Высокоточными ракетами воздушного базирования в Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении все атаки отражены, противник отброшен к исходным рубежам. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50, радиолокатор комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактической авиацией сбит в воздухе вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены 10 снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».