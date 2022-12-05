Воздушная тревога на Украине, ОПЕК не меняет планы, а Фридмана отпустили под залог. Что еще произошло 4 декабря

На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва. Противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Купянском направлении сорвана попытки атак. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской артиллерии противник был отброшен к исходном рубежам. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. Поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования, уничтожены две противорадиолокационные станции AN/TPQ-37. Уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.

Истребительной авиацией сбит самолет Су-25. Средствами ПВО за сутки сбито девять беспилотников. Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.