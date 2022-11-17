На Польшу упала украинская ракета, Киев продлил мобилизацию, а Россия выступает за зерновую сделку. Что еще произошло 16 ноября

Что произошло 16 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 16 ноября

Минобороны РФ , брифинг 16 ноября На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14 и 92 механизированных бригад ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки. На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции. В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины. На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами. На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населенного пункта Степное ДНР В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля. За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Мыловое Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка «Акация», в районе населенного пункта Артемовка ЛНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожены три беспилотника. Кроме того, перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Всего с начала спецоперации уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2514 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6644 танка и других боевых бронированных машин, 892 боевые машины РСЗО, 3587 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7240 единиц спецтехники.

Здание учебно-производственного комбината повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом в четверг сообщил мэр Иван Приходько.

Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней , до 19 февраля 2023 года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Соответствующий президентский законопроект поддержал парламент страны.

Ракета, упавшая во вторник в польской приграничной деревне Пшеводув, где погибли два человека, была выпущена из украинского комплекса С-300 , заявили в Минобороны РФ. На Западе, где первоначально выступили с резкими антироссийскими заявлениями, также склонились к этой версии.

Россия на саммите Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии высказалась за продление зерновой сделки с условием контроля поставок именно в нуждающиеся страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В совместном заявлении по итогам саммита участники выступили за продолжение реализации достигнутых в Стамбуле соглашений часть из которых истекает 19 ноября.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с начала 24 февраля специальной военной операции РФ по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 841 359 беженцев с Украины.

Судебные приставы начали принудительное взыскание более 21 млрд рублей по штрафам, наложенным на компанию Google мировым судом Москвы за отказ удалить запрещенный контент. Это следует в среду из электронной базы данных ФССП РФ.

Экономика , что с ней происходит

Президент Владимир Путин провел заседание с членами правительства. Вот его основные экономические заявления:

— Российский лидер поддержал предложение вице-премьера РФ Дениса Мантурова распространить действие механизма льготного автокредитования на военных, в том числе на мобилизованных, а также их семьи;

— Как заявил на совещании президент, большинство основных автопроизводителей запустили почти все конвейеры в России. По словам Путина, это «не может не радовать»;

— Согласился с предложением главы Минэкономразвития Максима Решетникова расширить возможности внесудебной процедуры банкротства. Поддержал идею увеличить размер долга, при котором можно будет задействовать процедуру и ограничить срок исполнительных производств;

— Раскритиковал банки, которые «пьют кровь» из пенсионеров.

Снижение ВВП России в III квартале 2022 года , по предварительной оценке , составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , следует из данных Росстата.

России в III квартале 2022 года по предварительной оценке составило по сравнению с аналогичным периодом прошлого года следует из данных Росстата. Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением, и продолжаются усилия по полному восстановлению нормальной работы нефтепровода. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставки 3 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году, несмотря на планы отказаться от закупок нефти РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Еврокомиссия (ЕК) планирует попытаться ввести потолок цен на нефть из РФ после встречи министров энергетики стран ЕС 24 ноября. Об этом в интервью агентству Reuters в среду сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Газовые хранилища в Европе к концу отопительного сезона будут заполнены примерно на 30% . Это больше, чем ожидалось ранее. Такую оценку аналитиков американского банка Goldman Sachs приводит в среду агентство Bloomberg.

Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 14 ноября 2022 года не изменились и составили 50,78 рублей за литр, говорится в материалах Росстата.

Годовая инфляция в России за неделю с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% с 12,52% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» внесет в четверг в Госдуму законопроект о снижении с 10% до 5% ставки налогообложения на социально значимые товары, в том числе на продовольствие, товары для детей и лекарства. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Поезда «Ласточка» с 2023 года станут практически полностью российского производства, сообщил журналистам председатель совета директоров компании «Синара — транспортные машины» Александр Мишарин в кулуарах форума «Транспорт России».

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Владелец сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор покупает 100% активов логистической компании Havi Россия . Об этом говорится в сообщении компании «Вкусно — и точка».

