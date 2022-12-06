Атака на российские аэродромы, Путин проехал по Крымскому мосту, а в Молдавии обнаружили ракету. Что еще произошло 5 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 5 декабря
На Купянском направлении нанесен удар по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка атака ВСУ в ЛНР, уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении отбита контратака ВСУ в ДНР. В результате противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах.
В ДНР поражены пункты временной дислокации иностранных наемников. Также в ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и радиолокационная станция украинской зенитной ракетной системы С-300.
В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в ДНР сбит украинский МиГ-29.
Средствами ПВО в ДНР сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
За сутки уничтожено 10 беспилотников в ДНР и Запорожской области. Также в ДНР перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 339 самолетов, 180 вертолетов, 2628 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6996 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3657 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7477 единиц специальной военной автомобильной техники.
- По данным ООН, С 24 февраля по 4 декабря на Украине погибли 6 702 мирных жителя.
- Трое российских военных погибли и еще четверо ранены во время атаки беспилотников на аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ.
- Владимир Путин проехал по Крымскому мосту. Также он заявил, что левая сторона моста в рабочем состоянии, но ее нужно достроить, довести до идеального состояния.
- На границе Украины с Молдавией обнаружена неразорвавшаяся ракета, сообщили в МВД Молдавии.
Экономика, что с ней происходит
- Владимир Путин издал указ, по которому специальные меры в экономике РФ продлеваются до конца 2023 года.
- В Канаде арестовали 10 объектов недвижимости российского бизнесмена Андрея Овсянкина, чтобы продать их и выплатить долги компании Angophora Holdings Ltd., которую контролирует Газпромбанк.
- Япония будет считать нефть российской, если РФ окажется местом внесения последних изменений в четырехзначный код этого товара, пояснили в японском МИДе.
- Германская энергетическая компания RWE инициировала против Газпрома арбитражное разбирательство из-за отсутствия поставок газа, пишет Handelsblatt.
- Правобережная Молдавия с декабря временно отказывается от поставок газа из России, полностью перенаправив получаемые объемы в приднестровский регион.
- ОАЭ и Украина начнут переговоры о комплексном экономическом сотрудничестве.
- Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий, заявили в Минфине РФ.
- Биржевые цены на газ в Европе растут на 9,5%, превышая $1600 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
- Nokia получила разрешение на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию, рассказал гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.
- Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения транспорта, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань». Заменены все четыре пролета.
- ЕК и страны ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против РФ, в санкционные списки предлагается внести 180 позиций.
- Добыча газа в России в январе-ноябре 2022 года снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 612,9 млрд кубометров.
Реакции политиков
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за высоких цен на энергоносители в отношениях США и Европы существует «рассинхронизация».
- Международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки энергоносителей на фоне введения потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
- Введение рядом стран потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе специальной военной операции. При этом Россия готовит ответ на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Реакции: люди, сообщества
- Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что к концу 2022 года число людей, живущих на Украине в условиях бедности, будет составлять 8 млн.
- Financial Times назвала президента Украины Владимира Зеленского человеком года.
Информация, которую вы могли пропустить
- Минобороны РФ сообщило об организации системы по доставке писем участникам СВО.
- Полиция Испании изъяла три конверта, адресованных консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно, с глазами животных.
- Служба безопасности Украины сообщила о проведении «контрразведывательных мероприятий» на объектах канонической Украинской православной церкви в Полтавской области.
- Политику Илье Яшину (признан в РФ иностранным агентом) запросили 9 лет колонии по делу о военных фейках, приговор огласят в Москве 7 декабря.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на вторник, 6 декабря
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- CNY 8,931
Продуктивного вторника! Вот, что случилось 4 декабря: «Воздушная тревога на Украине, ОПЕК не меняет планы, а Фридмана отпустили под залог».