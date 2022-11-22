Повреждение резервуаров ЗАЭС, участников спецоперации и их семьи освободили от НДФЛ, а производители иван-чая хотят купить Lipton. Что еще произошло 21 ноября

На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять автомобилей.

На Купянском направлении сорвана атака противника. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении атаки ВСУ были пресечены. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

Поражены пункты управления ВСУ в Харьковской области, ДНР и Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах. Уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В Харьковской области поражены две установки РСЗО «Ураган», из которых велись обстрелы территории Белгородской области. Средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Перехвачены 11 украинских снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха».