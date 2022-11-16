Что произошло 15 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 15 ноября

Минобороны РФ , брифинг 15 ноября В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин. Кроме того, уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777 производства США, более 25 автомобилей различного назначения и 28 беспилотников. На Купянском направлении активными действиями российских войск сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. В результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено до ста украинских военнослужащих, восемь танков, три боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров и шесть автомобилей. На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка ЛНР. В результате комплексного огневого поражения российских войск за сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ, а также 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. В районе населенного пункта Красногоровка ДНР уничтожен склад боеприпасов. Средствами ПВО за сутки уничтожено семь беспилотников. Кроме того, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области. Всего с начала спецоперации уничтожено: 333 самолета, 176 вертолетов, 2511 беспилотник, 388 зенитных ракетных комплексов, 6614 танков и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина РСЗО, 3581 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7227 единиц спецтехники.

Вечером 15 ноября в результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть два погибших и три пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место», — написал он.

Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято правительством России до даты ее истечения , 19 ноября. Россия является надежным поставщиком продовольствия , поэтому выступает против ограничений на продовольственном рынке. Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

будет принято правительством России до даты ее истечения 19 ноября. Россия является надежным поставщиком продовольствия поэтому выступает против ограничений на продовольственном рынке. Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом на востоке страны , где , по утверждению ведомства , упала «ракета российского производства». Соответствующее заявление МИД Польши опубликовал в среду на своем официальном сайте.

где по утверждению ведомства российского производства». Соответствующее заявление МИД Польши опубликовал в среду на своем официальном сайте. Совет Безопасности ООН соберется в среду 16 ноября на заседание по Украине . Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза.

. Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза. Перебои с электричеством и водоснабжением начались практически на всей территории Украины после многочисленных сообщений о взрывах , в том числе на объектах критической инфраструктуры. По всей стране объявлена воздушная тревога. Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко назвал ситуацию с энергоснабжением критической. Собрали основное , что известно о происходящем на Украине.

Экономика , что с ней происходит

Российский экспорт нефти в октябре увеличился на 165 тыс. баррелей в сутки ( б/с), до 7,7 млн б/с. Доходы РФ от экспорта нефти также выросли — на $1,7 млрд , до $17,3 млрд , говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства ( МЭА).

б/с), до 7,7 млн б/с. Доходы РФ от экспорта нефти также выросли — на $1,7 млрд до , говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства МЭА). Прогноз по экспорту зерна из России в 2022—2023 сельскохозяйственном году ( 1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) не меняется , его объем составит 50 млн тонн .

1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) не меняется его объем составит . Максимальный размер пособия по безработице в РФ в 2023 году останется на уровне 2022 года — 12 тыс. 792 рубля . Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник.

. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник. Минтруд России разработал и представил на обсуждение правила для назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами. Выплаты смогут получать семьи с доходами ниже прожиточного минимума с учетом оценки нуждаемости , сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

на детей для семей с низкими доходами. Выплаты смогут получать семьи с доходами ниже прожиточного минимума с учетом оценки нуждаемости сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства. Количество новых выданных кредитных карт в РФ в октябре 2022 года составило 1,11 млн , сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13% ( в сентябре 2022 года — 1,27 млн), снижение этого показателя наблюдается второй месяц подряд. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй ( НБКИ).

, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13% в сентябре 2022 года — 1,27 млн), снижение этого показателя наблюдается второй месяц подряд. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй НБКИ). Программа частичного возмещения авиакомпаниям операционных расходов на внутрироссийских рейсах может быть продолжена в 2023 году , ее объем составит как минимум 25 млрд рублей , сообщил ТАСС источник , близкий к Минтрансу РФ. Общий объем потребностей авиакомпаний по этой программе поддержки может составить до 50,6 млрд рублей , уточнил он.

ее объем составит как минимум , сообщил ТАСС источник близкий к Минтрансу РФ. Общий объем потребностей авиакомпаний по этой программе поддержки может составить до , уточнил он. Италия удерживает как минимум пять самолетов SSJ 100 , которые планировалось поставить российским эксплуатантам , сообщил ТАСС источник , близкий к ОАК.

, которые планировалось поставить российским эксплуатантам сообщил ТАСС источник близкий к ОАК. Доля сотрудников , которые числятся сейчас в простаивающих заводах IKEA и UPM в Новгородской области , составляет около 60% от уровня до приостановки работы предприятий. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя правительства региона Илья Маленко.

Магазин IKEA. CC0.

