Наступление под Донецком, более 300 тыс. резервистов прошли обучение, и демонтаж памятников в Одессе. Что еще произошло 30 ноября

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Минобороны РФ, брифинг 30 ноября
На Донецком направлении под контроль российской армии полностью перешли Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР, ведется наступление на Водяное. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
На Купянском направлении отбита атака противника. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать, но были отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.
На Южно-Донецком направлении ВСУ в течение суток пытались контратаковать позиции российских войск в ДНР, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.
Нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157 районах.
В Днепропетровске уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.
В ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ. В Харьковской области поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.
Средствами ПВО в ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожены восемь беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в ЛНР, Запорожской области, ДНР, а также реактивный снаряд «Ольха» в ДНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен в результате взрыва — он открыл конверт, в котором находилась небольшая бомба. Взрыв расследуют как теракт.
- США не будут признавать Россию «страной—спонсором терроризма», чтобы не усложнять доставку гуманитарной помощи на Украину и «не связывать руки международному сообществу» в поиске путей деэскалации конфликта.
- В Офисе президента Украины прокомментировали удаление видео из аккаунта Урсулы фон дер Ляйен в Твиттере, где она заявляла, что ВСУ потеряли более 100 тыс. убитыми. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что информация о потерях является «чувствительной», поэтому озвучивать ее может главнокомандующий, министр обороны и президент.
- Более 300 тыс. резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца, их готовили на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии, были задействованы 3 тыс. инструкторов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Экономика, что с ней происходит
- Чехия будет получать российскую нефть по южной ветке «Дружбы» еще три года, потом поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил чешский премьер Петр Фиала.
- В «Норникеле» заявили, что исключение российских аффинажных заводов из листинга лондонской биржи спровоцирует в мире серьезные проблемы с поставками палладия.
- По оценке МВФ, из-за последствий российской спецоперации на Украине уровень бедности в странах Центральной Азии и Закавказья может вырасти на 1 п.п. — тогда за чертой бедности окажутся около 1 млн человек.
- Страны Евросоюза обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- ЦБ до 1 апреля 2023 года продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами.
- Великобритания добавила 22 пункта в список антироссийских санкций, заявили в британском МИД.
- Биржевые цены на газ в Европе превысили уровень в $1600 за тыс. кубометров.
- Министры иностранных дел стран НАТО обсудили, как можно конфисковывать замороженные на Западе российские активы и использовать их для помощи Украине.
- Минобороны увеличит гособоронзаказ в 1,5 раза в 2023 году.
- На восстановление Украины придется потратить более $1 трлн, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Реакции политиков
- Владимир Путин заявил, что главная задача властей — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране, уровень бедности по итогам III квартала снизился до 10,5%, эту позитивную динамику нужно сохранить.
- Власти США выделили значительные средства Украине, однако нет полной ясности относительно того, как эти деньги были израсходованы, заявил американский сенатор Билл Хагерти (республиканец от штата Теннесси) на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главная задача Украины сейчас не вступление в НАТО, а сохранение в качестве независимого государства. «Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем», сказал он. «Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет».
Реакции: люди, сообщества
- Союз адвокатов России обратился в Федеральную палату адвокатов с просьбой разъяснить порядок предоставления защитникам брони от мобилизации, однако там призвали дождаться объяснений военных.
- ОНФ открыл сбор денег на новогодние подарки участникам специальной военной операции России на территории Украины — мобильные бани, печи, автомобили, тепловизоры, шапки и перчатки.
Информация, которую вы могли пропустить
- Министерство культуры утвердило перечень приоритетных тем господдержки кино на 2023 год. В перечень вошли в том числе «неоколониальная политика стран англо-саксонского мира», «деградация Европы», «популяризация службы в вооруженных силах России» и «миротворческая миссия России».
- Одесский горсовет проголосовал за демонтаж и перенос двух памятников: Основателям Одессы (во главе с Екатериной II) и полководцу Александру Суворову.
- Певица Алла Пугачева закрывает свою компанию «АБП» — это ее последняя компания в России.
Финансы
Официальный курс валют от ЦБ РФ на четверг, 1 декабря:
- USD 60,88 ₽
- EUR 63,05 ₽
- CNY 8,537 ₽
Отличного четверга! Вот что произошло 29 ноября: «Наступление в ДНР, первое судно с российскими удобрениями отправилось из Европы в Африку, а Metro остается в России».