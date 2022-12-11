На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки противника. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, поражены 92 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 197 районах.

Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36, две украинские боевые машины РСЗО «Град». Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».