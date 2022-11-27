27 ноября
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Политика

Отбитые атаки, Атлант вместо Ford Transit, и Джонсон собирает медикаменты. Что еще произошло 26 ноября

Что произошло 26 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 26 ноября

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаки. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении противник был остановлены и отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены все контратаки ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах. Уничтожен склад боеприпасов HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки «Град». Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника. Кроме того, перехвачено четыре снаряда HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • В результате переговоров из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из российского плена вернулись 12 украинцев — девять военных и трое гражданских.
  • Около 130 тыс. жителей Киева остаются без электроэнергии. Водоснабжение было восстановлено во всех районах, сообщили в городской военной администрации.
  • Попадание ракеты в отработавшее топливо на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия), заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Экономика, что с ней происходит

  • В администрации президента России готовят указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели потолок цен, узнал Bloomberg. Также российские власти запретят отгрузку нефти в любые страны, которые поддерживают ценовой потолок. В Кремле пока официально никак не комментировали информацию о предполагаемом указе.
  • Россия с начала года продала оружия за рубеж на $8 млрд, сообщил президент Владимир Путин на мероприятии к 15-летию Ростеха. В 2021-м экспорт составлял $14,6 млрд.
  • Страны ЕС отложили переговоры о потолке цен на российскую нефть до понедельника, сообщили Bloomberg и Reuters.
Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik
  • Власти Италии должны запросить у Евросоюза отсрочку введения эмбарго на российскую нефть, считает министр экономического развития Адольфо Урсо. На Сицилии находится завод ЛУКОЙЛ, которому в случае введения эмбарго может грозить банкротство, сообщает газета Corriere della Sera.
  • Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.
  • Объем экспорта удобрений РФ может в 2022 году сократиться примерно на 10% при полном обеспечении внутреннего рынка, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.
  • Продажи новых легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» от компании Соллерс стартуют в декабре 2022 года. Ожидается, что эти машины заместят ушедшую с рынка модель Ford Transit, говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга.
  • Утильсбор на спецтехнику, ряд грузовиков и прицепы вырастет с 2023 года. Правительство объясняет индексацию необходимостью устранить ценовое преимущество импортной техники по сравнению с отечественной на фоне слабого рубля.

Реакция политиков

  • Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в военном конфликте и «возврат» всех земель, включая Крым, приведет к неудаче. Украинский народ заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании со своими славянскими братьями, также заявил Лавров, отметив, что он «будет освобожден от неонацистских правителей».
Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru
  • Олаф Шольц заявил, что не имеет проблемы коммуникации с Владимиром Путиным, а потому нет и потребности в том, чтобы экс-глава правительства Германии Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Москвой. Однако канцлер ФРГ отметил, что до сих пор советуется с Ангелой Меркель по вопросам, касающимся политики в отношении России.
  • Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и ЕС.
  • Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.

Реакции: люди, сообщества

  • Русские песни и танцы вошли в программу фолк-фестиваля, который проходит в Катаре в дни чемпионата мира по футболу.
  • Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины.
Борис Джонсон, Великобритания.
Борис Джонсон, Великобритания.
из открытых источников в интернете
  • Общенациональная гражданская акция «Матери против войны» проходит в субботу более чем в 20 городах Болгарии. Участники акции настаивают, что решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине должно быть оспорено в Конституционном суде и отменено, а правительство должно выступить с инициативой прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны, пишет газета The New York Times.
  • Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
  • Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов политика Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и телеведущую Анну Монгайт.
Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
СС0
  • Водители в России скоро смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию, возможно уже с января, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 60,48
  • EUR 62,88 ₽
  • CNY 8,42 ₽

Приятного воскресенья! Вот что произошло 25 ноября: "Удар по польским наемникам, Россия «достигла цифрового суверенитета», а Кудрин уходит в Яндекс".

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