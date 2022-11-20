Украина объявила добровольную эвакуацию из Херсона, установка пролетов Крымского моста завершена, а Ozon продает одежду H&M. Что еще произошло 19 ноября

На Купянском направлении сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ. В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка атаки ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ДНР в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 беспилотников.