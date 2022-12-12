Танкеры пошли через Босфор, 3 тысячи фур скопились на границе с Литвой, а в Курске запрещены фейерверки. Что еще произошло 11 декабря

На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Кроме того, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, взвод реактивных систем залпового огня «Град», вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбито пять реактивных снарядов HIMARS, а также два реактивных снаряда «Ураган».