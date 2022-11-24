Возвращение пленных, Украина снова без света, и «Москвич» возвращается. Что еще произошло 23 ноября

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ. Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника.

В Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.

На Купянском направлении сорвана атака мотопехотной роты ВСУ в ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.

На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка атаки в направлении ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три минометных расчета.

Поражен один пункт управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах, уничтожена радиолокационная станция, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. За сутки сбито пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.