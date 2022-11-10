Отступление на левый берег, Стремоусов погиб в ДТП, а активы IKEA купит российская компания. Что еще произошло 9 ноября

Что произошло 9 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Такой приказ он отдал во время доклада командующего специальной военной операцией (СВО) Сергея Суровикина. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Главное за 9 ноября

Минобороны РФ , брифинг 9 ноября На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Красно-Лиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой рот, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная ЛНР. Подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам. Кроме того, нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ. Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа. На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили. Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181 районе. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами. Истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области сбит вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожено пять беспилотников. Кроме того, перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Всего с начала спецоперации уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2470 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевых машин РСЗО, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7152 единицы спецтехники.

Госдума на сегодняшнем заседании рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые предусматривают, в частности, признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков и увеличение в 2023—2025 годах налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли. Документ инициировало правительство РФ.

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате аварии с грузовиком. «Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — рассказал источник РИА Новости.

Экономика , что с ней происходит

«Сахалин-1» откроет ликвидационный счет в Газпромбанке для зачисления денежных средств, накопленных иностранными акционерами. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правовой информации.

Газоснабжение в Германии остается стабильным, при этом ситуация остается напряженной несмотря на то, что газохранилища заполнены на 99,55% . Об этом в среду сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ в ежедневной сводке.

Евросоюзу (ЕС) в 2023 году может не хватить 30 млрд куб. м газа для заполнения хранилищ сообщества в преддверии следующей зимы. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

ФАС России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8,5% с 1 декабря 2022 года, говорится в проекте приказа службы.

Государство закупило еще одну партию зерна в интервенционный фонд РФ. На аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) приобретено 46,71 тыс. тонн зерна на общую сумму 703,1 млн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Минсельхоз США сохранил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2022 году в размере 91 млн тонн. Об этом говорится в ноябрьском отчете министерства, размещенном на его сайте.

Пшеница. СС0

Средние потребительские цены на бензин в России с 31 октября по 7 ноября 2022 года снизились на одну копейку и составили 50,78 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг снижался на 13,51%, до $15,844 тыс. , свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:32 мск. По данным на 00:47 мск, курс биткоина продолжил снижение и находился на уровне $15,810 тыс. (-14,58%). В последний раз стоимость биткоина опускалась ниже $16 тыс. в ноябре 2020 года.

Годовая инфляция в России на 7 ноября замедлилась до 12,52% , говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

Стоимость лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших выросла в России в октябре 2022 года на 0,7% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

Торговые сети начинают поставки алкоголя по параллельному импорту, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Проблем с наличием алкоголя популярных брендов в магазинах не ожидается, подчеркнули в министерстве.

Стоимость туристических поездок в Турцию из России снизилась в октябре 2022 года на 2,4% по сравнению с месяцем ранее, в Египет — на 1,2% , следует из данных Росстата.

Чистая прибыль автоконцерна Nissan Motor во втором квартале текущего финансового года (период с июля по сентябрь) сократилась примерно в три раза из-за списания активов после ухода компании из России. Об этом сообщается в опубликованной в среду финансовой отчетности.

Группа АФК «Система» изучает возможность покупки российских активов шведской компании IKEA. Об этом ТАСС сообщил старший управляющий партнер АФК «Система», председатель совета директоров лесопромышленного ходинга Segezha Group Али Узденов.

Магазин IKEA. CC0.

Реакции политиков

Американский президент Джо Байден заявил, что США лучше других развитых стран справляются с инфляцией.

Как утверждал американский лидер, выступая в среду перед журналистами в Белом доме, нынешняя «глобальная инфляция», с которой столкнулись и США, стала результатом пандемии и военной операции РФ на Украине. «Мы также справляемся с ней лучше, чем большинство других развитых стран в мире», — заявил он.

По данным журнала Newsweek, годовой показатель инфляции в США находится почти на максимуме за последние 40 лет. В сентябре он составил 8,2%, в августе — 8,3%.

Решение отвести российские войска в Херсонской области на левый берег Днепра стало сложным, но верным, заявил в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Взвесив все за и против, (командующий российской группировкой в районе проведения специальной военной операции) генерал (Сергей) Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров. kremlin.ru

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, будет вести их с учетом складывающихся реалий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

Реакции: люди , сообщества

Возможный глобальный экономический кризис отразится на России, но после прошлого кризиса 2008−2009 годов в стране были созданы механизмы, ослабляющие влияние на ее экономику внешних шоков, считает начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий.

«Были созданы механизмы (например, был принят закон о национальной платежной системе, появилась национальная система платежных карт, возникло импортозамещение, и т. д.), ослабляющие влияние внешних шоков на экономику России. Эти механизмы существенно ослабили негативный эффект антироссийских санкций», — сказал Осадчий ТАСС.

Около 60% россиян доверяют отечественным технологиям в банковской сфере, при этом 90% из опрошенных считают, что банкам следует перейти на программное обеспечение из России. Такие результаты опроса, проведенного ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

«Отечественным технологиям в банковской сфере доверяет 59% респондентов, причем 39% уверены, что российские решения сопоставимы с зарубежными, а 20% полагают, что по качеству они пока уступают иностранным. Среди мужчин уровень доверия выше — 62% против 55% среди женщин. Не доверяет им всего 9% аудитории, еще треть респондентов недостаточно осведомлены в этом вопросе», — указали в пресс-службе ВТБ.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

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Родион Мирошник освобожден от должности посла ЛНР в России в связи с вхождением региона в состав РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД республики, который продолжает работу на время переходного периода.

Мобилизованного многодетного барнаульца Александра Князева вернули домой. Накануне 9 ноября, мужчина вернулся в семью. Об этом рассказала amic.ru его жена Анастасия.

33-летнего Александра Князева мобилизовали в сентябре, несмотря на полагающуюся ему отсрочку. У Князевых трое детей младше 16 лет (двум дочерям — 9 лет и 4 года, а сыну — три года), это является причиной для временного освобождения от службы.

Финансы

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Хорошего дня! Вот что произошло 8 ноября: «Шойгу в зоне спецоперпации, контрсанкции, а Шон Пенн снова приехал на Украину».