГАТЭ и премьер Украины договорились о том, что на всех атомных электростанциях страны будут присутствовать эксперты по ядерной безопасности.
Экономика, что с ней происходит
- В Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза не договорились о предельной цене на газ, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.
- Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тыс. баррелей в сутки.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году экономика страны может сократиться на 50%, если РФ продолжит атаковать национальную энергосистему и другую критически важную инфраструктуру.
- Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн, сообщается на сайте украинского правительства. Кроме того, Германия выделит Украине еще €50 млн из-за ситуации с энергетической инфраструктурой.
- Госдума приняла закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках зерновой сделки.
- Ozon и Wildberries увеличили за год число пунктов выдачи заказов на 23% и 67% соответственно, а «Яндекс.Маркет» — на 40%.
- Власти Молдавии могут подать в суд на российский Газпром, который обвиняют в провоцировании энергетического кризиса в стране.
- Калининградский завод Автотор (первым в России начал, но в этом году приостановил сборку BMW, Kia и Hyundai) вернулся к работе — он заключил соглашения с китайскими компаниями, до конца года выпустит до 2 тыс. машин.
Реакции политиков
- Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине рано или поздно должна прекратиться, она закончится после мирных переговоров, «на которые мы все надеемся».
- Новая редакция закона о занятости должна защищать жителей новых регионов России, также необходимо проработать гарантии трудоустройства мобилизованных, высказал свою позицию Дмитрий Медведев
- О выводе российских войск из Украины до конца года не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Реакции: люди, сообщества
- Количество просмотров фильмов из коллекции Мосфильма в YouTube неуклонно растет во всем мире. Об этом сообщил российский режиссер, сценарист, кинопродюсер, глава киноконцерна Мосфильм Карен Шахназаров.
- Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы, сообщил, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдал Буту партийный билет.
Информация, которую вы могли пропустить
- Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне.
- С февраля заблокированы более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших недостоверную информацию о специальной военной операции России на территории Украины, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
- Названы лауреаты «Премии Рунета» в 2022 году. В частности, в номинации «Государство и общество» победили ФНС России, проект «Объясняем.РФ», правительство Москвы, РАПСИ, Росгвардия, Vinci Agency и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
- Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, сообщил депутат Ярослав Железняк. Это было одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом в законе отдельно прописан запрет «популяризации и пропаганды» России и действий ее государственных деятелей и органов.
Финансы
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Удачной среды! Вот, что произошло во вторник, 12 декабря: «Подрыв моста в Мелитополе, Lamoda обрела нового хозяина, а Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) оштрафован за дискредитацию армии».
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