На Донецком направлении под контроль российской армии полностью перешли Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР, ведется наступление на Водяное. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Купянском направлении отбита атака противника. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать, но были отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

Нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.