Компания «Автотор» планирует сдать в эксплуатацию заводы электродвигателей и электронных систем управления , возводимых для организации кластера по производству автокомпонентов и электромобилей , в конце 2023 года , сообщила во вторник пресс-служба компании.

планирует сдать в эксплуатацию заводы электродвигателей и электронных систем управления возводимых для организации кластера по производству автокомпонентов и электромобилей в конце 2023 года сообщила во вторник пресс-служба компании. Японский автоконцерн Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников завода в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.

Toyota. www.asroad.org/toyota-motors/

Реакции политиков

Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с заявлениями на саммите G206

— Киев отказывается от переговоров. Условия, выдвинутые украинским президентом Владимиром Зеленским, неадекватны и нереалистичны;

— Россия же не отказывается от переговоров. «Если кто и отказывается — так это Украина»;

— Сообщения о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины — это слухи;

— Турция и Запад понимают, что необходимо удерживать Киев от провокаций по вывозу зерна;

— Евросоюз и НАТО давно стали «гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине».

Президент Владимир Путин считает, что попытки переписать историю ставят целью ослабление

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — сказал российский лидер.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко полагает, что изделия из монгольского кашемира могут заместить ушедшие из России западные бренды. Такую точку зрения она высказала журналистам по итогам заседания российско-монгольской межправительственной комиссии.

«Традиционный монгольский кашемир. Эти товары могут собой заместить и ушедшие из РФ западные бренды», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в рамках комиссии монгольской стороной был поднят вопрос о тарифах и пошлинах на ввозимую в РФ продукцию традиционного монгольского экспорта. «Сегодня мы услышали такой запрос от монгольской стороны, что это препятствие, которое мешает исключить взаимный перекос в торговле. Договорились, что в течение 2023 года найдем решение данной проблемы», — сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время прекратить боевые действия. При этом , по его словам , Киев не пойдет на подписание «Минска-3». Выступая во вторник по видеосвязи перед участниками саммита G20 , он сообщил , что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной , продовольственной и энергетической безопасности , обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности Украины.

считает, что пришло время прекратить боевые действия. При этом по его словам Киев не пойдет на подписание «Минска-3». Выступая во вторник по видеосвязи перед участниками саммита G20 он сообщил что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной продовольственной и энергетической безопасности обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», восстановление территориальной целостности Украины. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Абсолютно подтверждает», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Реакции: люди , сообщества

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак во вторник, 15 ноября, приехала в столичный офис Ростеха на фоне уголовного дела о вымогательстве у гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что микроавтобус журналистки был замечен въезжающим на территорию Ростеха. По данным агентства, сегодня там должны пройти переговоры с целью уладить возникший конфликт.

25 октября в Москве были задержаны помощник телеведущей Кирилл Суханов и бывший главред издания Tatler Ариан Романовский. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростех» Сергея Чемезова за удаление информации о нем из связанного с Собчак телеграм-канала «Тушите свет».

Юрий Бутусов ушел с должности главного режиссера Театра имени Вахтангова. Заявление он прислал по почте, поскольку уехал из страны.

«Юрий Николаевич написал заявление на отпуск за свой счет на полтора месяца. Сейчас он принял решение, потому что находится в Европе, и прислал мне по почте заявление уволить его из театра, потому что он пока не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. \Он просто принял на какое-то время решение пока побыть в Европе. Потом, я надеюсь, он вернется и продолжить работать», — сообщил РБК директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Информация , которую вы могли пропустить

Максимальный уровень угрозы совершения терактов ввели в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово с 10 ноября. Об этом сообщают в среду «Известия», ссылаясь на письмо Ространснадзора, направленное в адрес руководства аэропортов и авиаперевозчиков.

«Установить с 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — говорится в письме.

Шереметьево. wikimedia.org

Владельцы заграничных паспортов старого образца не успеют оформить шенгенскую визу в Италию до Нового года с учетом необходимости получить новый биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным туроператоров, сейчас „окна“ для подачи заявлений на итальянскую визу можно поймать на конец ноября — начало декабря. В этом случае виза выйдет до Нового года. Однако с учетом новых требований итальянских консульств те, кто займется оформлением биометрических паспортов в ноябре, получить итальянский шенген до конца года вряд ли успеют», — говорится в сообщении.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ:

USD 60,31₽

EUR 62,62₽

Прекрасного дня! Вот что произошло 14 ноября: «Взятие Павловки, иностранцы в армии РФ, а Джим Керри попал в черный список России».