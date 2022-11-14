Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент Владимир Путин побеседовали в режиме видеоконференции. Рассказываем, что обсудили и к чему пришли политики.

С чего начался разговор?

В разговоре с Томенко российский лидер отметил, что посмотрел материалы Алтайского края. По его мнению, «все стабильно, спокойно развивается». Отдельно Путин отметил рост ВВП, промышленное и сельскохозяйственное производство. Также ему понравились инвестиционные проекты.

«И в то же время как бы фиксируется спад инвестиций в основной капитал», — цитируют Владимира Путина на официальном сайте Кремля.

Виктор Томенко — об инвестициях в основной капитал

По словам алтайского губернатора, спад инвестиций в основной капитал в регионе «в общем-то, не просматривается». Ситуация довольно стабильная, сказал он.

Томенко напомнил о периоде ковидных ограничений. Тогда уровень инвестиционной активности также поддерживали «на определенном, уже достигнутом уровне».

Правда , что сейчас объемы инвестиций поддерживают?

Да. Сейчас объемы инвестиций поддерживают, подчеркнул Томенко.

«Надо сказать, что 80−85% из них — именно инвестиции внебюджетные, которые делаются сегодня нашими предприятиями, предпринимателями, бизнесом», — уточнил губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко и Владимир Путин поговорили по видеосвязи. kremlin.ru/

Не придумал: что ответил Путин?

«Я не придумал эти цифры… У меня написано: сокращений инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%. Правда, в предыдущие годы — 2020-й и 2021-й. При том, что в России рост был 7,2%. Может быть, это просто уже устаревшие данные», — ответил Путин на заявление Томенко о должном уровне инвестиций.

Данные в сопоставимом виде

Данные привели в сопоставимом виде (сопоставимых ценах). С учетом инфляции объем инвестиций год от года растет, уточнил Томенко.

«В последние годы он составлял примерно от 110−125 млрд рублей», — рассказал он.

Социально-экономическая ситуация в Алтайском крае

Томенко охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае как стабильную.

Виктор Томенко и Владимир Путин поговорили по видеосвязи. kremlin.ru/

Что Томенко назвал важным?

Наиболее важное направление для Алтайского края — работа агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства и предприятий переработки.

«Качество зерна высокое в уборочную компанию. Например, по пшенице скажу, что 97−98%, мы оцениваем ее как продовольственную, в то время как, например, в прошлом году было 92%, а в 2020 году — вообще 87%", — заявил Томенко.

Объемы урожая

Ожидается, подчеркнул Томенко, что по бункерному первоначальному весу объем урожая зерновых и зернобобовых составит 5,5 млн тонн. Это примерно на 10% (550 тыс. тонн) больше, чем в среднем за последние три года.

С прошлым годом объем урожая сравнивали?

Нет. В прошлом году урожай побил рекорд последних ста лет, утверждает губернатор.

Масличные культуры

Предположительно, объем урожая масличных культур в этом году достигнет 1,5 тонн.

Подсолнухи. Pixabay.com.

В чем еще положительная динамика?

Томенко отметил положительную динамику в машиностроении.

«Наши предприятия вагоностроения увеличили свои объемы производства за прошедший период этого года почти на четверть, на 25%, производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов — на 17%, а трансформаторов и электрического оборудования — на 15% рост», — поделился глава региона.

О туризме

Еще одно приоритетное направление — туризм. По словам Томенко, всем известны здравницы Алтайского края.

«Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. В 2022 году за летний период мы превысили показатели 2021 года», — сказал он.

Туристические проекты

«Это и Белокуриха, там целый новый кластер, можно так сказать, строим мы — «Белокуриха Горная» в 15−17 километрах от Белокурихи. По сути дела, еще один курорт создается. И особая экономическая зона туристско-рекреационного типа — «Бирюзовая Катунь», — напомнил Томенко.

Белокуриха Горная. Пресс-служба правительства АК.

На рынке труда

На рынке труда ситуация также стабильная, заявил Виктор Томенко.

«Уровень безработицы (находится) на историческом минимуме — это 1% от численности рабочей силы», — объяснил губернатор.

Жилищная сфера

Как сообщил Томенко на встрече с Путиным, в Алтайском крае наращивают ввод жилья. В 2021 году построили порядка 1 млн кв. м, а в 2021-м пока наблюдают прирост в 24% к этому показателю.

«Строим, ремонтируем социальные объекты, все социальные обязательства выполняем в полном объеме», — добавил Томенко. Из федерального бюджета привлекли 17 млрд рублей. При этом 240 из 379 объектов завершили или хотят закончить до конца года.

Проблемы и сложности

Томенко сказал, что в Алтайском крае — сложности с привлечением в сельскую местность работников здравоохранения и образования. Он напомнил о программах «Земский учитель», «Земский доктор», «Земский фельдшер». Но, подчеркнул, не хватает жилья, где могла бы закрепиться молодежь.

Недвижимость. Жилье. Строительство. altapress.ru

«Для 60 сельских поселений, для 60 наших муниципальных районов, сельских территорий хотелось бы построить многоквартирные дома малой мощности», — отметил губернатор.

Он подытожил, что для Сибирского федерального округа «нормальная цифра сельского населения» — 25%.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если бы методику посмотреть и учитывать количество жителей, которые в сельской местности проживают, в небольших населенных пунктах, где сложная доступность, с одной стороны.

Глава края также упомянул, что нужно учитывать заболеваемость. Ее уровень в несколько раз выше, чем по России.

Путин — о заболеваемости

«Но на уровень заболеваемости нужно реагировать и повышением внимания к вопросам здравоохранения в целом. На это просил бы Вас обратить особое внимание. Здесь и профилактика», — ответил Путин.

Виктор Томенко и Владимир Путин поговорили по видеосвязи. kremlin.ru/

Ранее Виктор Томенко пожурил краевое правительство за недостаточное освоение бюджета.