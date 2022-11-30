Наступление в ДНР, первое судно с российскими удобрениями отправилось из Европы в Африку, а Metro остается в России. Что еще произошло 29 ноября

На Купянском направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать российские войска. В результате противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка выдвижения ВСУ для атаки в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Нанесено поражение 10 пунктам управления противника в Харьковской области, ДНР, Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

В ЛНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». В ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В Днепропетровской области уничтожена украинская РЛС целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан». В Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

За сутки сбито девять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области.