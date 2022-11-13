13 ноября
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Политика

Отбитые атаки, первая партия удобрений из России, и Никита Михалков против «Оскара». Что еще произошло 12 ноября

Что произошло 12 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 12 ноября

Минобороны РФ, брифинг 12 ноября

На Купянском направлении подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин.

На Красно-Лиманском направлении пресечены все атаки. Уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены четыре пункта управления, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

Уничтожены две радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, склад боеприпасов и склад вооружения и военной техники. В ходе контрбатарейной борьбы подавлена батарея артиллерийских систем М777. Истребительной авиацией сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотников. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда HIMARS и «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Россия запретила проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море, утверждает Турецкое управление по морским делам.
  • Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 млн единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.
  • Наемники из более чем 40 стран принимают участие в боевых действиях на запорожском направлении, подавляющее большинство из них поляки, сообщил нам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Среди наемников замечены граждане Японии, Австралии, Канады, Франции и выходцы из испаноговорящих стран.

Экономика, что с ней происходит

  • Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» подписала договор на поставку первой партии удобрений в Малави и обсуждает организацию поставок в Африку более 260 тыс. т удобрений. Речь идет о партиях удобрений, заблокированных на складах в Бельгии, Нидерландах и Эстонии.
  • Россия призывает страны Запада, чьи санкции создают сложности для продовольственного экспорта из РФ, добиваться реального результата по устранению затруднений, в том числе через обязывающие решения. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
  • ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для вывоза зерна с Украины в Европу, сообщили в Еврокомиссии.
Пшеница.
Пшеница.
Олег Богданов
  • Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ, так как запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму биржу.
  • Апелляционный суд Швеции отклонил иск Олега Дерипаски к Черногории. В 2016 году он потребовал вернуть 600 млн евро за потерянные инвестиции в алюминиевый комбинат Kombinat Aluminijuma Podgorica.
  • Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдаются задержки в поставках зарубежных лекарств.
  • Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилось на 1,6 тыс. — до 570,2 тыс., а количество работников в простое практически соответствует показателям марта.
  • Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме.
  • Еврокомиссия утвердила 225,6 млн ево для национализации Германией бывшей дочерней структуры Газпрома SEFE.

Реакции политиков

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Господин Эрдоган также сообщил, что намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским на тему мирных переговоров Киева с Москвой.
  • Украина — «не холодильная камера», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, Киев не намерен идти на заморозку конфликта с Россией, а для возвращения утраченных территорий стране нужно время.
  • Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что в США надеются, что в будущем между Россией и Украиной начнутся переговоры. Однако США хотят, чтобы прерогатива выбора их условий была у президента Украины Владимиром Зеленским.

Реакции: люди, сообщества

  • К рассмотрению для номинации на кинопремию «Оскар» принимаются картины, в которых определенная доля актеров публично сообщила о принадлежности к ЛГБТ-сообществу, необходимо и расовое разнообразие, эти ценности противоречат российским, считает режиссер Никита Михалков. Правила вступят в силу через два года и коснутся только номинации «Лучший фильм».
  • В условиях проведения спецоперации на Украине нужно принимать решения для поставок на фронт лучшего вооружения, а не самого дешевого, которое приобретается на конкурсной основе, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин, глава &quot;Роскосмоса&quot;.
Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса».
кадр из видео.
  • Горсовет Измаила Одесской области решил перенести памятник российскому полководцу Александру Суворову на территорию местного водоканала.

Информация, которую вы могли пропустить

  • С марта по сентябрь 2022 года покупатели приобрели на Ozon на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше DVD-дисков с музыкой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи DVD и Blu-ray дисков с марта по сентябрь также выросли в 2,2 раза относительно прошлого года в магазинах сети М. Видео-Эльдорадо, сообщили РБК в компании.
Диски DVD.
Диски DVD.
СС0
  • Музыкальный директор миланского театра «Ла Скала» Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, будет означать наложение наказания на культуру.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 60,22₽
  • EUR 61,54₽

Отличного дня! Вот что произошло 11 ноября: «Успешная переправа, «нерыночная» Россия, и «Вкусно — и точка» в Беларуси».

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