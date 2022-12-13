Подрыв моста в Мелитополе, Lamoda обрела нового хозяина, а Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию армии. Что еще произошло 12 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 12 декабря
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Пресечена попытка контратаки ВСУ в ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.
В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в Харьковской области поражена украинская боевая машина РСЗО «Смерч». В ДНР поражена боевая машина РСЗО «Град».
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР. Кроме того, в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.
За сутки уничтожено шесть беспилотников в ЛНР, Харьковской области и Донецке. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин РСЗО, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Экономика, что с ней происходит
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Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на вторник, 13 декабря:
- USD 62,77 ₽
- EUR 66,27 ₽
- CNY 8,984 ₽
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