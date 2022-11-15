Взятие Павловки, иностранцы в армии РФ, а Джим Керри попал в черный список России. Что еще произошло 14 ноября

Что произошло 14 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 14 ноября

Российские войска полностью взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой народной республике ( ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС. Минобороны РФ , брифинг 14 ноября На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и пять автомобилей. На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника за сутки на этом направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов. На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка ДНР. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. Уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи РСЗО HIMARS и «Ольха». Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2504 беспилотника, 388 зенитных ракетных комплексов, 6593 танка и других боевых бронированных машин, 891 боевая машина РСЗО, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7216 единиц спецтехники.

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — получил разрешение от Датского агентства геоданных на обследование повреждений газопровода в водах Дании и уже приступил к изучению мест разрывов, говорится в сообщении компании.

Утечка газа на «Северном потоке». vk.com/roscosmos

Встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса состоялась в понедельник в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (MIT). Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники в турецких спецслужбах. По данным телекомпании, детали встречи не разглашаются, но они могут иметь важное значение для налаживания контактов между РФ и США.

Президент России Владимир Путин 14 ноября подписал указ о службе иностранных граждан в рядах ВС РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с указом, иностранцам можно как проходить службу по призыву, так и по контракту. Если в отношении приезжего оглашен обвинительный приговор или ведутся следственные действия, в армию его не возьмут.

Экономика , что с ней происходит

Рост добычи сланцевой нефти в США в декабре 2022 года по отношению к ноябрю составит 91 тыс. баррелей (1%), до 9,191 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник.

Цена газа в Европе по итогам торгов 14 ноября поднялась выше $1 250 за 1 тыс. куб. м , свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа за день составил 20%.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 95,5% , свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Решение правительства России о передаче 30%-ной доли нового оператора проекта «Сахалин-1» японской компании Sodeco имеет важнейшее значение для энергобезопасности Японии. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

Правительство Италии должно на этой неделе принять решение о дальнейшей судьбе принадлежащего Лукойлу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на острове Сицилия. Как сообщило в понедельник Radio-1, кабмин должен найти способ обеспечить кредитование предприятия для оснащения его сырьем.

Правительство Германии приняло решение национализировать бывшую дочернюю структуру Газпрома — компанию SEFE (Securing Energy for Europe), которой принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден». Соответствующий приказ опубликован в понедельник в Федеральном вестнике ФРГ.

Великобритания направит £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении МИД Соединенного Королевства.

Годовая инфляция в России в октябре продолжила снижаться и составила 12,63% , месячный прирост цен составил 0,18%, следует из данных Банка России.

Объем кредитования сезонных полевых работ в РФ с начала 2022 года увеличился на 39% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 949,7 млрд рублей . Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, ожидает стабильной ситуации на рынке пшеницы в России в ближайшие недели, говорится в сообщении компании. «Ждем относительно стабильной ситуации на рублевом рынке пшеницы в ближайшие недели», — отмечается в сообщении.

Нехватка удобрений в мире сохранится до 2023 года , угрожая сельскохозяйственному производству и продовольственной безопасности, в частности, в Африке — ТАСС со ссылкой на статистику.

Производство масличного льна в Алтайском крае выросло в 1,8 раза в 2022 году, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник. Другие итоги переговоров — в материале altapress.ru.

Власти Крыма направят выделенные кабмином средства на поддержку занятости в туристической отрасли региона, сообщил в понедельник в эфире телеканала «Крым-24» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «1,497 млрд рублей получит Крым, около 133 млн рублей получит город Севастополь», — сказал он.

Японская рекламно-коммуникационная компания Dentsu решила продать свои российские активы местным партнерам. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе.

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение уйти из России. В конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» Игорь Роганович и Андрей Карасев, сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ». Об этом сообщают «Ведомости».

Доля поставок смартфонов китайской компании Huawei в Россию за девять месяцев 2022 года выросла до 2,8% от смартфонов других брендов, ранее доля составляла 1% - всего было завезено более 500 тыс. смартфонов — ТАСС.

Реакции политиков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал в корне неверными слова премьера Британии Риши Сунака о том, что Москва якобы препятствует поставкам продуктов на мировые рынки.

В своей статье для The Telegraph Сунак утверждал, что РФ пытается «задушить» мировую экономику, превращает продовольствие в оружие, а из-за ограничений в вывозе зерна из украинских портов растут цены на продовольствие.

«Это в корне неверно. Потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, заметив, что Москва, наоборот, помогает осуществлению этих поставок.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине стоит призвать к возмещению Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам. Такое мнение в понедельник высказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — прокомментировал Медведев голосование в ООН о необходимости создания механизма для возмещения Россией убытков Украине.

Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России, этого не произойдет сегодня. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

«Сегодня этого не произойдет. Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь четкую легальную (с точки зрения ЕС) базу», — заявил он.

Реакции: люди , сообщества

Круизный турпоток в России в 2022 году вырос на 25−30% по сравнению с 2021 годом и почти достиг допандемийных показателей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

«Круизный сезон 2022 года, по мнению экспертов, стал во многом рекордным в современной России. По сравнению с 2021 годом рост турпотока по сравнению с прошлым годом составил порядка 25−30%, а общее количество туристов на реках России приблизилось к допандемийным показателям», — говорится в сообщении.

Жители южной столицы возмутились приездом российской певицы Полины Гагариной. Как передает Arbat. media , организаторы концерта Гагариной , который должен был состояться 14 февраля 2023 года в Almaty Arena , убрали все анонсы , и теперь стала невозможна и покупка билетов , что говорит об отмене концерта. Несмотря на это , афишу мероприятия еще можно увидеть в Сети.

Информация , которую вы могли пропустить

Производство полностью отечественных аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ), разработанных Росатомом, начнут уже в 2022 году, что почти на четыре года раньше запланированного срока. Об этом в понедельник сообщил директор представительства ГК «Росатом» в Центральном федеральном округе Михаил Афанасьев в Туле на установочной встрече по перспективам сотрудничества с регионом.

«МРТ, он, собственно говоря, уже зарегистрирован, хотя в планах он там был только в перспективе, но сейчас, в этой ситуации, все ускоренными темпами развивается. Аппарат уже зарегистрирован и выходит буквально в этом квартале этого года в производство. В планах производства 50 изделий в год», — сказал Афанасьев.

Актер Джим Керри попал в стоп-лист граждан Канады, для которых Россия на принципах взаимности закрывает въезд. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте дипломатического ведомства.

Всего в список вошли 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и активисты, вовлеченные в формирование «агрессивного антироссийского курса».

Кадр из фильма «Маска». kinopoisk.ru.

Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» после высказываний автора одноимённого романа Гузель Яхиной о спецоперации РФ на Украине.

«Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Финансы

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Отличного вторника! Вот что произошло 13 ноября: «Уничтожение авиаарсенала, экстренные отключения на Украине, и победа в Палермо».