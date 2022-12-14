Украине собрали миллиард евро на зиму, в ЕС не договорились о потолке цен на газ, а Калининграде начали собирать авто из Китая. Что еще произошло 13 декабря

На Купянском направлении ударом российской артиллерии уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ в ДНР. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки противника. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сорвана попытка выдвижения мотопехотной роты ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в ДНР и Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах.

В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также в ДНР уничтожена батарея РСЗО ВСУ.

За сутки сбиты два беспилотника в ЛНР. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS в ЛНР и противорадиолокационная ракета HARM в Херсонской области.