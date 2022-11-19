Швеция признала диверсию на Nord Stream, Украина потеряла половину энергосистемы, а ВЦИОМ изучил страхи россиян. Что еще произошло 18 ноября

Что произошло 18 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 18 ноября

Минобороны РФ , брифинг 18 ноября 17 ноября нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий. В ДНР под контроль ВС РФ взят населенный пункт Опытное. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. На Купянском направлении сорваны атаки противника атаковать. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей. На Красно-Лиманском направлении в результате сосредоточенного огня российской артиллерии атаки противника были остановлены. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены три пункта управления ВСУ, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172 районах. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган». Средствами ПВО за сутки сбито два беспилотника, перехвачено десять снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов.

На «Северных потоках» подтвержден факт диверсии , рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки , заявила прокуратура Швеции.

, рядом с трубопроводами найдены остатки взрывчатки заявила прокуратура Швеции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов.

что почти Украины выведена из строя после ракетных ударов. Минобороны России сообщило , что украинские военные «намеренно и методично» расстреляли более 10 обездвиженных российских военных. «Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ , активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», заявили в Минобороны.

Экономика , что с ней происходит

Спад ВВП в России в этом году составит 2,8−3% , сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Российская экономика приближается к нижней точке спада инвестиций и прошла ее в части потребительского спроса. В 2023 году экономический спад может составить 1%, заключил первый вице-премьер , назвав Россию островком стабильности.

, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Российская экономика приближается к нижней точке спада инвестиций и прошла ее в части потребительского спроса. В 2023 году экономический спад может составить 1%, заключил первый вице-премьер назвав Россию островком стабильности. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц , в 2023 году власти надеются снизить его до $3 млрд в месяц. Ущерб , нанесенный инфраструктуре страны с 24 февраля , он оценил в $100 млрд.

что дефицит бюджета Украины составляет , в 2023 году власти надеются снизить его до $3 млрд в месяц. Ущерб нанесенный инфраструктуре страны с 24 февраля он оценил в $100 млрд. Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд , пишет Politico.

, пишет Politico. Доля валют дружественных России стран на биржевом рынке в октябре выросла до 31% с 27% от всего объема торгов , основной прирост произошел за счет юаня. Доля валютной пары доллар/рубль на биржевом рынке в октябре сократилась до минимума с начала 2022 года и составила 42%, сообщили в ЦБ.

с 27% от всего объема торгов основной прирост произошел за счет юаня. Доля валютной пары доллар/рубль на биржевом рынке в октябре сократилась до минимума с начала 2022 года и составила 42%, сообщили в ЦБ. Россия готова начать процедуру оспаривания напрямую в ВТО признание ее экономики нерыночной со стороны США. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

напрямую в ВТО признание ее экономики нерыночной со стороны США. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил , что она будет выходить с российского рынка постепенно. Компания сохраняет присутствие в России , чтобы обеспечивать Европу.

Китайская компания BAIC ведет переговоры с автомобильным заводом Автотор в Калининграде. По данным «Ведомостей», они скоро они подпишут соглашение о сборке машин в России.

«Яндекс.Маркет» договорился с компанией IKEA о выкупе всех ее оставшихся в России товаров. Об этом сообщил «Интерфакс». Агентство пишет , что заключенное соглашение касается более 20 миллионов товаров из всех категорий.

Акула из IKEA IKEA

Реакции политиков

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным . В ходе разговора обсуждалась в том числе недавняя встреча главы ЦРУ Уильям Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в Анкаре. В частности , Эрдоган заявил , что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», сообщает NTV Turk.

провел телефонный разговор с российским президентом . В ходе разговора обсуждалась в том числе недавняя встреча главы ЦРУ Уильям Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в Анкаре. В частности Эрдоган заявил что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», сообщает NTV Turk. Переговоры с западными странами имеют смысл для урегулирования ситуации на Украине , заявил представитель российского президента Дмитрий Песков . «Предыдущий опыт работы с Киевом показывает , что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому , безусловно , скажем так , направляющим , подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Ибо директивы , которые поступают оттуда , весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он.

заявил представитель российского президента . «Предыдущий опыт работы с Киевом показывает что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому безусловно скажем так направляющим подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом. Ибо директивы которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом», — сказал он. Республиканцы из нижней палаты представителей американского Конгресса внесли законопроект об аудите средств , выделяемых США на поддержку Украины.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО», — заявила представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.

Реакции: люди , сообщества

Папа римский Франциск в интервью итальянской газете La Stampa заявил , что Ватикан сделает все возможное для прекращения конфликта на Украине. «Каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец , начав со своего собственного , а затем обезвредить , обезоружить насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желая мира , а не просто перемирия , которое может послужить только для перевооружения. Настоящего мира , который является плодом диалога», — сказал понтифик.

Папа Римский. СС0

Главный страх россиян сейчас — это страх обострения конфликта между Россией и другими странами , сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов. «На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами , начала военных действий. Этот страх находится на первом месте , безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости , неравенства между людьми , на третьем месте страх снижения доходов», сообщил он.

сейчас — это страх обострения конфликта между Россией и другими странами сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов. «На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами начала военных действий. Этот страх находится на первом месте безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости неравенства между людьми на третьем месте страх снижения доходов», сообщил он. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов переехать на зиму в села из-за проблем с энергоснабжением.

Информация , которую вы могли пропустить

В Эстонии рекомендовано снести 244 советских памятника , окончательное решение комиссия при государственной канцелярии страны опубликует 30 ноября , сообщила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.

, окончательное решение комиссия при государственной канцелярии страны опубликует 30 ноября сообщила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг. Фракция ЛДПР в Госдуме предложила амнистировать всех мобилизованных по статьям КоАП , связанным с нарушением правил дорожного движения ( кроме вождения в нетрезвом виде).

по статьям КоАП связанным с нарушением правил дорожного движения кроме вождения в нетрезвом виде). Снижение стоимости перелетов , расширение и перераспределение туристических предпочтений спровоцировали резкий рост спроса на организованные туры в ОАЭ. Продажи выросли на 20−40%. Российские туристы сейчас стараются перенести новогодний отпуск на вторую половину декабря , рассчитывая таким образом сократить бюджет поездки на 30−50%.

Дубай , ОАЭ. www.airpano.ru

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:

USD 60,37₽

EUR 62,45₽

Хороших выходных! Вот что произошло 17 ноября: «Удар по оборонке, продление зерновой сделки, а McDonald’s закрыли в Казахстане».