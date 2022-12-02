Продолжение наступления в ДНР, трибунал по Украине, и консервация завода Toyota в Санкт-Петербурге. Что еще произошло 1 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 1 декабря
На Донецком направлении под контроль российской армии перешла Андреевка в ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
На Купянском направлении сорвана попытка атаки противника в ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.
На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в ЛНР. Кроме того, в ЛНР сорвана попытка атаки противника. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР, все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.
Нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Также в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника в ЛНР и Донецке. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР, Запорожской области и ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.
- Минобороны РФ сообщило о возращении из украинского плена 50 военнослужащих.
- Украина ведет переговоры с Западом о передаче Киеву ракет для системы противовоздушной обороны С-300, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
- Совбез ООН проведет заседание по Украине в декабре, сообщает ТАСС
- Село Муром в Белгородской области подверглось обстрелу, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами начала работу по созданию «специального трибунала по преступлениям России на Украине» — французский МИД.
Экономика, что с ней происходит
- Помощь Украине потребует $3−5 млрд в месяц в 2023 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
- Страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60, ждут согласия Польши, сообщает Reuters.
- Международные резервы России за неделю снизились на $1,3 млрд — до $567,5, сообщает ЦБ.
- Минпромторг: после остановки производства завод Toyota в Санкт-Петербурге проходит процедуру консервации
- Украинский Альфа-банк официально сменил название на Сенс банк — пресс-служба.
- Представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы ЦБ из-за международного принципа государственного иммунитета.
- ЛУКОЙЛ и американская Crossbridge Energy Partners возобновили переговоры о покупке НПЗ на Сицилии.
- Дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился с 27% до 20% — «Укрэнерго».
- Минэкономики Швейцарии: в стране заморожены российские активы на сумму почти $8 млрд.
- АвтоВАЗ готов до конца года закрыть сделку по покупке российских активов банка альянса Renault-Nissan (РН Банк), сообщил президент компании Максим Соколов.
- За девять месяцев 2022 года расходы на обслуживание госдолга России выросли до 1,018 трлн руб. — «Ведомости» со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.
- С 1 декабря Кипр вводит для россиян визовый сбор в €80.
- Для самолетов А320/321 и В737 «Аэрофлота» стала недоступна система развлечений, так как зарубежные поставщики отказались предоставлять услугу.
- Компания «Тинькофф инвестиции» 30 ноября подала в Минфин Бельгии заявление о разблокировке активов клиентов, которые не попали под санкции Евросоюза и США.
Реакция политиков
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Россия считает нелегитимным трибунал, созданный для расследования действий РФ на Украине, и будет его осуждать.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры.
- Президент США Джо Байден заявил, что не планирует контакты с Путиным в ближайшем будущем, но готов говорить с Владимиром Путиным, если со стороны РФ будет проявлен интерес к тому, чтобы положить конец конфликту на Украине.
- Владимир Путин — о принятии новых территорий в состав России: это наши люди, мы должны сделать все, чтобы их поддержать. Жителям новых регионов России надо «врасти» в российскую действительность.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл на встрече с приехавшими из ДНР детьми заявил, что «Донбасс — это передняя линия обороны русского мира».
- В Бурятии собрали и отправили около 15 тыс. сладких подарков к Новому году детям Старобешевского района ДНР и участникам специальной военной операции России на территории Украины.
Информация, которую вы могли пропустить
- Кабмин Италии принял декрет, продлевающий поставки оружия Киеву на весь 2023 год
- На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете на использование в рекламных материалах символов из любых алфавитов, кроме кириллического. Под его действие не попадут неофициальные символы поддержки боевых действий на Украине Z и V.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на пятницу, 2 декабря:
- USD 61,15 ₽
- EUR 63,83 ₽
- CNY 8,637 ₽
Приятной пятницы! Вот, что произошло 30 ноября: «наступление под Донецком, более 300 тыс. резервистов прошли обучение, и демонтаж памятников в Одессе».
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