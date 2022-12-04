Отключение света в Киеве, Россия купила сотню танкеров, а в Нижнем Новгороде показали новый трамвай. Что еще произошло 3 декабря

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечены все атаки. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.

В районе Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-37, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито десять украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».