14 декабря
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Политика

Украине собрали миллиард евро на зиму, в ЕС не договорились о потолке цен на газ, а Калининграде начали собирать авто из Китая. Что еще произошло 13 декабря

Что произошло 13 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 13 декабря

На Купянском направлении ударом российской артиллерии уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ в ДНР. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки противника. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сорвана попытка выдвижения мотопехотной роты ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в ДНР и Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.

В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также в ДНР уничтожена батарея РСЗО ВСУ.

За сутки сбиты два беспилотника в ЛНР. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • Россия запретит продажу нефти покупателям из тех стран, кто присоединился к потолку цен, либо по тем контрактам, где прописано условие максимальной цены или ее уровень соответствует потолку, пишут «Ведомости».
  • В Париже прошла донорская конференция «Солидарность с украинским народом». Выступавший по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его стране нужна «зимняя помощь» в размере €800 млн. При этом во французской столице собрали сразу €1 млрд.
  • Глава МАГАТЭ и премьер Украины договорились о том, что на всех атомных электростанциях страны будут присутствовать эксперты по ядерной безопасности.
Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС.
wikipedia.org/

Экономика, что с ней происходит

  • В Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза не договорились о предельной цене на газ, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.
  • Добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 744 тыс. баррелей в сутки.
Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году экономика страны может сократиться на 50%, если РФ продолжит атаковать национальную энергосистему и другую критически важную инфраструктуру.
  • Украина получила от Франции кредит на льготных условиях в размере €100 млн, сообщается на сайте украинского правительства. Кроме того, Германия выделит Украине еще €50 млн из-за ситуации с энергетической инфраструктурой.
  • Госдума приняла закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках зерновой сделки.
  • Ozon и Wildberries увеличили за год число пунктов выдачи заказов на 23% и 67% соответственно, а «Яндекс.Маркет» — на 40%.
Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru
  • Власти Молдавии могут подать в суд на российский Газпром, который обвиняют в провоцировании энергетического кризиса в стране.
  • Калининградский завод Автотор (первым в России начал, но в этом году приостановил сборку BMW, Kia и Hyundai) вернулся к работе — он заключил соглашения с китайскими компаниями, до конца года выпустит до 2 тыс. машин.

Реакции политиков

  • Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине рано или поздно должна прекратиться, она закончится после мирных переговоров, «на которые мы все надеемся».
  • Новая редакция закона о занятости должна защищать жителей новых регионов России, также необходимо проработать гарантии трудоустройства мобилизованных, высказал свою позицию Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru
  • О выводе российских войск из Украины до конца года не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реакции: люди, сообщества

  • Количество просмотров фильмов из коллекции Мосфильма в YouTube неуклонно растет во всем мире. Об этом сообщил российский режиссер, сценарист, кинопродюсер, глава киноконцерна Мосфильм Карен Шахназаров.
  • Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы, сообщил, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру для участия в каких-либо выборах. Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдал Буту партийный билет.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне.
  • С февраля заблокированы более 3,5 тыс. интернет-ресурсов, распространявших недостоверную информацию о специальной военной операции России на территории Украины, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Александр Бортников.
Александр Бортников.
kremlin.ru
  • Названы лауреаты «Премии Рунета» в 2022 году. В частности, в номинации «Государство и общество» победили ФНС России, проект «Объясняем.РФ», правительство Москвы, РАПСИ, Росгвардия, Vinci Agency и департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
  • Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, сообщил депутат Ярослав Железняк. Это было одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом в законе отдельно прописан запрет «популяризации и пропаганды» России и действий ее государственных деятелей и органов.

Финансы

Официальный курс валют от ЦБ РФ на среду, 14 декабря

  • USD 63,21 ₽
  • EUR 66,70 ₽
  • CNY 9,037 ₽

Удачной среды! Вот, что произошло во вторник, 12 декабря: «Подрыв моста в Мелитополе, Lamoda обрела нового хозяина, а Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) оштрафован за дискредитацию армии».

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