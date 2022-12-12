Танкеры пошли через Босфор, 3 тысячи фур скопились на границе с Литвой, а в Курске запрещены фейерверки. Что еще произошло 11 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 11 декабря
На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия.
На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Кроме того, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.
На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, взвод реактивных систем залпового огня «Град», вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбито пять реактивных снарядов HIMARS, а также два реактивных снаряда «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Еврокомиссар по вопросам миграции Илва Йоханссон заявила, что в Евросоюзе работают над мерами в случае роста беженцев в регионе зимой 2022−2023 годов.
- Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Киеве и области, а также снова в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях Украины.
- В Одесской области 1,5 млн человек остаются без света. Восстановление энергоснабжения может занять до трех месяцев. Жителей призывают уехать из региона.
Экономика, что с ней происходит
- В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока. Процентные ставки в среднем составляют 1−1,5% годовых, но есть предложения в региональных банках, которые достигают 8%.
- Очередь из танкеров, ожидающих перевозки нефти через Босфор и Дарданеллы, в воскресенье начала уменьшаться, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника из сферы судоходства.
- Укрэнерго направит более € 400 млн на возобновление и реконструкцию энергообъектов.
- 12 стран ЕС призвали снизить предложенный потолок цены на газ, пишет Bloomberg.
- Введение странами G7 потолка цен на российскую нефть несет в себе много ошибок и выгодно Китаю, поскольку он сможет закупать энергоносители из России с большой скидкой, рассказал экономист хед-фонда Tressis Даниэль Лакалль газете The Epoch Times.
- Все энергоблоки, находящихся под контролем Киева АЭС, за исключением двух, работают на максимальной мощности, чтобы покрыть дефицит электроэнергии, сообщили в украинской компании Энергоатом.
- Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что литовское направление для большегрузов на границе с ЕС остается самым загруженным, здесь скопилось более 3 тыс. фур.
- Последние мировые события подтверждают, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ приняли верное решение по объему добычи нефти. Об этом заявил в воскресенье глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме в Эр-Рияде.
- Правительство Венгрии объявило в воскресенье о продлении сроков эксплуатации четырех энергоблоков АЭС «Пакш», которая была построена по советским технологиям и использует российское ядерное топливо.
- Правительство РФ решило временно увеличить НДПИ для добычи алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог в первом квартале 2023 года, согласно заявлениям Минфина, должен составить 19 млрд руб., из которых почти половина пойдет в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ уходило в бюджет Якутии.
Реакция политиков
- Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган сообщил о рекордном экспорте зерна по зерновому коридору и предложил начать работу над экспортом различных продуктов питания и других товаров иных товаров, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель полагает, что Турции следует пересмотреть свои торговые отношения с Россией и присоединиться к санкционному режиму Евросоюза, сообщает ТАСС.
- США не поощряют проведение Украиной операций внутри российской территории. Также США исходят из того, что эскалация конфликта на Украине не в их интересах, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.
Реакция: люди, сообщества
- Ситуация вокруг Украины изменила многое, однако сотрудничество с РФ на МКС продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне. Об этом глава NASA Билл Нельсон заявил в интервью японской газете Nikkei.
- Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» впервые проходит в Херсонской области, ее первый почтовый ящик открывается в Геническе.
- С новогодней елки в Центральном районе Твери сняли гирлянду с «врагами России», сообщил РБК. Она представляла собой ленту с бумажными человечками, на лица которых были приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также артистов — Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Максима Галкина (признан иноагентом) и других.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Курской области с 12 декабря и до конца января запретили продажу и запуск фейерверков. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян, сообщил губернатор Роман Старовойт.
- Вопрос о переименовании города Ватутино в Черкасской области Украины, названного в честь советского генерала Николая Ватутина, вынесут на рассмотрение на сессии горсовета 22 декабря, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник, 12 декабря:
- USD 62,38 ₽
- EUR 65,84 ₽
- CNY 8,96 ₽
Удачного понедельника! Вот, что произошло 10 декабря: «Одесса без света, затор на Босфоре, а в реестре иноагентов прибыло».
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