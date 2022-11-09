Шойгу в зоне спецоперпации, контрсанкции, а Шон Пенн снова приехал на Украину. Что еще произошло 8 ноября

Что произошло 8 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 8 ноября

Минобороны РФ , брифинг 8 ноября

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР. Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Ударами российской армейской авиации и огнем артиллерийских подразделений уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля. На Южно-Донецком направлении противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка ДНР. Уничтожено около 90 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ и два пикапа. На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и бойцов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ. Уничтожена радиолокационная станция украинской зенитной ракетной системы С-300. В районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийских взвода. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотников. Также перехвачены 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 332 самолета, 171 вертолет, 2465 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 6448 танков и других боевых бронированных машин, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7127 единиц спецтехники.

Российское правительство в качестве ответных санкций запретило сделки в области военно-технического сотрудничества ( ВТС) с 74 организациями из «недружественных» стран , сообщается на сайте правительства РФ.

«Правительство утвердило перечень зарубежных компаний, которые попадают под санкции в области военно-технического сотрудничества. В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации и вручил военнослужащим государственные награды.

Экономика , что с ней происходит

Еврокомиссия в понедельник предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, предъявленными на саммите сообщества 20−21 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Газ. Источник: Дмитрий Кудрявцев

Турция начала оплачивать часть поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики Фатих Донмез. По его словам, обе страны ведут технические работы по обеспечению торговли в национальных валютах.

Ижевский завод тепловой техники (входит в ТПХ «Русклимат») выпустил первый образец подвесного газового обогревателя из отечественных комплектующих под брендом Kalashnikov , сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Государство закупило еще одну партию зерна в интервенционный фонд РФ. На аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) приобретено 45,8 тыс. тонн зерна на общую сумму 695,3 млн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Власти Украины приняли решение освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины оборудование, использующееся в энергетике и системах отопления , чтобы ускорить ремонт инфраструктуры и облегчить прохождение зимнего сезона, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Банк России оценил падение ВВП РФ в III квартале на уровне 4% в годовом выражении, в IV квартале спад составит около 7,1%, следует из доклада по денежно-кредитной политике Банка России.

Снижение среднего размера ипотечного кредита в России в октябре 2022 года продолжилось, за месяц показатель уменьшился еще 8,4% , до 3,5 млн рублей, следует из мониторинга агентства Frank RG. Об этом пишет ТАСС.

Президент Владимир Путин провел совещание о поддержке доходов семей. Он поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ. Предполагается, что в 2023 году последний показатель составит 14,4 тыс. рублей в месяц (для трудоспособного населения — почти 15,7 тыс.), тогда как минимальный размер оплаты труда превысит 16,2 тыс. Вот другие его заявления:

— Текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне — 3,9%;

— Инфляция в России устойчиво снижается, в начале следующего года она может составить уже около 5%;

— Допустил налоговые льготы или сохранение части пособий для родителей, которые выходят на работу и из-за этого теряют право на детские выплаты.

Почти 1,7 трлн рублей ежегодно будут расходовать на единое детское пособие с 2023 года. Об этом сообщила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Средний максимальный размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин составит 13 , 9 тыс. рублей , сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 590 тыс. рублей, а после рождения второго ребенка — почти до 780 тыс. рублей, сказал Котяков.

Минтруд России с учетом предложений регионов предлагает в 2022 году сократить число квот для иностранных работников с 100 тыс. до 78 тыс. , сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ведомства.

Дефицит кадров наблюдается в России на рынке труда, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он также добавил, что есть предпосылки в следующем году к тому, чтобы доходы населения перешли от стагнации к росту.

Акции «Международного индустриального банка» ( Минбанка ), полученные РФ от Агентства страхования вкладов ( АСВ ), будут переданы в капитал Промсвязьбанка, следует из распоряжения правительства РФ.

Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, заявил финансовый директор компании Марко Свобода. По его словам, к российским активам компании проявили большой интерес.

Финская Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию у Бюро промышленности и безопасности США (BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии. Лицензии нужны, чтобы завершить обязательства по ранее заключенным с операторами связи контрактам.

Реакции политиков

Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля, после того как Киев не ответил на предложения Москвы. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-встрече со студентами и преподавателями Казанского федерального университета.

«Разговоров о переговорах действительно много, но они в разном контексте. Конструктивных разговоров нет, они закончились в апреле текущего года, после того как в ответ на предложение Украины мы отправили в очередной раз наши предложения и дальше все было заблокировано», — сказала она.

Несколько стран Запада, в том числе США, упорно придерживаются по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин, заявил во вторник замглавы Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на международной межпартийной конференции «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности».

«К большому сожалению, некоторые страны Запада, прежде всего Соединенные Штаты Америки, некоторые их младшие партнеры, вопреки объективной реальности упорно придерживаются давно устаревших, по сути неоколониальных взглядов и политических доктрин. Не желают считаться с позицией и волеизъявлением суверенных государств», — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Прекращение огня на Украине не является в нынешних условиях первоочередной задачей НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг.

«Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина перестанет бороться, то прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир», — сказал он.



По мнению Столтенберга, выполнение Киевом требований Москвы станет «катастрофой для Украины» и угрозой для безопасности всего блока.

Реакции: люди , сообщества

Актер Шон Пенн в третий раз с начала СВО приехал на Украину. На этот раз он передал Владимиру Зеленскому статуэтку «Оскар» и сказал, что приз будет находиться в кабинете президента Украины до окончания боевых действий. Зеленский наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени.

Россиян призвали проголосовать на выборах в американский Конгресс. В соцсетях распространили пародийный рекламный ролик. Тем не менее, исход голосования уже предрешен без внешнего влияния: по данным экзит-полов, республиканцы уверенно побеждают. Консервативная партия выходит вперед на фоне обещаний сократить финансовую помощь киевскому режиму, пишут «Известия».

Информация , которую вы могли пропустить

Евросоюз отказал Украине в обещанных 3 млрд евро помощи. Евросоюз пообещал в мае выделить Украине в этом году 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Однако теперь в Брюсселе заявили, что не смогут перечислить треть обещанного — около 3 млрд евро.

Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, зависит от воинского звания и занимаемой ими воинской должности. Зарплата призванного по частичной мобилизации командира взвода составит 225 тыс. рублей, батальона — 243 тыс. рублей, заявили в Минобороны.

Финансы

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​​​​​​​Хорошего дня! Вот что произошло 7 ноября: «Внимание к мобилизованным, Госдеп: победы не будет, и национализация на Украине».