Переброска резервов ВСУ нарушена, в ЕС не договорились о потолке цен на нефть, а Вымпелком покупают менеджеры Билайна. Что еще произошло 24 ноября

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Минобороны, брифинг 24 ноября
Российская армия нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, все объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
На Купянском направлении сорвана попытка ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении пресечены попытки противника атаковать в ЛНР. Уничтожено более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении сорваны попытки контратаки ВСУ. Кроме того, сорвана попытка атаки противника Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской и Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах. Поражена установка РСЗО «Град» ВСУ, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. За сутки сбито четыре беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.
- В Минобороны РФ заявили, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносили, а все объявленные украинскими властями разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах города.
- Европарламент одобрил решение не признавать российские загранпаспорта, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии.
- У 70% жилого фонда Киева отключено электроснабжение.
- Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
- Минобороны РФ подтвердило возвращение из плена 50 российских военных.
- В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий преимущественное право остаться на работе при сокращении численности сотрудников
Экономика, что с ней происходит
- Переговоры стран ЕС о введении потолка цен на нефть из РФ отложены из-за разногласий.
- Поставки нефти из России в Словакию через территорию Украины возобновлены.
- Министры энергетики стран ЕС предварительно согласовали механизм совместных закупок газа для следующей зимы.
- Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы и высоковольтные трансформаторы.
- Венгрия добилась для себя исключения при введении «потолка» цен на российскую нефть.
- Запорожская АЭС подключена к энергосети Украины, заявили в Энергоатоме.
- По данным ЦБ, международные резервы России выросли на $16,7 млрд за период с 11 по 18 ноября и составили $568,8 млрд.
- Европейский парламент одобрил выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
- Власти Крыма предоставят льготные займы под 1% годовых производителям товаров первой необходимости для участников спецоперации на Украине, заявил глава республики Сергей Аксенов.
- ФГУП «НАМИ» стало владельцем 100% уставного капитала автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге.
Реакции политиков
- Важно увеличивать не только номенклатуру поставок в ВС РФ, но и их качество, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета по потребностям спецоперации на Украине.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит ударов по социальным объектам Украины. При этом он отметил, что украинское руководство может урегулировать ситуацию, выполнить требования России и прекратить «возможные страдания местного населения».
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения.
- Во всех регионах Украины критически важная инфраструктура подключена к электричеству, рассказал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Реакции: компании
- Американская корпорация Electronic Arts, разработавшая популярные компьютерные игры FIFA и Need For Speed, перенесла всю маркетинговую деятельность, связанную со странами СНГ, в свой офис в Польше и больше не представлена в России.
- Французская компания Bonduelle пока не собирается уходить из России, поскольку считает важным продолжать обеспечивать продовольствием людей не только в РФ, но и в других странах, получающих произведенные в России продукты — гендиректор компании Гийом Деброс.
- Топ-менеджмент Билайна покупает Вымпелком у Veon за 130 млрд рублей.
- В корпорации Samsung заявили, что компания пока не принимала решения о возобновлении поставок в РФ.
Информация, которую вы могли пропустить
- СБУ сообщила об изъятии имущества президента национализированной «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева — из страны пытались скрытно вывезти в том числе раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото, предметы античности и времен Киевской Руси.
- За третий квартал 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил 20 тыс. фейков о специальной военной операции России на территории Украины, заявили в ведомстве.
- Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения.
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Приятной пятницы! Вот что произошло 23 ноября: «Возвращение пленных, Украина снова без света, и „Москвич“ возвращается».