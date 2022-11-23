Беспилотники над Севастополем, обыски в лавре и потолок цен на нефть. Что еще произошло 22 ноября

На Донецком направлении российская армия продолжила наступление, отражая контратаки противника. Pа сутки на этом направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

На Купянском направлении потерпела поражение мотопехотная рота ВСУ, выдвигавшаяся для атаки. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка атаки мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наемниками. В результате потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа.

Поражены 11 пунктов управления ВСУ, а также 63 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 136 районах. Уничтожены две установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов, подавлена батарея М777, уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-37 и два минометных взвода ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников.