Уничтожение авиаарсенала, экстренные отключения на Украине, и победа в Палермо. Что еще произошло 13 ноября

Главное за 13 ноября
Минобороны РФ, брифинг 13 ноября
Высокоточными ракетами воздушного базирования в Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
На Купянском направлении в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины.
На Красно-Лиманском направлении все атаки отражены, противник отброшен к исходным рубежам. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. Уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50, радиолокатор комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактической авиацией сбит в воздухе вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены 10 снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за непрекращающихся обстрелов может быть проведена консервация Каховской ГЭС. Сейчас станция продолжает работать.
- Россия выплатила в качестве материальной помощи более 11 млрд рублей беженцам, прибывшим с территории Донбасса и Украины, сообщили в силовых структурах ТАСС.
- Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, призванных на службу.
Экономика, что с ней происходит
- Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно, которое перевезет российские удобрения в страны Африки. Об этом сообщил в своем Twitter директор организации Дэвид Бисли. Как указал он, это «первое из многих, которые будут перевозить партии российских удобрений, имеющих критическое значение для стран Африки».
- Экстренные отключения потребителей от энергосистемы введены в воскресенье в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщили в компании Укрэнерго.
- Власти Украины возьмут под контроль государства больше компаний, если они откажутся помогать вооруженным силам и экономике страны в условиях боевых действий. Об этом Financial Times заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.
- Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал китайскую авиационную отрасль руководствоваться принципами опоры на собственные силы и самоусиления.
- Концерн «Калашников» назначен координатором поставок боевой экипировки для российской армии.
- Надвижка второго пролета Крымского моста, которая началась 11 ноября, завершена. Работы, несмотря на шторм, идут по графику, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
- Индия рассчитывает в два раза увеличить объемы торговли с Россией, в частности путем расчетов в национальных валютах, пишет издание The Indian Express.
- Россия несет ответственность за тяжелое экономическое состояние и рецессию в Великобритании, заявил в интервью The Times глава Минфина страны Джереми Хант.
- Курс биткойна упал до минимального значения за два года на торгах в конце недели на новости о том, что криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.
- Решение Министерства торговли США отозвать у экономики России статус рыночной — сугубо политическое, с практической точки зрения не имеет особого значения, оно может быть оспорено во Всемирной торговой организации, говорится в заявлении Минэкономразвития России, сделанном в минувшую пятницу.
- Квотирование экспорта удобрений из России может быть продлено на начало 2023 года, индексации цен для внутреннего рынка, которая планировалась в декабре, не будет, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
- Один из крупнейших производителей теплиц в РФ — компания Агрисовгаз — приступила к проектированию теплиц для выращивания овощей в сложных климатических условиях Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Реакции политиков
- Совместное заявление стран-участниц Восточноазиатского саммита согласовать не удалось из-за позиции США по конфликту на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
- Противостояние США и Китая ведет к расколу мировой экономики на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
- Помощник президента США по нацбезопасности Салливан в ходе недавней встречи с президентом Зеленским предложил тому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по Украине — The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Реакции: люди, сообщества
- Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям уехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой.
- В Кишиневе сторонники оппозиционной партии «Шор» провели марш, который завершился акцией протеста. Колонна митингующих прошла маршем по центру города. Как и на прошлой неделе, они несли в руках белые хризантемы и скандировали призывы об отставке властей.
Информация, которую вы могли пропустить
- Фильм Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Солженицына взял главный приз на 44-м международном кинофестивале «Золотой эфеб» в Палермо.
- В Минздраве Индонезии сообщили, что страны G20 договорились о создании Фонда борьбы с пандемиями и обязались вложить в него 1,4 млрд долларов. Средства будут распределяться среди бедных государств для закупок вакцин и лекарств, отметил министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин.
- Служба безопасности и полиция Украины начали расследование по факту песнопений о России на русском языке в ходе богослужения Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре.
Финансы
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Отличного понедельника! Кстати, загляните 12 ноября: «Отбитые атаки, первая партия удобрений из России, и Никита Михалков против «Оскара».