Переброска резервов ВСУ нарушена, в ЕС не договорились о потолке цен на нефть, а Вымпелком покупают менеджеры Билайна. Что еще произошло 24 ноября

Российская армия нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, все объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

На Купянском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника атаковать в ЛНР. Уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении сорваны попытки контратаки ВСУ. Кроме того, сорвана попытка атаки противника Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах. Поражена установка РСЗО «Град» ВСУ, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. За сутки сбито четыре беспилотника.