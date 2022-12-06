Атака на российские аэродромы, Путин проехал по Крымскому мосту, а в Молдавии обнаружили ракету. Что еще произошло 5 декабря

На Купянском направлении нанесен удар по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка атака ВСУ в ЛНР, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении отбита контратака ВСУ в ДНР. В результате противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах.

В ДНР поражены пункты временной дислокации иностранных наемников. Также в ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и радиолокационная станция украинской зенитной ракетной системы С-300.

В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в ДНР сбит украинский МиГ-29.

Средствами ПВО в ДНР сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожено 10 беспилотников в ДНР и Запорожской области. Также в ДНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.