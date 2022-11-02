«Вообще-то планы нужно выполнять». Виктор Томенко пожурил краевое правительство за недостаточное освоение бюджета

В краевом правительстве прошло заседание, на котором обсудили исполнение краевого бюджета за первые девять месяцев 2022 года.

На 1 октября 2022 года доходы краевого бюджета составили 111,9 млрд рублей — это на 8% больше, чем год назад. Процент исполнения к плану года оказался равен 73%.

Расходы бюджета Алтайского края также показали рост к прошлому году. Власти региона потратили 113,1 млрд рублей — это на 15% больше показателя первых девяти месяцев 2021 года. При этом процент исполнения к плану года по части расходов оказался значительно ниже — всего 63%.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что «по масштабам тех расходов, которые власти запланировали и краевой бюджет, и консолидированный бюджет края — беспрецедентны».

Также Томенко высказался по поводу расходов краевого бюджета. По его словам, краевые власти оказались недостаточно готовы к освоению таких больших сумм.

«В этом нет ничего страшного, эти деньги не пропадут. Но вообще-то планы нужно выполнять». — заявил Виктор Томенко.

При этом он отметил, что «самоцель — это не израсходовать все деньги. Самоцель — выполнить все реальные задачи — все достроить, построить, ввести в эксплуатацию, отремонтировать».

Ранее депутаты АКЗС в жарких спорах приняли краевой бюджет-2023 в первом чтении.