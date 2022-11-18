Удар по оборонке, продление зерновой сделки, а McDonald's закрыли в Казахстане. Что еще произошло 17 ноября

Что произошло 17 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 17 ноября

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате, сообщили в МИД РФ. Согласно договору, она предусматривает автоматическую пролонгацию при отсутствии возражений сторон. В ведомстве добавили, что Россия намерена решительно пресекать любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях.

Минобороны РФ , брифинг 17 ноября Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и РСЗО. На Купянском направлении, в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ, предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля. На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа. На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка ДНР. В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин. На Лисичанском направлении в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов военнослужащие подразделения 81 аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка ЛНР отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи. ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки РСЗО «Ураган». Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены пятнадцать реактивных снарядов, в том числе: 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» и два реактивных снаряда «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2520 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины РСЗО, 3589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц спецтехники.

Воздушная тревога была объявлена в четверг утром во всех областях Украины, ее отменили лишь спустя 3,5 часа. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре (бывший Днепропетровск), Харькове, Одессе и других городах. В частности, в Днепре удар был нанесен по Южному машиностроительному заводу («Южмаш»), производящему ракетно-космическую технику.

Мэры Благовещенска, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска подписали протокол намерений о дружбе и сотрудничестве с мэрами китайских городов Хэйхэ и Чжухай. Документ, в частности, предполагает «укрепление традиций добрососедства и гостеприимства» через развитие туристического направления, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Экономика , что с ней происходит

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сохранила свое присутствие в России для того, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу. Об этом заявил в четверг глава группы Патрик Пуянне.

Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента России Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту и обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа. Компании продолжат переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками.

Банк ВТБ завершает тестирование сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных переводов, хочет запустить его в числе первых среди российских кредитных организаций. Об этом сообщил ТАСС начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов через пресс-службу банка.

Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности . Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Совет Федерации продолжает держать на контроле вопрос цен на экипировку для участников спецоперации и в настоящее время не фиксирует системных проблем. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Объем российского рынка беспилотной авиации в 2030 году составит 120 млрд рублей , говорится в сообщении Минпромторга по итогам посещения вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым выставки беспилотников «Аэронет 2035».

Объем торговли между Приморьем и Китаем в январе-сентябре вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительная часть расчетов ведется в рублях и юанях, сообщила пресс-служба правительства края.

Объем добычи рыбы и морепродуктов в России к середине ноября достиг 4,3 млн тонн . Об этом говорится в сообщении Росрыболовства. «По данным отраслевой системы мониторинга, к середине ноября российские рыбаки добыли более 4,33 млн тонн водных биоресурсов», — отмечается в сообщении.

Объем экспорта муки и круп из России с начала 2022 года увеличился почти в три раза. Об этом говорится в Telegram-канале Минсельхоза.

Аграрии в Калининградской области планируют сократить на 13 тыс. га , или на 9,4% посевы пшеницы и кукурузы в 2023 году по сравнению с показателями 2022-го из-за введенных в отношении России санкций, сообщила зампред областного правительства — министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова.

Процесс увольнения сотрудников петербургского завода японского автоконцерна Toyota завершится через несколько недель. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

Обновленный логотип Toyota.

Siemens продал весь финансовый и лизинговый бизнес в России. В квартальном отчете германского концерна указано, что сделки прошли в период с 1 июля по 30 сентября — в конце четвертого квартала 2022 финансового года. Siemens AG — один из ведущих производителей электроники и электротехники.

Пауза в работе ресторанов быстрого питания McDonald’s в Казахстане продлится две недели. Об этом ТАСС сообщили в четверг сотрудники нескольких ресторанов.

Фастфуд. McDonald’s. CC0

Реакции политиков

Вариант продлить зерновую сделку бессрочно не рассматривался, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О бессрочном продлении речи не шло», — сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли продление сделки, а не бессрочно, что России не удалось получить все необходимые гарантии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сельхозпродукцию, которую должны экспортировать из России, планируется поставлять в бедные страны Африки.

«У нас была договоренность (с президентом РФ Владимиром Путиным), что зерно, которое будет поставляться из России, будет перерабатываться у нас в муку и затем поставляться в бедные страны Африки. (Президент США Джо) Байден поблагодарил нас за это», — сказал Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Его высказывания приводит телеканал TRT.

Реджеп Тайип Эрдоган , президент Турции. kremlin.ru

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — говорится в документе.

Реакции: люди , сообщества

Четверть российских автовладельцев рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников, при этом три четверти автомобилистов готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов так как считают, что рост цен на запчасти продолжится. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), которые есть в распоряжении ТАСС.

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест объявил о масштабных инвестициях в экономику Украины, чтобы помочь в развитии страны после завершения на ее территории военных действий. Об этом в четверг сообщает газета The Sydney Morning Herald.

По ее данным, инвестиционный фонд, призванный финансировать возрождение экономики Украины, в который Форрест намерен вложить 740 млн австралийских долларов (497 млн долларов), был открыт в четверг в австралийской столице.

Информация , которую вы могли пропустить

Правительство Республики Коми увеличило единовременную денежную выплату призванным по частичной мобилизации, добровольцам и контрактникам до 150 тыс. рублей , сообщил в четверг глава республики Владимир Уйба.

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в следующем летнем сезоне рассчитывает открыть до 10 новых международных направлений . Прежде всего речь идет о странах Ближнего Востока и Азии, сообщила журналистам в четверг директор по авиационной коммерции управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

Окружной суд Гааги, рассматривавший дело о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, счел, что пассажирский самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» с территории, которая в тот момент находилась под контролем ополченцев Донбасса.

«Суд придерживается того мнения, что ракета „Бук“ была выпущена с умыслом, поскольку в тот момент имелось мнение, что самолет был военным, а не гражданским. Это представляется ошибкой, однако такая ошибка не умаляет наличие умысла и преднамеренности», — заявил судья Хендрик Стейнхейс.

Правительство Японии выделит 840 тыс. долларов на покупку четырех бронированных автомобилей для передвижения экспертов Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ) в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

на покупку четырех бронированных автомобилей для передвижения экспертов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ) в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека. Как следует из опубликованного документа, в структуру вошли 10 новых деятелей, среди них — военкор Александр Коц, в настоящее время работающий в зоне специальной военной операции. Кроме него в СПЧ теперь член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московский области Юлия Белехова, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

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Отличной пятницы! Вот что произошло 16 ноября: «На Польшу упала украинская ракета, Киев продлил мобилизацию, а Россия выступает за зерновую сделку».