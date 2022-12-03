СБУ дошла до церквей, российской нефти определили потолок, а «Солнце» заменит Disney. Что еще произошло 2 декабря

Главное
- Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Аналогичное решение ранее принял Евросоюз. Потолок цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». Также «Коалиция по ограничению цены» намерена установить потолок цен на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.
Минобороны РФ, брифинг 2 декабря
На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три танка и шесть боевых бронированных машин.
На Купянском направлении сорвана атака ВСУ. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».
На Красно-Лиманском направлении в результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
На Южно-Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления противника. Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ, а также подавлены две огневые позиции РСЗО «Град». Поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Истребительной авиацией сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО сбит самолет Су-25. Кроме того, за сутки уничтожено семь беспилотников. Также перехвачены в воздухе 13 реактивных снарядов «Ураган» и «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Переговоры с МАГАТЭ по созданию безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются, мяч не на стороне России, заявил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС «достигнут серьезный прогресс».
- Сотрудники СБУ и других силовых ведомств Украины пришли с «контрразведывательными мероприятиями» в религиозные учреждения Украинской православной церкви Московского патриархата в Закарпатской, Житомирской и Ровненской областях.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна продолжит выступать против плана ЕС предоставить Украине пакет помощи на €18 млрд в 2023 году.
Экономика, что с ней происходит
- Airbus «прекратит зависеть» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев, заявил исполнительный директор компании Майкл Шолхорн.
- Банки Киргизии отказались обслуживать российские карты «Мир» из-за опасения американских санкций.
- Товарооборот между РФ и Китаем за 9 месяцев 2022 года увеличился на 30% — до $129 млрд.
- Количество фур на границе Белоруссии и ЕС с начала недели выросло на 20%.
- Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская нефть востребована на мировых рынках, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
- Стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза после 5 декабря.
- Производитель мороженого АО «БРПИ», выпускавший в России продукцию под брендом Baskin Robbins, подал заявку на регистрацию товарного знака BRandICЕ.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала продолжить сокращение числа проверяющих органов в стране и бороться с «проверочным зудом».
- В 10 раз выросли объемы продаж золота населению в 2022 году в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
- «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю рынка в РФ, которую занимал McDonald’s, оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.
Реакция политиков
- Удары по объектам на территории Украины стали «вынужденной реакцией» России на провокации Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту. Об этом в ходе телефонного разговора с Олафом Шольцем заявил Владимир Путин. Кроме этого, он призвал германскую сторону провести «транспарентное расследовании с участием российских профильных структур» взрывов на «Северных потоках», а также «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий».
- В свою очередь, Олаф Шольц призвал российского президента найти дипломатическое решение конфликта на Украине, «которое включало бы вывод российских войск».
- Президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Москвой по Украине уход российских военных, и это «осложняет поиск почвы для обсуждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Он сказал, что первое — Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», — сказал Песков.
- Ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без помощи США, недостаточно сильна. Такую точку зрения выразила в пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая в Институте Лоуи в Сиднее.
Реакция: люди, сообщества
- Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники Отряд состоит из 98 человек, они пройдут подготовку в военном центре в Гудермесе.
- Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина РФ и принял в соответствии с законом присягу, сообщил Интерфаксу его адвокат Анатолий Кучерена. На вопрос, как воспринял Сноуден это событие, его представитель сказал: «Он, конечно, рад, благодарит Российскую Федерацию за то, что он получил гражданство, полноценный теперь гражданин РФ. Ну и самое главное — по Конституции России впредь его нельзя выдавать иностранному государству».
- Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ—иностранным агентом) уволил ведущего Алексея Коростелева после того, как в эфире он произнес фразу о помощи российским военнослужащим, сообщила руководитель информационной службы Екатерина Котрикадзе (признана в РФ физлицом—иностранным агентом). «В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции», — заявила она.
Информация, которую вы могли пропустить
- Раздел про спецоперацию на Украине будет включен в школьные учебники истории, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
- Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о невозможности деятельности в стране «аффилированных с Россией» религиозных организаций, заявил президент Владимир Зеленский.
- Телеканал Disney с 14 декабря прекратит вещание на территории России, сообщают СМИ. Вместо него будет новый детский канал «Солнце».
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Приятной субботы! Вот что произошло 1 декабря: "Продолжение наступления в ДНР, трибунал по Украине, и консервация завода Toyota в Санкт-Петербурге".
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