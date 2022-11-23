Беспилотники над Севастополем, обыски в лавре и потолок цен на нефть. Что еще произошло 22 ноября

Главное за 22 ноября
Минобороны РФ, брифинг 22 ноября
На Донецком направлении российская армия продолжила наступление, отражая контратаки противника. Pа сутки на этом направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.
На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
На Купянском направлении потерпела поражение мотопехотная рота ВСУ, выдвигавшаяся для атаки. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наемниками. В результате потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа.
Поражены 11 пунктов управления ВСУ, а также 63 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 136 районах. Уничтожены две установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов, подавлена батарея М777, уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-37 и два минометных взвода ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6758 танков и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне ЗАЭС выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Ответным огнем огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.
- Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановили после атаки украинских беспилотников. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, целью атаки была Балаклавская ТЭС.
- На Украине помимо плановых отключений электроэнергии возможны аварийные отключения электричества из-за морозов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил это ростом потребления электроэнергии.
- СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Вскоре спецслужбы провели «контрразведывательные мероприятия» еще в двух монастырях и Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви.
Экономика, что с ней происходит
- ЕС планирует конфисковать активы нарушителей антироссийских санкций для передачи их Украине.
- Минфин США разрешил перевозки нефти с проекта «Сахалин — 2» в Японию до сентября 2023 года.
- Министерство финансов США согласовало выделение прямой финансовой помощи для Украины в размере 4,5 млрд долларов.
- Япония срочно поставит Украине генераторы и лампы на солнечных батареях на $2,57 млн, сообщает МИД Японии.
- США и союзники уже 23 ноября могут договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне 60−70 долларов.
- Газпром сообщил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям. Украина отрицает «оседание» газа в стране.
- Цена газа в Европе подскочила на 2% после заявления Газпрома о возможном сокращении транзита через Украину с 28 ноября.
- Неопределенность развития экономики РФ в IV квартале остается высокой, ЦБ сохраняет оценку спада ВВП в 2022 году в 3−3,5%, сообщил зампред Банка России Заботкин.
- На Балтийском заводе Санкт-Петербурга в торжественной обстановке и с участием президента (по видеосвязи) спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия». Он стал четвертым атомоходом этого проекта, построенным в Петербурге по заказу Атомфлота.
- Участникам военной операции на Украине засчитают двойной пенсионный стаж, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- Программу льготного автокредитования в РФ продлили на 2023 год.
Реакции политиков
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали обращение карельских депутатов с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.
- Инцидент с расстрелом безоружных российских военнослужащих украинскими военными должен быть тщательно расследован — зампредставителя генсекретаря ООН Фархан Хак.
- Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий вследствие упрямой позиции киевских властей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Реакции: люди, сообщества
- Агентство Associated Press уволило журналиста, который написал оказавшуюся ошибочной новость о том, что на востоке Польши упали российские ракеты, это решение объясняется тем, что автор при подготовке материала нарушил редакционные стандарты.
- Российские пранкеры от лица Макрона позвонили президенту Польши в ночь после падения ракеты у границы с Украиной. Он сказал, что не хочет войны с Россией, но то, что ракета выпущена с украинской стороны, не подтвердил.
- В свою очередь, Илон Маск обвинил агентство Associated Press в распространении ложных сведений об упавших в Польше ракетах. В ходе спора о блокировке пользователей с левыми взглядами Маск заявил, что не блокировал даже «крайне левые» аккаунты в Twitter, которые «извергают абсолютную ложь». «Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны», — написал он на своей странице в соцсети.
Информация, которую вы могли пропустить
- Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены, пишет Le Monde.
- В Киргизии возбудили дело на гражданина республики, участвующего в боях на стороне Украины.
- Российские туроператоры фиксируют падение продаж туров в Европу на Новый год в десятки раз, сейчас доля таких путешествий в общих продажах не превышает 10%.
Финансы
Курс валют от ЦБ РФ на 23 ноября:
- USD 60,66₽
- EUR 62,18₽
- CNY 8,472₽
Удачной среды! Вот что произошло 21 ноября: «Повреждение резервуаров ЗАЭС, участников спецоперации и их семьи освободили от НДФЛ, а производители иван-чая хотят купить Lipton».