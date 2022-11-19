Швеция признала диверсию на Nord Stream, Украина потеряла половину энергосистемы, а ВЦИОМ изучил страхи россиян. Что еще произошло 18 ноября

Главное за 18 ноября
Минобороны РФ, брифинг 18 ноября
17 ноября нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.
В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.
В ДНР под контроль ВС РФ взят населенный пункт Опытное. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
На Купянском направлении сорваны атаки противника атаковать. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.
На Красно-Лиманском направлении в результате сосредоточенного огня российской артиллерии атаки противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления ВСУ, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172 районах. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган».
Средствами ПВО за сутки сбито два беспилотника, перехвачено десять снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов.
- На «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки, заявила прокуратура Швеции.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов.
- Минобороны России сообщило, что украинские военные «намеренно и методично» расстреляли более 10 обездвиженных российских военных. «Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», заявили в Минобороны.
Экономика, что с ней происходит
- Спад ВВП в России в этом году составит 2,8−3%, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Российская экономика приближается к нижней точке спада инвестиций и прошла ее в части потребительского спроса. В 2023 году экономический спад может составить 1%, заключил первый вице-премьер, назвав Россию островком стабильности.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, в 2023 году власти надеются снизить его до $3 млрд в месяц. Ущерб, нанесенный инфраструктуре страны с 24 февраля, он оценил в $100 млрд.
- Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд, пишет Politico.
- Доля валют дружественных России стран на биржевом рынке в октябре выросла до 31% с 27% от всего объема торгов, основной прирост произошел за счет юаня. Доля валютной пары доллар/рубль на биржевом рынке в октябре сократилась до минимума с начала 2022 года и составила 42%, сообщили в ЦБ.
- Россия готова начать процедуру оспаривания напрямую в ВТО признание ее экономики нерыночной со стороны США. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
- Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что она будет выходить с российского рынка постепенно. Компания сохраняет присутствие в России, чтобы обеспечивать Европу.
- Китайская компания BAIC ведет переговоры с автомобильным заводом Автотор в Калининграде. По данным «Ведомостей», они скоро они подпишут соглашение о сборке машин в России.
- «Яндекс.Маркет» договорился с компанией IKEA о выкупе всех ее оставшихся в России товаров. Об этом сообщил «Интерфакс». Агентство пишет, что заключенное соглашение касается более 20 миллионов товаров из всех категорий.
Реакции политиков
- Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждалась в том числе недавняя встреча главы ЦРУ Уильям Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в Анкаре. В частности, Эрдоган заявил, что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», сообщает NTV Turk.
- Переговоры с западными странами имеют смысл для урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. «Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он.
- Республиканцы из нижней палаты представителей американского Конгресса внесли законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины.
«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО», — заявила представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.
Реакции: люди, сообщества
- Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Ватикан сделает все возможное для прекращения конфликта на Украине. «Каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начав со своего собственного, а затем обезвредить, обезоружить насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желая мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога», — сказал понтифик.
- Главный страх россиян сейчас — это страх обострения конфликта между Россией и другими странами, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов. «На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов», сообщил он.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов переехать на зиму в села из-за проблем с энергоснабжением.
Информация, которую вы могли пропустить
- В Эстонии рекомендовано снести 244 советских памятника, окончательное решение комиссия при государственной канцелярии страны опубликует 30 ноября, сообщила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.
- Фракция ЛДПР в Госдуме предложила амнистировать всех мобилизованных по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения (кроме вождения в нетрезвом виде).
- Снижение стоимости перелетов, расширение и перераспределение туристических предпочтений спровоцировали резкий рост спроса на организованные туры в ОАЭ. Продажи выросли на 20−40%. Российские туристы сейчас стараются перенести новогодний отпуск на вторую половину декабря, рассчитывая таким образом сократить бюджет поездки на 30−50%.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,37₽
- EUR 62,45₽
Хороших выходных! Вот что произошло 17 ноября: «Удар по оборонке, продление зерновой сделки, а McDonald’s закрыли в Казахстане».