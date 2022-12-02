Продолжение наступления в ДНР, трибунал по Украине, и консервация завода Toyota в Санкт-Петербурге. Что еще произошло 1 декабря

На Донецком направлении под контроль российской армии перешла Андреевка в ДНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

На Купянском направлении сорвана попытка атаки противника в ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в ЛНР. Кроме того, в ЛНР сорвана попытка атаки противника. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР, все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в ДНР, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Также в ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Средствами ПВО за сутки сбито три украинских беспилотника в ЛНР и Донецке. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР, Запорожской области и ДНР.