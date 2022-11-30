Наступление в ДНР, первое судно с российскими удобрениями отправилось из Европы в Африку, а Metro остается в России. Что еще произошло 29 ноября

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Минобороны, сводка 29 ноября
На Купянском направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать российские войска. В результате противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка выдвижения ВСУ для атаки в ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
На Донецком направлении российские войска продолжают наступление. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Нанесено поражение 10 пунктам управления противника в Харьковской области, ДНР, Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.
В ЛНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». В ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
В Днепропетровской области уничтожена украинская РЛС целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан». В Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
За сутки сбито девять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.
- В ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, сел Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших, по его словам, нет.
- Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четырех случаях гибели мобилизованных. Он отметил, что официально Министерство обороны подтвердило гибель только одного человека.
- В Курской области обстрелян Суджанский район, сообщил губернатор Роман Старовойт. Есть попадание по объекту энергоснабжения, из-за чего два района частично обесточены.
- Генпрокуратура подготовила проект приказа со списком нарушений, за которые можно закрыть СМИ — в их число попало распространение фейков о ВС РФ и дискредитирующей ВС РФ информации.
Экономика, что с ней происходит
- В ООН сообщили, что из порта Нидерландов в Африку вышло первое судно с российскими удобрениями.
- ЦБ работает над решением вопроса о разблокировке российских активов (в том числе в судебном порядке), но не рассматривает их выкуп.
- Metro не планирует покидать российский рынок, сообщила пресс-служба ритейлера.
- ЦБ назвал приоритетом переход на валюты дружественных стран в международных расчетах.
- США намерены предоставить Украине $53 млн в качестве помощи по закупке оборудования для энергосетей.
- Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн.
- Из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной основные продукты питания подорожали на 45% в Эфиопии и Йемене и более чем на 30% в Мали, Афганистане и Сомали — Международный комитет Красного Креста.
- Китайские власти и компании отказываются признавать российские страховые документы на морские суда, РФ хочет предложить возможность двустороннего признания сертификатов.
- Молдавия возобновила реверс газа на Украину.
Реакции политиков
- По мнению НАТО, единственный путь к миру на Украине — это постоянные поставки оружия Киеву, заявил генсек Йенс Столтенберг.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ, поэтому и сказал о «жестокости» бурят и чеченцев.
- Владимир Путин считает, что вызовы и угрозы, с которыми Россия сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при судебном разбирательстве, следственных и других процессуальных действиях.
Реакции: люди, сообщества
- Волонтеры «Мы вместе» за два месяца собрали для участников спецоперации 837 тонн продуктов. Бойцам передали более 160 тыс. наборов со средствами личной гигиены и комплектами белья.
- В Твери отменили съемки фильма об СВО после реакции жителей на броневики с флагами Украины.
Информация, которую вы могли пропустить
- США изучают возможность признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией.
- Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное в Крыму начал производить противотанковые заграждения из бетона. Раньше предприятие выпускало бордюры и тротуарную плитку.
- Глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что страна пока не выходит из СНГ, однако не согласна с «тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве», ее приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу.
Финансы
Курс валют от ЦБ РФ на среду, 30 ноября:
- USD 61,07 ₽
- EUR 63,39 ₽
- CNY 8,487 ₽
Удачной среды! Вот что произошло 28 ноября: «ФСБ предотвратила теракты, ЕС признал обход санкций уголовным преступлением, а Минпросвещения может отменить ЕГЭ на новых территориях».