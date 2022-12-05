Воздушная тревога на Украине, ОПЕК не меняет планы, а Фридмана отпустили под залог. Что еще произошло 4 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 4 декабря
На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск. В результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки прорыва. Противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа.
На Купянском направлении сорвана попытки атак. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении в результате ударов российской артиллерии противник был отброшен к исходном рубежам. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187 районах. Поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования, уничтожены две противорадиолокационные станции AN/TPQ-37. Уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении.
Истребительной авиацией сбит самолет Су-25. Средствами ПВО за сутки сбито девять беспилотников. Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS и «Ураган», сбиты в воздухе две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 337 самолетов, 178 вертолетов, 2618 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и другие боевые бронированные машины, 909 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3653 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Владимир Зеленский обозначил «самые горячие и болезненные» направления для украинской армии — это Бахмут и Соледар.
- Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
- Принятие в США временного финансирования правительства сократит помощь Киеву, пишет газета Politico.
- С 5 декабря вступает в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.
Экономика, что с ней происходит
- Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие квоты на добычу нефти на фоне утверждения странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель.
- В Эфиопию прибыло первое судно с зерном в рамках программы Grain from Ukraine. Минобороны Турции объявило, что в рамках зерновой сделки из портов Украины вывезено более 13 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
- Россия прорабатывает механизм запрета на использование принятого ЕС потолка цен на нефть, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
- Российский флот может перевозить в Азию около 80% текущего морского экспорта нефти из РФ, при этом с мая страна перенаправила в Индию, Китай и Турцию две трети объемов нефти, поставлявшейся танкерами в Европу и США, заявил ведущий аналитик Финама Александр Потавин.
- Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения.
- Российский бизнес Freedom Holding был продан по балансовой стоимости, что оказалось ниже ожиданий холдинга, сообщил РБК глава компании Тимур Турлов.
- Правительство РФ дополнительно выделило 7,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи для регионов. Это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы.
- Снижение цен на черную икру и рыбу осетровых пород наблюдается и в Астраханской области, и в целом по России. Это связано с падением общей потребительской активности, а также с увеличением доли импорта осетровых в Россию.
Реакция политиков
- Российские бизнесмены должны вкладывать средства в развитие страны, это позволит сохранить эти деньги, тогда как на Западе активы предпринимателей и их самих могут арестовать. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Владимир Зеленский остался недоволен решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. «В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
- Заявление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера о том, что Германия находится в условиях «энергетической войны» с Россией, имеет символический характер, с точки зрения международного права ее нет. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на соответствующий запрос фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге.
- Председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге считает, что ЕС и США уже не смогут договориться по ситуации вокруг субсидирования Вашингтоном американских компаний и что Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию.
Реакция: люди, сообщества
- Боец смешанных боевых искусств (ММА) Владимир Минеев заявил о приостановке спортивной карьеры в связи с решением участвовать в военной операции на Украине.
- Власти Баден-Вюртемберга призвали руководство Германии выступить за справедливое распределение беженцев в Евросоюзе, «чтобы смягчить перегрузку приемных мощностей в землях и муниципалитетах», сообщает Bild. В 2022 году Германия примет в общей сложности 1,2 млн беженцев, более 1 млн из них приехали с Украины, пишет газета Welt am Sonntag.
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Доброго понедельника! Вот, что произошло 3 декабря: "Отключение света в Киеве, Россия купила сотню танкеров, а в Нижнем Новгороде показали новый трамвай".