На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Как уточнило военное ведомство, было выведено свыше 30 тыс. военных и 5 тыс. единиц техники. Соединения и воинские части российских Вооруженных Сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами ПВО сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30−40 км от района переправ через реку Днепр. За сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

На Купянском направлении противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, одна боевая бронированная машина. Атака противника сорвана.

На Южно-Донецком направлении пресечены попытки контратак. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. Уничтожен склад боеприпасов, в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод гаубиц М777 и взвод гаубиц «Акация».

Истребительной авиацией и сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбиты семь беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 32 снаряда HIMARS, а также пять противорадиолокационных ракет HARM.