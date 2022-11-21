Новый обстрел АЭС, Токаев побеждает на выборах, и расширенный курс истории для студентов. Что еще произошло 20 ноября

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для воздушных сил Украины.

На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении все атаки отбиты. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки контратак противника. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены два тягача МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления ВСУ в Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах.

Уничтожены две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре артиллерийские системы М777 и более 10 украинских военнослужащих. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников.