Отбитые атаки, Атлант вместо Ford Transit, и Джонсон собирает медикаменты. Что еще произошло 26 ноября

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаки. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник был остановлены и отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены все контратаки ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах. Уничтожен склад боеприпасов HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки «Град». Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника. Кроме того, перехвачено четыре снаряда HIMARS.