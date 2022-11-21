Новый обстрел АЭС, Токаев побеждает на выборах, и расширенный курс истории для студентов. Что еще произошло 20 ноября

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Минобороны РФ, брифинг 20 ноября
Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для воздушных сил Украины.
На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении все атаки отбиты. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки контратак противника. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два тягача МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления ВСУ в Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.
Уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре артиллерийские системы М777 и более 10 украинских военнослужащих. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2538 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3604 орудия полевой артиллерии и миномета.
- В Чечне завершено кадровое формирование структурного спецподразделения управления Росгварди по Чечне — ОМОНа Ахмат-1. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Об обстреле Запорожской АЭС заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Обстрелян был спецкорпус № 2, где хранится отработанное ядерное топливо. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
Экономика, что с ней происходит
- Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба со стороны России не имеет никакой юридической силы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
- Боевые действия продолжаются в местах, где были заняты 10 млн человек, половина из них потеряли место работы, рассказали в Минэкономики Украины.
- В сентябре годовая инфляция была выше всего в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Россия занимала в этом списке 45 место, следует из расчетов РИА Новости. Исследование проведено агентством на основе данных национальных статистических служб 193 стран.
- Восемь судов с грузом агропродукции весом почти 350 тыс. тонн вышли за два дня из украинских портов на Черном море в рамках реализации зерновой сделки. Об этом заявили в воскресенье в Министерстве инфраструктуры Украины.
- Поставки СПГ из России в Китай в период с января по октябрь выросли на 32% в годовом выражении, до 4,98 млн тонн. Поставки трубопроводного газа из России в Китай в период с января по октябрь стоили $3,1 млрд, что на 182% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
- В Великобританию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн, которая была оформлена как импорт из других стран, пишет газета The Sunday Times.
- Минпромторг РФ предлагает продлить квоты на экспорт удобрений на период с 1 января до 31 мая 2023 года.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план по восстановлению Мариуполя планируется выполнить за два года.
- Банки возвращаются к практике активного заимствования на долговом рынке. На минувшей неделе Сбербанк разместил облигации на 92 млрд руб., а их доходность превысила 9% годовых, что выше ставки по депозитам банка той же срочности.
- Доля машин Автоваза на российском авторынке составляет 42%, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Денис Мантуров рассказал, что в 2023 году Автоваз рассчитывает произвести и продать от 400 до 500 тыс. автомобилей.
- Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе Русагро.
Реакция политиков
- Украина со временем займется возвращением Крыма под свой контроль, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью газете Politico.
- Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что Киев — «русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски». Он пояснил, что решил написать этот пост из-за того, что «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым».
- Результаты экзитполов показали уверенную победу Касым-Жомарт Токаева на внеочередных президентских выборах в Казахстане. В своей речи по итогам голосования он обещал провести экономические реформы и анонсировал новое политическое устройство страны.
Реакции: люди, сообщества
- Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори не понимает, почему мировое сообщество критикует только Путина, а Зеленского — нет, об этом он заявил на политическом собрании в Токио.
- Около сотни человек собрались на Марсовом поле у Эйфелевой башни в Париже, чтобы поддержать жителей Донбасса и призвать прекратить поставки Западом оружия Киеву. Глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ подчеркнула, что цель ее акции — продвижение альтернативной французским СМИ точки зрения на конфликт на Украине.
- Германо-российский форум общественности «Петербургский диалог», созданный в 2001 году по инициативе Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, будет распущен, сообщает онлайн-издание Spiegel.
Информация, которую вы могли пропустить
- Расширенный курс по истории России в вузах для неисторических специальностей начнут преподавать с 1 сентября 2023 года. Об этом нам рассказал председатель правления Российского исторического общества, один из разработчиков нового курса Константин Могилевский.
- Великобритания в рамках зимнего пакета военной помощи передаст ВСУ зажигалки, на которых выгравировано приветствие «Слава Украине! Героям слава!», говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.
- Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму €20 млрд, рассказала уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 60,37 ₽
- EUR 62,45 ₽
Удачного понедельника и приятного начала новой рабочей недели! Вот что произошло 19 ноября: «Украина объявила добровольную эвакуацию из Херсона, установка пролетов Крымского моста завершена, а Ozon продает одежду H&M.»