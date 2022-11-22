22 ноября
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Политика

Повреждение резервуаров ЗАЭС, участников спецоперации и их семьи освободили от НДФЛ, а производители иван-чая хотят купить Lipton. Что еще произошло 21 ноября

Что произошло 21 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 21 ноября

Минобороны, брифинг 21 ноября

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять автомобилей.

На Купянском направлении сорвана атака противника. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении атаки ВСУ были пресечены. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах. Уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В Харьковской области поражены две установки РСЗО «Ураган», из которых велись обстрелы территории Белгородской области. Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Перехвачены 11 украинских снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • ​​​​​В Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на пресс-конференции, что на границе региона с Украиной будет создана оборонительная засечная черта.
  • Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на Запорожской АЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них. Четыре реактора Запорожской АЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки. Непосредственной угрозы ядерной безопасности нет.
Запорожская АЭС.
Запорожская АЭС.
wikipedia.org/
  • Владимир Путин освободил от НДФЛ и страховых взносов выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.
  • Статус ветерана боевых действий получат добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, применяющим принцип ценового потолка, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • Транснефть изучает полученное от Укртранснафты обращение о повышении тарифа на транзит нефти, об этом компания сообщает РИА Новости.
  • Минфин США до 7 марта продлил разрешение американским физическим и юридическим лицам платить в России налоги, сборы и пошлины.
  • Владимир Путин уверен, что Россия сможет договориться о доступе отечественных производителей свинины на китайский рынок.
  • Экспорт из Германии в Россию в октябре снизился на 59,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €1 млрд.
  • По данным Росстата, отгрузки зерна российскими сельхозпроизводителями в октябре выросли на 40,3%.
  • Согласно указу Путина, Центробанки ДНР и ЛНР будут преобразованы в ООО и переданы Промсвязьбанку.
  • Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в 2023—2025 годах.
  • Власти Норвегии подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, согласно которому королевство оплатит покупку газа для Украины в зимний период на 2 млрд крон (более $190 млн).
  • Норвежская компания Bergen Engines возобновила поставки в Россию деталей для ремонта 22 газовых турбин, поставленных в 2019 году «Русской медной компании» сообщает газета Bergens Tidende. Ранее Bergen Engines объявляла о полном прекращении деятельности в России из-за специальной военной операции на Украине.
  • Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton.
  • Бизнесмен Аркадий Новиков (владеет холдингом Novikov Group) запустил сеть кофеен Krunchy Dream, которая заменит ушедшую американскую компанию Krispy Kreme.

Реакции политиков

  • ЕС не сможет оправдать надежды стран, которые надеются попасть в его состав, заявил CNN Portugal премьер-министр Португалии Антониу Кошта. «У Евросоюза есть очень четкие критерии для приема новых стран — членов, но, к сожалению, нет критериев для определения своей собственной способности принимать их в свой состав», — заметил Кошта.
  • Владимир Зеленский снова призвал западные страны принять Украину в НАТО и Евросоюз. «Я предлагаю вам и вашим странам выбрать тот пункт формулы мира, в котором вы можете проявить свое лидерство», — сказал он, напоминая о необходимости поддержки Украины другими странами.
  • Дмитрий Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации, а новый этап мобилизации в Кремле не обсуждается.
Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Реакции: люди, сообщества

  • В Лейпциге и других немецких городах продолжаются акции протеста в поддержку России, на которых местные жители называют Берлин марионеткой Вашингтона и призывают к пересмотру политики в отношении Украины, пишет Financial Times. «Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией», — сказала одна из участниц мероприятия в комментарии газете.
  • Парламентская Ассамблея НАТО призвала страны альянса признать Россию «террористическим режимом».
  • Общественное движение «Культурный фронт России» учреждено на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Как сообщили участники учредительного собрания, «Культурный фронт России» ориентирован на помощь защитникам Отечества и их семьям, поддержку деятелей культуры, понимающих необходимость приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга для политиков и высших должностных лиц, чем нарушил одно из основных требований для начала переговоров о вступлении страны в ЕС.
  • Российская дочка Yum! Restaurants, владеющая KFC — ООО «Ям ресторантс Раша» перед продажей сменила название на «Юнирест» — данные ЕГРЮЛ. В конце октября стало известно, что американский холдинг Yum! Brands передал права на российские активы компании российскому франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» из Ижевска.
KFC
KFC
www.skyscrapercity.com
  • В Роскомнадзоре заявили, что не имеют отношения к заглушке слова «война» в эфире МУЗ-ТВ и ТНТ. Замруководителя ведомства Вадим Субботин отметил что, «в России нет запрещенных слов».

Финансы

Курсы валют от ЦБ РФ на вторник, 22 ноября:

  • USD 60,74₽
  • EUR 62,12₽

Хорошего вторника! Вот что произошло 20 ноября: «Новый обстрел АЭС, Токаев побеждает на выборах, и расширенный курс истории для студентов».

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