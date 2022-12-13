13 декабря
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Политика

Подрыв моста в Мелитополе, Lamoda обрела нового хозяина, а Oxxxymiron* оштрафован за дискредитацию армии. Что еще произошло 12 декабря

Что произошло 12 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 12 декабря

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Пресечена попытка контратаки ВСУ в ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в Харьковской области поражена украинская боевая машина РСЗО «Смерч». В ДНР поражена боевая машина РСЗО «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР. Кроме того, в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

За сутки уничтожено шесть беспилотников в ЛНР, Харьковской области и Донецке. Также перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин РСЗО, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским президентом Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено в результате ракетных ударов.
  • Почти 4,4 тыс. мирных жителей ДНР погибли в результате обстрелов с начала эскалации, среди них 132 ребенка. Об этом сообщило представительство ДНР.
  • В пригороде Мелитополя подорван мост, движение приостановлено.
  • Администрация Херсонской области подтвердила информацию о покушении на первого вице-губернатора Виталия Булюка. Однако власти отрицают, что тот пострадал. Ранее глава Минздрава Вадим Ильмиев оценил состояние господина Булюка как средней тяжести.
  • В рамках новых санкций Евросоюза у каналов «НТВ-МИР», «Россия 1» и РЕН ТВ отзовут лицензии на вещание в странах ЕС — Euobserver.

Экономика, что с ней происходит

  • Главы МИД ЕС не согласовали девятый пакет санкций против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом в МИД Венгрии заявили, что санкции против России не затронут сферу ядерной энергетики..
  • Сеть «Вкусно — и точка» в ближайшее время перейдет на отечественное ПО, поставщика услуги уже выбрали, сообщил гендиректор компании Олег Пароев.
В Барнауле открылась сеть &quot;Вкусно и точка&quot;.
В Барнауле открылась сеть «Вкусно и точка».
altapress.ru.
  • В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд
  • «Автодом» рассчитывает в течение месяца закрыть сделку по покупке завода Mercedes в Подмосковье. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор дилера.
  • Евросоюз может столкнуться с недостатком до 30 млрд кубометров газа в следующем году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Все группы товаров и продуктов питания представлены в торговых сетях РФ, рисков возникновения дефицита продукции на сегодняшний день нет, заявил глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
  • Единственный российский танкер с нефтью «Волготранс 2701», стоявший в очереди у Босфора с другими судами, прошел пролив — данные сервиса для отслеживания судов.
Танкер в море.
Танкер в море.
Открытые источники в Интернете (СС0)
  • Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновую сделку нужно скорректировать.
  • Мелитопольский литейный завод, который был остановлен в феврале после начала специальной военной операции, возобновил работу. На предприятии, перешедшем на баланс администрации Запорожской области, в понедельник проведена первая плавка металла, передает ТАСС.
  • Предприниматель, владелец сети АО «Стокманн» Яков Панченко завершил сделку по приобретению бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане, коллектив компании остается, а ее главный исполнительный директор Джери Калмис сохраняет свой пост.

Реакции политиков

  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что число беженцев с Украины в Польше и Германии в ближайшее время будет расти, так что эти страны должны запросить у Евросоюза финансовую поддержку.
  • Указ президента РФ об ответных шагах в связи с введением потолка цен на российскую нефть будет издан в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru
  • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 предложил план по «ускорению наступления мира на Украине». Он включает в себя поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и «новую дипломатию», которая включает в себя предложенную Украиной «формулу мира» из 10 пунктов.

Реакции: люди, сообщества

  • Евгений Пригожин заявил, что руководство группы «Вагнер» не снимает с себя ответственности за действия Николина, подозреваемого в обстреле полицейских в Новошахтинске — а сам он написал поручительство и «готов забрать его обратно на фронт».
  • Глава «Норвежского совета по делам беженцев» Ян Эгеланн в интервью Reuters заявил, что в Европу приедут еще сотни тысяч беженцев с Украины.

Информация, которую вы могли пропустить

  • В условиях санкций объем господдержки новых российских фильмов в 2022 году превысил 10 млрд рублей.
  • Рэпер Oxxxymiron (признан в РФ иностранным агентом) оштрафован на 45 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.
  • США пригласят РФ на форум АТЭС, который состоится в Сан-Франциско в 2023 году, пишет Reuters.

Финансы

Официальный курс валют от ЦБ РФ на вторник, 13 декабря:

  • USD 62,77 ₽
  • EUR 66,27 ₽
  • CNY 8,984 ₽

Продуктивного вторника! Вот, что произошло 11 декабря: «Танкеры пошли через Босфор, 3 тысячи фур скопились на границе с Литвой, а в Курске запрещены фейерверки».

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