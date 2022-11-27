Отбитые атаки, Атлант вместо Ford Transit, и Джонсон собирает медикаменты. Что еще произошло 26 ноября

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Минобороны РФ, брифинг 26 ноября
На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаки. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении противник был остановлены и отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены все контратаки ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах. Уничтожен склад боеприпасов HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки «Град». Средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника. Кроме того, перехвачено четыре снаряда HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6825 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В результате переговоров из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что из российского плена вернулись 12 украинцев — девять военных и трое гражданских.
- Около 130 тыс. жителей Киева остаются без электроэнергии. Водоснабжение было восстановлено во всех районах, сообщили в городской военной администрации.
- Попадание ракеты в отработавшее топливо на Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия), заявил замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков.
Экономика, что с ней происходит
- В администрации президента России готовят указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели потолок цен, узнал Bloomberg. Также российские власти запретят отгрузку нефти в любые страны, которые поддерживают ценовой потолок. В Кремле пока официально никак не комментировали информацию о предполагаемом указе.
- Россия с начала года продала оружия за рубеж на $8 млрд, сообщил президент Владимир Путин на мероприятии к 15-летию Ростеха. В 2021-м экспорт составлял $14,6 млрд.
- Страны ЕС отложили переговоры о потолке цен на российскую нефть до понедельника, сообщили Bloomberg и Reuters.
- Власти Италии должны запросить у Евросоюза отсрочку введения эмбарго на российскую нефть, считает министр экономического развития Адольфо Урсо. На Сицилии находится завод ЛУКОЙЛ, которому в случае введения эмбарго может грозить банкротство, сообщает газета Corriere della Sera.
- Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций.
- Объем экспорта удобрений РФ может в 2022 году сократиться примерно на 10% при полном обеспечении внутреннего рынка, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.
- Продажи новых легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» от компании Соллерс стартуют в декабре 2022 года. Ожидается, что эти машины заместят ушедшую с рынка модель Ford Transit, говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга.
- Утильсбор на спецтехнику, ряд грузовиков и прицепы вырастет с 2023 года. Правительство объясняет индексацию необходимостью устранить ценовое преимущество импортной техники по сравнению с отечественной на фоне слабого рубля.
Реакция политиков
- Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в военном конфликте и «возврат» всех земель, включая Крым, приведет к неудаче. Украинский народ заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании со своими славянскими братьями, также заявил Лавров, отметив, что он «будет освобожден от неонацистских правителей».
- Олаф Шольц заявил, что не имеет проблемы коммуникации с Владимиром Путиным, а потому нет и потребности в том, чтобы экс-глава правительства Германии Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Москвой. Однако канцлер ФРГ отметил, что до сих пор советуется с Ангелой Меркель по вопросам, касающимся политики в отношении России.
- Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором подтвердили необходимость усиления военной и финансовой помощи Киеву, а также активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и ЕС.
- Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.
Реакции: люди, сообщества
- Русские песни и танцы вошли в программу фолк-фестиваля, который проходит в Катаре в дни чемпионата мира по футболу.
- Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов для Украины.
- Общенациональная гражданская акция «Матери против войны» проходит в субботу более чем в 20 городах Болгарии. Участники акции настаивают, что решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине должно быть оспорено в Конституционном суде и отменено, а правительство должно выступить с инициативой прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.
Информация, которую вы могли пропустить
- Около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны, пишет газета The New York Times.
- Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
- Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов политика Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и телеведущую Анну Монгайт.
- Водители в России скоро смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию, возможно уже с января, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков.
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