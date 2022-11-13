Отбитые атаки, первая партия удобрений из России, и Никита Михалков против «Оскара». Что еще произошло 12 ноября

На Купянском направлении подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин.

На Красно-Лиманском направлении пресечены все атаки. Уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены четыре пункта управления, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

Уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, склад боеприпасов и склад вооружения и военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы подавлена батарея артиллерийских систем М777. Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда HIMARS и «Ольха».