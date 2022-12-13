Подрыв моста в Мелитополе, Lamoda обрела нового хозяина, а Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию армии. Что еще произошло 12 декабря

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Пресечена попытка контратаки ВСУ в ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в Харьковской области поражена украинская боевая машина РСЗО «Смерч». В ДНР поражена боевая машина РСЗО «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР. Кроме того, в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

За сутки уничтожено шесть беспилотников в ЛНР, Харьковской области и Донецке. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.