«АвтоВАЗ» планирует произвести в 2023 году более 400 тыс. автомобилей . Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Транспорт России» глава компании Максим Соколов.

Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российские кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е». Об этом в среду пишут «Известия» со ссылкой на данные базы Росстандарта.

Группа МТС продала в октябре завод NVision в Чехии, который специализируется на производстве и поставке электронных комплектующих для автомобильной отрасли, а также компонентов для микроэлектроники. Об этом говорится в отчете компании.

Сбер возобновил работу сервиса бесконтактных платежей SberPay NFC на смартфонах Android, сообщила кредитная организация. В сообщении отмечается, что сервис снова доступен на всех Android-смартфонах технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Чтобы пользоваться сервисом, нужно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «СберБанк Онлайн». Дополнительных приложений устанавливать не требуется.

Реакции политиков

Россия наносит удары по тем объектам на Украине, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре, цели проводимой специальной военной операции не менялись. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

США и ЕС надо прекратить поставки оружия на Украину, поскольку киевский режим делает все, чтобы конфликт разрастался. Об этом заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе заседания палаты председатель Думы отметил, что ситуация с упавшей на территорию Польши украинской ракетой является не первым подобным случаем. «А до этого был румынский самолет. Было? Было! А совсем недавно беспилотник прилетел в Хорватию с бомбой 120 кг», — подчеркнул он.

Канцлер Германии Олаф Шольц после инцидента со взрывом ракеты в Польше на границе с Украиной полагает, что необходимо проявить благоразумие. При этом он вновь отметил, что нельзя допустить перерастания конфликта на Украине в прямой конфликт между Россией и НАТО.

«Это (благоразумие) необходимо перед лицом такой войны», — сказал Шольц 16 ноября в интервью телеканалу ZDF по окончании саммита Группы двадцати (G20) на Бали.

Реакции: люди , сообщества

П атриарх Кирилл назвал «беспрецедентным решением» введенные против него санкции на Западе, отметив, что такого не было даже во времена холодной войны. Об этом патриарх сказал на встрече с католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Авой III, отметив, что готов донести свою позицию в эфире зарубежных телеканалов.

Актер и сценарист Иван Охлобыстин доставил в Донецк гуманитарную помощь, предназначенную для подразделений Донецкой Народной Республики (ДНР) на линии соприкосновения.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что организация будет требовать недопущения дискриминации в отношении российских спортсменов-инвалидов.

«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать IPC к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Информация , которую вы могли пропустить

Покупатель российского бизнеса KFC сохранит меню, ренейминг потребуется по четырем позициям. Об этом в среду на форуме «Сделано в Удмуртии» сообщил бизнесмен Константин Котов.

«Мы заведем обратно бренд „Ростикс“, он будет принадлежать российской компании. Мы достигли договоренности, что мы сохраним меню полностью, и в нем только четыре позиции ренейминг — сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остается», — сказал Котов, по словам которого, некоторое время параллельно будет существовать два бренда — KFC и «Ростикс».

Жирная пища , гамбургер , еда , фастфуд. СС0

Сеть предприятий Burger King стала лидером по посещаемости в III квартале 2022 года среди аналогичных заведений, второе и третье место заняли «Вкусно — и точка» и KFC соответственно, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении ТАСС.

«Ромир» проанализировал показатели объемов продаж в ресторанах категории фастфуд за III квартал 2022 и аналогичный период 2021 года. Выборка панели исследования репрезентирует население городов России численностью более 10 тыс. человек.

Burger King. wikipedia.org

«Лидером по частоте покупки в III квартале как в Москве, так и по России в целом стал Burger King (7,8 и 7,4 раза соответственно)», — говорится в тексте исследования.

Число российских авторов в TikTok в октябре 2022 года снизилось на 74% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года , до 1,4 млн авторов. Об этом сообщается в исследовании Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Финансы

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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 15 ноября: «Взрывы на востоке Польши, перебои со светом и водой на Украине, а Бутусов — больше не режиссер Вахтанговского театра».