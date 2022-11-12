Главное за 11 ноября
Минобороны РФ, брифинг 11 ноября
На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Как уточнило военное ведомство, было выведено свыше 30 тыс. военных и 5 тыс. единиц техники. Соединения и воинские части российских Вооруженных Сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.
Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами ПВО сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.
За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30−40 км от района переправ через реку Днепр. За сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
На Купянском направлении противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, одна боевая бронированная машина. Атака противника сорвана.
На Южно-Донецком направлении пресечены попытки контратак. Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах. Уничтожен склад боеприпасов, в ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод гаубиц М777 и взвод гаубиц «Акация».
Истребительной авиацией и сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбиты семь беспилотников. Кроме того, уничтожены в воздухе 32 снаряда HIMARS, а также пять противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6511 танков и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Два пролета Антоновского моста разрушены. Ранее представитель администрации региона Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия-24» сообщал, что мосты в Херсонской области планировали взорвать, чтобы затруднить переход ВСУ на левый берег Днепра.
- На октябрьской закрытой встрече НАТО в Брюсселе глава Пентагона сказал, что не видит вариантов присоединения Украины к альянсу в краткосрочной перспективе, при этом ряд стран, в том числе Польша и Греция, заявили, что поддерживают заявку Украины, пишет Politico.
- Минобороны Южной Кореи заявило, что позиция о невозможности поставок летального оружия Украине остается неизменной.
Экономика, что с ней происходит
- США больше не будут классифицировать экономику России как рыночную. О том, что это значит, читайте в нашем разборе.
- Падение ВВП России в текущем году составит 2,9−3,3%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
- Минфин России намерен сохранять соотношение госдолга к ВВП до 2030 года на уровне, не превышающем 20%.
- Венгрия блокирует выделение Украине 18 млрд евро, пишет Politico.
- США продлили разрешение на финансовые операции с российскими банками до 15 мая 2023 года.
- Украинские диспетчеры вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве.
- ВТБ первым из российских банков представил прототип сервиса по открытию цифрового кошелька на платформе ЦБ и переводу цифрового рубля, он заработает в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.
- Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экспортеры получают высокую прибыль и хорошо зарабатывают. Поэтому курс доллара никого не «убивает». По словам главы Сбербанка, кредитная организация проводила оценку критического курса рубля до 50 рублей за 1 доллар. Он заявил, что «нет ни одной убыточной отрасли».
- Сбербанк планирует открыть филиал в Китае, сообщил на форуме «Финополис» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
- Компания «Вкусно — и точка» объявила, что завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети McDonald’s под управлением «КСБ Виктори Рестораны». Компания начнет работу под новым брендом через нескольких недель.
- Поставки вина из Узбекистана в Россию за период с января по сентябрь текущего года выросли в 4,5 раза в годовом выражении, почти до 850 тыс. л.
- Минпромторг РФ рассматривает возможность расширения механизма льготной промышленной ипотеки с увеличением максимального лимита кредитования на строительство площадей до 2 млрд рублей, а также реконструкцию, капитальный ремонт — до 1,5 млрд рублей.
- Решение о передаче завода Mercedes в Есипово новому собственнику может быть принято до конца года, сообщил Денис Мантуров.
- Запасов европейских, американских и японских автомобилей в России хватит максимум на 4 месяца, следует из опроса российских дилеров.
- Снижение покупательной активности вынуждает торговые сети и поставщиков продуктов и товаров повседневного спроса активнее привлекать трафик. По данным NielsenIQ, по итогам сентября инвестиции участников рынка в промо почти на 15% превысили прошлогодний уровень.
- Инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK. Доля в 25,7% была безвозмездно списана в пользу российской компании, а после продана по рыночной стоимости — за 24,8 млрд рублей.
Реакции политиков
- Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает ТАСС. Дипломат предположил, что шансы на возобновление переговоров вырастут, если Киеву «прикажут из соответствующих столиц». «Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше, зависит не от нас», — сказал замминистра.
- Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, все территории будут возвращены. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — подчеркнул он.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада хотят ослабить Россию, но происходит обратное, ослабляется европейская экономика. А Европа все больше и больше втягивается в конфликт на Украине.
Реакции: люди, сообщества
- Из учебных программ дошкольного и общего среднего образования Киева исключили русский язык. Такое решение было принято 10 ноября на заседании Киевского городского совета, сообщается в пресс-службе ведомства.
- Народный совет ДНР обратился к Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».
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- Предстоящий сезон театра «Ла Скала» откроется 7 декабря премьерой оперы «Борис Годунов» Мусоргского.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 60,22₽
- EUR 61,54₽
Хорошего дня! Вот что произошло 10 ноября: «Освобождение Павловки, танкеры — без страховки, и Mazda, до свидания».