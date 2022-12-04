Отключение света в Киеве, Россия купила сотню танкеров, а в Нижнем Новгороде показали новый трамвай. Что еще произошло 3 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 3 декабря
На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.
На Красно-Лиманском направлении пресечены все атаки. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».
На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.
В районе Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-37, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито десять украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и миномета.
- В субботу в Киеве были введены экстренные отключения света. Возвращение к плановым отключениям электроэнергии на Украине может произойти в течение нескольких недель, если не будет новых повреждений критической инфраструктуры, сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
- Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Экономика, что с ней происходит
- Проект «Сахалин-1», работы по которому не велись с середины мая, возобновил работу, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, добыча энергоносителей на «Сахалине-2» перевыполнен на 15% после ухода Shell.
- Импорт газа из России в Италию сократился в октябре почти на 99% по сравнению с 2021 годом, сообщила ведущая экономическая газета Il Sole 24 Ore
- Россия больше не будет поставлять нефть европейским странам на фоне установления потолка цен на энергоресурс, заявил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене.
- Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, о котором ранее договорились страны G7, ЕС и Австралия, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
- Россия готова поставлять свое зерно наиболее нуждающимся странам, а также полностью заместить украинскую продукцию. Об этом заявил в статье для журнала Newsweek посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
- Сокращение газовых поставок и рост цен на сырье будут стоить экономике Германии €100 млрд. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании McKinsey.
- Эстония закупит у американской Lockheed Martin системы HIMARS на $200 млн.
- Власти планируют сделать механизм лизинга жилья, который предусматривает аренду квартир с последующим выкупом, альтернативой ипотеке. Это следует из проекта стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.
- Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию на фоне западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.
- Объединенная авиастроительная корпорация передала новую партию многофункциональных истребителей Су-35С Министерству обороны.
- Трансмашхолдинг стал участником тендера в Индии на производство, поставку и сервисное обслуживание 200 скоростных поездов Vande Bharat Express. Стоимость подвижного состава в рамках тендера в течение 35 лет может составить до 6$ млрд.
- Численность россиян с доходами ниже границы бедности в III квартале 2022 года по сравнению с II кварталом снизилась до 15,3 млн человек, это 10,5% жителей страны, сообщил Росстат.
- В Нижегородской области запустили производство российско-белорусских трамваев «МиНиН» (Минск+Нижний Новгород).
Реакция политиков
- После завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности, предполагающую предоставление гарантий для России, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также призвал страны Европы к подготовке к жизни в новых политических условиях после прекращения боевых действий на Украине.
- Вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и Москвы с МАГАТЭ. Об этом в интервью La Repubblica заявил директор агентства Рафаэль Гросси.
- Диалог между Киевом и Украинской православной церковью, которую президент страны Владимир Зеленский поручил запретить специальным законом, больше невозможен. Такое мнение выразил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Реакция: люди, сообщества
- Общественная акция «Аллея памяти», посвященная судьбе детей Донбасса, погибших из-за действий Вооруженных сил Украины, прошла в Тель-Авиве.
- Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе раскольнической Православной церкви Украины. Глава ПЦУ Епифаний Думенко теперь возглавляет монастырь как юридическое лицо, сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря. Регистрация раскольнической ПЦУ юридического лица «Киево-Печерская Лавра ПЦУ» не означает ликвидации настоящей Лавры, которая остается в ведении Украинской православной церкви.
- Заявки на исполнение мечты в рамках акции «Елка желаний» теперь могут подать дети всех участников специальной военной операции, а не только тех, кто получил инвалидность первой степени, пропал без вести или погиб. Об этом сообщили организаторы. Возраст участия остается тем же — от 3 до 17 лет включительно.
Информация, которую вы могли пропустить
- После приостановки работы в России гастрономического гида Michelin российские рестораны, получившие его награды, не смогут подтвердить свой статус в 2023 году. Рестораны могут упоминать о звездах Michelin, но только с указанием года получения награды и города, где она была получена.
- Власти города Изюм Харьковской области Украины приняли решение о переименовании 22 топонимов, сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин. Например, улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, улица Пушкинская — улицей Степана Бандеры.
- Медиагруппа Shkulev Media Holding закрывает сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration в связи с расторжением лицензионного соглашения, рассказали в пресс-службе медиагруппы.
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Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 2 декабря: «СБУ дошла до церквей, российской нефти определили потолок, а «Солнце» заменит Disney.«