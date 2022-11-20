Украина объявила добровольную эвакуацию из Херсона, установка пролетов Крымского моста завершена, а Ozon продает одежду H&M. Что еще произошло 19 ноября

Главное за 19 ноября
Минобороны РФ, брифинг 19 ноября
На Купянском направлении сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ. В результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка атаки ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
В ДНР в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2532 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7273 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений по всей линии фронта и боях за Бахмут (Артемовск).
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале добровольной эвакуации из Херсона. По ее словам, государство берет на себя расходы на переезд жителей в другие регионы.
- Периметр Запорожской АЭС подвергся обстрелу, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Было нанесено 12 ударов. Пострадавших нет.
- Польша не пустит российскую делегацию на заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Варшаве. При этом две недели назад в польском председательстве заявляли, что направили приглашения России и Белоруссии на эту встречу.
Экономика, что с ней происходит
- Страны G7 намерены объявить предельный уровень цен на российскую нефть на следующей неделе, пишет Bloomberg.
- Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах.
- Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года превысит $180 млрд, что станет рекордным показателем. Об этом заявил в субботу журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
- Власти решили отвязать от курса доллара внешнеторговые контракты с дружественными странами. Для определения курса национальных валют рассматривается использование корзины валют, а также привязка валют к золоту или нефти. Инициативу прорабатывают в Центробанке, Минфине и российских банках.
- Импортеров отдельных видов товаров критического импорта освободили от необходимости предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин. Решение относится к товарам, ввезенным в Россию с 28 марта 2022 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- Росатом начал строительство второго энергоблока АЭС «Эль Дабаа» в Египте. Все четыре блока АЭС планируется построить к 2028−2029 годов.
- Автомобильное движение по Крымскому мосту запущено после ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Минтрансе России. Установка всех пролетов на автомобильной части Крымского моста завершена, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК предложил украинцам подумать над возможностью выехать за границу на 3−4 месяца, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Реакция политиков
- В итоговой декларации саммита АТЭС большинство стран-участниц осудили военную операцию на Украине, отметив ее последствия для мировой экономике, но признали наличие других позиций.
Согласно документу, лидеры АТЭС считают, что вооруженный конфликт «причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, сдерживая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности».
- НАТО не ищет конфронтации с Россией, не будет втянута в конфликт на Украине, но поможет ей, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке, добавил он.
- Предстоящие несколько лет станут для глобальной экономики периодом «идеального шторма», когда сойдутся накопившиеся за годы негативные тренды. Об этом на полях саммита АТЭС в Бангкоке заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
- Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия с помощью «краткосрочного перемирия» хочет получить передышку в боевых действиях. Господин Зеленский считает, что «аморальные» компромиссы с Россией приведут к новым жертвам. По его мнению, единственная возможность заключить подлинный мир с Россией — выполнить десять пунктов, изложенные им ранее. «Настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом лишь полного демонтажа всех элементов российской агрессии», — сказал он.
Реакции: люди, сообщества
- СПЧ при президенте России призвал ООН разобраться в инциденте с убийством сдавшихся в плен людей в российской военной форме, которое было запечатлено в недавно опубликованном в соцсетях видео. В СПЧ считают, что нужно создать международную комиссию, которая расследовала бы преступления украинских военных.
- В Одессе протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу, сообщила РИА Новости со ссылкой на источники. Накануне жители Одессы также перекрывали дорогу в знак протеста против отключения света. По данным представителя областной военной администрации Сергея Братчука, без электричества остались 70 процентов жителей региона.
Информация, которую вы могли пропустить
- Онлайн-ритейлер Ozon начал продажу товаров бренда H&M, магазины которого постепенно закрываются в России. Сейчас покупателям доступны мужская и женская одежда, в скором времени появится детская.
- Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналистов Ирека Биккинина и Дмитрия Колезева. Биккинин — главный редактор «Татарской газеты», член Союза журналистов РФ. Колезев — руководитель интернет-издания It’s My City о жизни в Екатеринбурге и главный редактор издания Republic. Биккинин и Колезев стали 199 и 200 физлицами, признанными в России СМИ-иностранными агентами.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 60,37₽
- EUR 62,45₽
Хорошего воскресенья! Вот что произошло 18 ноября: «Швеция признала диверсию на Nord Stream, Украина потеряла половину энергосистемы, а ВЦИОМ изучил страхи россиян».