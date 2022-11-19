19 ноября
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Политика

Швеция признала диверсию на Nord Stream, Украина потеряла половину энергосистемы, а ВЦИОМ изучил страхи россиян. Что еще произошло 18 ноября

Что произошло 18 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 18 ноября

Минобороны РФ, брифинг 18 ноября

17 ноября нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

В ДНР под контроль ВС РФ взят населенный пункт Опытное. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

На Купянском направлении сорваны атаки противника атаковать. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

На Красно-Лиманском направлении в результате сосредоточенного огня российской артиллерии атаки противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления ВСУ, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172 районах. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган».

Средствами ПВО за сутки сбито два беспилотника, перехвачено десять снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • На «Северных потоках» подтвержден факт диверсии, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки, заявила прокуратура Швеции.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов.
  • Минобороны России сообщило, что украинские военные «намеренно и методично» расстреляли более 10 обездвиженных российских военных. «Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», заявили в Минобороны.

Экономика, что с ней происходит

  • Спад ВВП в России в этом году составит 2,8−3%, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Российская экономика приближается к нижней точке спада инвестиций и прошла ее в части потребительского спроса. В 2023 году экономический спад может составить 1%, заключил первый вице-премьер, назвав Россию островком стабильности.
  • Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, в 2023 году власти надеются снизить его до $3 млрд в месяц. Ущерб, нанесенный инфраструктуре страны с 24 февраля, он оценил в $100 млрд.
  • Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд, пишет Politico.
  • Доля валют дружественных России стран на биржевом рынке в октябре выросла до 31% с 27% от всего объема торгов, основной прирост произошел за счет юаня. Доля валютной пары доллар/рубль на биржевом рынке в октябре сократилась до минимума с начала 2022 года и составила 42%, сообщили в ЦБ.
  • Россия готова начать процедуру оспаривания напрямую в ВТО признание ее экономики нерыночной со стороны США. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
  • Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что она будет выходить с российского рынка постепенно. Компания сохраняет присутствие в России, чтобы обеспечивать Европу.
  • Китайская компания BAIC ведет переговоры с автомобильным заводом Автотор в Калининграде. По данным «Ведомостей», они скоро они подпишут соглашение о сборке машин в России.
  • «Яндекс.Маркет» договорился с компанией IKEA о выкупе всех ее оставшихся в России товаров. Об этом сообщил «Интерфакс». Агентство пишет, что заключенное соглашение касается более 20 миллионов товаров из всех категорий.
Акула из IKEA
Акула из IKEA
IKEA

Реакции политиков

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора обсуждалась в том числе недавняя встреча главы ЦРУ Уильям Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в Анкаре. В частности, Эрдоган заявил, что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», сообщает NTV Turk.
  • Переговоры с западными странами имеют смысл для урегулирования ситуации на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. «Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он.
  • Республиканцы из нижней палаты представителей американского Конгресса внесли законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО», — заявила представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.

Реакции: люди, сообщества

  • Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Ватикан сделает все возможное для прекращения конфликта на Украине. «Каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начав со своего собственного, а затем обезвредить, обезоружить насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желая мира, а не просто перемирия, которое может послужить только для перевооружения. Настоящего мира, который является плодом диалога», — сказал понтифик.
Папа Римский.
Папа Римский.
СС0
  • Главный страх россиян сейчас — это страх обострения конфликта между Россией и другими странами, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов. «На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов», сообщил он.
  • Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов переехать на зиму в села из-за проблем с энергоснабжением.

Информация, которую вы могли пропустить

  • В Эстонии рекомендовано снести 244 советских памятника, окончательное решение комиссия при государственной канцелярии страны опубликует 30 ноября, сообщила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.
  • Фракция ЛДПР в Госдуме предложила амнистировать всех мобилизованных по статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения (кроме вождения в нетрезвом виде).
  • Снижение стоимости перелетов, расширение и перераспределение туристических предпочтений спровоцировали резкий рост спроса на организованные туры в ОАЭ. Продажи выросли на 20−40%. Российские туристы сейчас стараются перенести новогодний отпуск на вторую половину декабря, рассчитывая таким образом сократить бюджет поездки на 30−50%.
Дубай, ОАЭ.
Дубай, ОАЭ.
www.airpano.ru

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

  • USD 60,37₽
  • EUR 62,45₽

Хороших выходных! Вот что произошло 17 ноября: «Удар по оборонке, продление зерновой сделки, а McDonald’s закрыли в Казахстане».

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