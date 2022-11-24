Возвращение пленных, Украина снова без света, и «Москвич» возвращается. Что еще произошло 23 ноября

Главное
Минобороны РФ, брифинг 23 ноября
На Донецком направлении российские войска продолжают наступление. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ. Кроме того, нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам противника.
В Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа.
На Купянском направлении сорвана атака мотопехотной роты ВСУ в ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и один миномет.
На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка атаки в направлении ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три минометных расчета.
Поражен один пункт управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах, уничтожена радиолокационная станция, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. За сутки сбито пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Рамзан Кадыров сообщил, что полк «Север» уничтожил до 200 бойцов ВСУ на херсонском направлении.
- Харьковская и Одесская области полностью остались без электроснабжения. Аварийные отключения электроэнергии происходят по всей Украине
- Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению.
- Украина второй раз за месяц остановила прокачку российской нефти по своему участку трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии.
- В результате переговоров из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
- Россия отреагировала на призыв Европарламента признать ее «спонсором терроризма». В МИД РФ предложили признать Европарламент «спонсором идиотизма», в Совете федерации назвали документ «глупым», а в Госдуме — «бессовестным и юридически ничтожным».
- В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории страны
Экономика, что с ней происходит
- В Нацбанке Украины сообщили, что по всей стране работает только четверть банкоматов.
- Новый пакет военной помощи США Украине на 400 млн долларов включает боеприпасы и средства ПВО. До конца года американские власти хотят выделить Киеву еще 38 млрд долларов.
- Владимир Путин поддержал просьбу Уралхима обратиться в ООН и Африканский союз для разблокирования удобрений, находящихся в ряде европейских портов.
- В Росстате заявили о резком росте цены на овощи — огурцы на прошлой неделе +11,3%, помидоры +4,1%, свекла +2,5%. Из остальных продуктов питания сильнее всего подорожала вареная колбаса — на 0,55%. Лидерами снижения цен остаются гречка (-1,32%) и сахар (-0,95%).
- Добыча газа в России в октябре снизилась на 20,3%, за 10 месяцев — на 13%.
- ЕС в координации с G7 рассматривает возможность установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $65−70.
- Болгария разрешит заводу ЛУКОЙЛа экспортировать нефть в ЕС несмотря на эмбарго.
- На бывшем заводе «Рено Россия» запущено серийное производство кроссовера «Москвич 3».
Реакции политиков
- Отношение народа Украины к текущей ситуации вынудит руководство страны, в том числе и президента Владимира Зеленского, сесть за стол переговоров, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ситуации вокруг Украины наступило время коллективного поиска формулы мира.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться неделями.
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины.
Реакция: люди, сообщества
- Синод Украинской православной церкви постановил варить миро самим, в Киеве. По традиции готовить миро может только глава независимой церкви.
- «Злые русские хакеры» опубликовали на антифашистском портале «Немезида» списки курсантов и преподавателей академии СБУ, сервер которой ранее взломала группа «Zаря». Всего хакеры «слили» данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды украинских спецслужб, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ.
- Зимний велофестиваль в Москве отменили. Он планировался 4 декабря, но москвичи на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы отказаться от уличных массовых мероприятий.
Информация, которую вы могли пропустить
- Правительство России разрешило россиянам, уехавшим в другие страны на постоянное жительство, подтверждать право на получение пенсии через Госуслуги.
- ЦРУ намеревается вербовать россиян, недовольных спецоперацией, сообщила газета Wall Street Journal.
- Политику Илье Яшину (в России объявлен иноагентом) до 10 мая 2023 года продлили арест по делу о фейках о ВС РФ.
Финансы
Официальный курс валют ЦБ РФ на 24 ноября
- USD 60,50
- EUR 62,29
- CHY 8,436
Отличного четверга! Вот что произошло 22 ноября: «беспилотники над Севастополем, обыски в лавре и потолок цен на нефть».