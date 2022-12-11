Одесса без света, затор на Босфоре, а в реестре иноагентов прибыло. Что еще произошло 10 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 10 декабря
На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки противника. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.
На Донецком направлении российские подразделения продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, поражены 92 артиллерийских подразделения, а также живая сила и военная техника в 197 районах.
Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-36, две украинские боевые машины РСЗО «Град». Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника. Кроме того, сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3672 орудия полевой артиллерии и миномета.
- США больше не требуют от Украины не наносить удары по России, сообщили источники The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.
- Служба безопасности Украины проводит обыски в 14 храмах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области, сообщила пресс-служба областного управления СБУ.
- Украинская энергокомпания ДТЭК в субботу сообщила, что в Одессе отключили электричество всем потребителям, за исключением объектов критической инфраструктуры.
- ВСУ нанесли удар ракетами РЗСО HIMARS по окраине города вечером 10 декабря, ПВО сбили две ракеты, еще четыре достигли своих целей. Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 10, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Два человека погибли.
Экономика, что с ней происходит
- Профицит внешней торговли России за январь—ноябрь 2022 года составил $269,8 млрд, что более чем в 1,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета ЦБ.
- Алексей Миллер заявил, что главным итогом его визита в Турцию стал газовый хаб.
- Газпром сообщил, что вчера, 9 декабря, установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Контрактные обязательства компании были превышены на 16,4%.
- Количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохода через пролив Босфор в Стамбуле, выросло до 20, Российской нефти нет практически на всех танкерах, которые Анкара не пропускает через проливы.
- Премьер Латвии считает, что в ЕС больше всех пострадала от санкций против РФ Балтия.
- Сергей Лавров заявил, говоря о финансовых расчетах с казахстанской стороной в долларах и евро, что Казахстану и РФ пора отходить от валют, которые доказали свою ненадежность.
- Власти США напрямую обратились к правительству Японии с просьбой о сотрудничестве в попытках помешать Китаю в разработке высокотехнологичных полупроводников. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.
- Правительство Японии не планирует выпускать государственные облигации, а также повышать налоги на доходы физических лиц с целью покрыть расходы на оборону, которые к 2027 году планируется увеличить почти вдвое, до 2% ВВП. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.
- Кабмин РФ добавил в перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов еще 19 позиций. В частности, туда вошли технологии производства цифровых электроизмерительных приборов и высококачественной стали с низким углеродным следом, промышленного производства универсального прибора для проверки ИВЛ-аппаратов, крупносерийного производства радиоэлектронной продукции полного цикла и аппаратов для ингаляционного наркоза.
- Правительство РФ поддержало инициативу развития железнодорожного сообщения ДНР с другими российскими регионами. Об этом в субботу сообщил председатель республиканского правительства Виталий Хоценко.
Реакция политиков
- Прошло заседание Совбеза ООН о поставках оружия Украине, созванное по инициативе РФ. Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны, которые направляют оружие в зону российско-украинского конфликта, контролировать поставки. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что ситуация вышла из-под контроля.
- Пакетный характер зерновой сделки был подтвержден в ходе состоявшихся 8−9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ. «Был подтвержден пакетный характер договоренностей — черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума Россия — ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщили в ведомстве.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине может перерасти в конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией: «Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого».
- Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намеренном неисполнении минских соглашений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Реакция: люди, сообщества
- Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека создаст рабочую группу для межведомственного взаимодействия по актуальным вопросам, связанным со специальной военной операцией, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
- В Хельсинки в ходе массовых шествий был сожжен флаг РФ, это недопустимый акт надругательства над госсимволом, заявили в МИД РФ. Москва потребовала привлечь к ответственности виновных и принять меры, чтобы подобное не повторилось.
- Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил: «Европа в течение многих лет отводила глаза от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать».
Информация, которую вы могли пропустить
- Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста «Дождя» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Фишмана, участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» и журналиста Ровшана Аскерова, а также издание The Bell.
- Памятники Александру Пушкину и Александру Суворову снесли в городе Тульчин Винницкой области на Украине. Об этом сообщила депутат Верховной рады Лариса Белозир.
- Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 62,38 ₽
- EUR 65,84 ₽
- CNY 8,96 ₽
Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 9 декабря: "Экстренные отключения энергии на Украине, модификация льготной ипотеки, а Яшин (признан иностранным агентом) получил 8,5 лет за фейки".
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