Что произошло 10 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 10 ноября

Населенный пункт Павловка в ДНР освобожден и уже на 90% зачищен. Об этом заявил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

Минобороны РФ , брифинг 10 ноября На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом. На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины. На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР. В результате огневого поражения потери противника составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа. На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское ДНР. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах. В районах населенных пунктов Красный Лиман ДНР, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожено хранилище топлива для военной техники. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников. Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин РСЗО, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц спецтехники.

Более 120 мирных жителей ЛНР погибли, 353 получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля. Об этом в четверг сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Министерство торговли США перестало считать Россию страной с рыночной экономикой. Для стран с нерыночной экономикой применяют особый метод определения демпинга. При нем экспортные цены сравнивают не с ценами и издержками в стране экспорта, а с суммой связанных с этим товаром издержек и прибыли в третьей стране с рыночной экономикой.

Экономика , что с ней происходит

Контракт Греции с Газпромом исполняется в полном соответствии с его условиями, и пока он действует, Греция обязана выполнять свои обязательства. Об этом сообщил в четверг министр охраны окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас.

Введение ограничений цен на российскую нефть может обернуться кризисной ситуацией, когда груженые танкеры останутся в море без страховки и желающих получить груз. Такое опасение высказали в четверг агентству Reuters страховщики и связанные с этой сферой специалисты и источники.

Власти Молдавии запросят у стран ЕС помощь в размере 450 млн евро на преодоление энергетического кризиса в республике, опасаясь остановки поставок газа со стороны РФ из-за долгов. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила в интервью европейскому изданию Politico.

Объемы российского газа, поступающие в Италию через пункт в Тарвизио, за первые 9 месяцев 2022 года снизились на 42,5%, до 12,45 млрд куб. м . Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные обслуживающей энергетические сети итальянской компании Snam от 30 сентября.

Три судна с сельскохозяйственной продукцией вышли в четверг из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь текущего года сократился на 0,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 694,546 млн тонн , сообщают на официальном сайте Росморречфлота.

Банк России зафиксировал отток наличных в октябре на уровне 100 млрд рублей , это меньше пиковых показателей февраля-марта. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе форума Finopolis в 2021—2022 годах.

Объем параллельного импорта в Россию по итогам 2022 года может превысить 15 млрд долларов в стоимостном выражении и 2 млн тонн в весовом. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Правительство РФ продолжит оказывать поддержку развитию винодельческой отрасли, в 2023 году на эти цели планируется выделить более 3,5 млрд рублей, что на 40% выше показателя 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Вино. открытые источники ( CC0)

Ozon и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» ) запустили на маркетплейсе раздел с маркируемыми товарами, что гарантирует их легальность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Объем ввоза лекарственных препаратов из-за границы в РФ с начала этого года сократился на 1−1,5% . Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Продовольственные товары на Украине подорожали на 35,7% в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто». Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении концерна.

Mazda СX-5 Mazda

Реакции политиков

Владимир Путин не будет присутствовать на саммите Группы двадцати на Бали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит G20 пройдет 15−16 ноября.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Турция получает особую экономическую выгоду, обходя санкции против России, и зарабатывает деньги, в то время как Греция и другие страны страдают и теряют доходы. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на состоявшемся в среду в греческом парламенте заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО.

Первый замглавы МИД Греции назвал проблематичными действия Турции, которые, по его мнению, не согласуются с европейским законодательством, и несоблюдение ею антироссийских санкций. По его словам, «это открывает окна для Российской Федерации» и Турция извлекает «особую экономическую выгоду за счет них.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации США о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Отвечая в четверг на вопрос СМИ, российский дипломат назвал позитивным решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. При этом он подчеркнул, что эти шаги не снимают с США «ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры». «В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — добавил он.

Реакции: люди , сообщества

Потолок цен на российскую нефть, который может быть введен в течение нескольких следующих недель, свидетельствует о слабости Запада и может лишь усугубить мировой экономический спад. Такое мнение выразил в четверг экономический обозреватель агентства Bloomberg Тайлер Коуэн.

«Ограничение цен на нефть может быть воспринято скорее как признак слабости, чем силы. Наиболее правильным вариантом был бы полный отказ от российской нефти. А ценовой потолок свидетельствует о том, как сильно она нужна нам и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы получить топливо», — пишет он.

Добыча нефти. Paul Lowry , CC BY 2.0,part from original.

Сотрудники лондонского метро начали в четверг утром массовую забастовку, практически полностью остановившую работу подземки британской столицы и осложнившую движение общественного транспорта в целом. Об этом сообщила газета The Independent.

Причиной проведения забастовки стали решения управляющей госкомпании Transport for London (TfL), отвечающей за работу большей части столичного общественного транспорта, об увольнении 600 сотрудников метро до конца года, а также о сокращении на 30% размеров выплачиваемых пенсий в рамках утвержденной правительством программы снижения на £100 млн расходов компании.

В Париже межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат , передает РИА Новости.

Информация , которую вы могли пропустить

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об успешном испытании технической группы учебного центра «Царские волки» совместно с бойцами первого армейского корпуса ДНР «умного прицела» для минометов.

«Сегодня на Донбассе наша техническая группа учебного центра «Царские волки» совместно с бойцами первого армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания «умного прицела» для минометов. Скоро новая технология покажет себя в бою по всей линии фронта», — написал Рогозин в четверг в своем Telegram-канале.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Также предлагается установить статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе СВО. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

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