Внимание к мобилизованным, Госдеп: победы не будет, и национализация на Украине. Что еще произошло 7 ноября

Что произошло 7 ноября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 7 ноября

Минобороны РФ , брифинг 7 ноября На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов. На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Все атаки отражены. В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Кроме того, уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотников. Кроме того, за сутки перехвачено 14 РСЗО HIMARS и «Ольха». Всего с начала спецоперации уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7109 единиц спецтехники. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

Около 80 тыс. мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, пишет ТАСС со ссылкой на президента Владимира Путина.

Экономика , что с ней происходит

Поставки электроэнергии в Молдавию подорожали в три раза после прекращения ее импорта из Приднестровья. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в интервью телеканалу PRO TV.

Правительство Польши готовит план сокращения расходов на менее приоритетные проекты, чтобы больше тратить на закупку вооружения . Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь кабинета министров Петр Мюллер.

Правительство России продлевает действие субсидий для регионов , которые предоставляют инвестиционный вычет по налогу на прибыль для компаний. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Производство золота российским полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января — сентября 2022 года выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,697 тонны, говорится в сообщении компании.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о последнем теплоходе , который ушел из правобережной части Херсонской области для перемещения местных жителей в Крым и другие субъекты РФ.

Турция собирается предложить продлить на один год зерновую сделку , действие которой истекает 19 ноября. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам в Анкаре.

Компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысила прогноз по экспорту пшеницы из России в 2022—2023 сельхозгоду (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) до 43,7 млн тонн в связи с быстрыми темпами вывоза продукции. Об этом говорится в сообщении компании.

Минсельхоз РФ планирует выступить с инициативой распространить ограничения по экспорту риса и рисовой муки из России на 2023 год. Об этом говорится в сообщении министерства.

Пшеничная мука «Алтай Каравай» Сергей Бутин

Урожай овощей в России в текущем году может составить 16 млн тонн против 15 млн тонн годом ранее. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе выступления на международной выставке Global Fresh Market.

Снижение розничных цен на импортный виски, который почти полностью сформировал перечень алкоголя для параллельного импорта, может достигнуть 20% от текущей стоимости, сообщили эксперты, опрошенные ТАСС. По их прогнозам, поставки виски могут начаться до Нового года.

Виски. Алкоголь. CC0

Несколько крупных украинских предприятий — «Моторсич», «Укрнафта», «Укртатнефть» и другие — национализированы на время войны и будут работать на нужды ВСУ

Количество сотрудников в простое на 65 предприятиях Петербурга без учета завода Toyota Motor увеличилось до 8 281 . Об этом сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Росавиация подвела итоги третьего отбора авиакомпаний, которым планируется предоставить субсидии на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсам, говорится в сообщении Росавиации. Заявки отбирались в октябре, выплатить перевозчикам суммарно 72,7 млн рублей планируется в ноябре — декабре.

Реакции политиков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил Россию в том, что она якобы виновата в резком росте цен в Греции и других странах. Об этом премьер сказал в интервью телеканалу Antenna, показанном в понедельник вечером в его главном выпуске новостей.

Мицотакиса попросили прокомментировать утверждение оппозиционных партий о «дороговизне, созданной Мицотакисом в стране». Премьер ответил, что все понимают, что импортированная инфляция вызвана военными действиями на Украине.

«Я думаю, что все знают, что такую дороговизну вся планета не видела вот уже 40 лет. Так что это проблема, с которой мы должны столкнуться. Нет «дороговизны Мицотакиса», а есть «дороговизна Путина», — сказал он.

Решительной военной победы в конфликте на Украине не будет , он должен завершиться путем диалога , заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Представитель госдепартамента напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что данный конфликт «закончится только посредством диалога и дипломатии».

«Это не будет решительной (победой) на поле боя», — подчеркнул Прайс, поясняя, что итогом должен стать переговорный процесс между Украиной и Россией.

Кремль не знает, насколько достоверны сообщения о просьбах Белого дома к Киеву продемонстрировать открытость к переговорам с Москвой. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну мы не знаем, так это или не так. Еще раз повторяю, что есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией чистой воды. Поэтому мы не имеем возможность это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — сказал он.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Реакции: люди , сообщества

Страны Европы и США, задержавшие яхты, якобы связанные с российскими бизнесменами, тратят миллионы долларов в год на их содержание и поддержание на плаву, в нескольких государствах часть этих средств снимают с налогоплательщиков. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, правительства западных стран задержали более десяти суперъяхт, которые они связывают с российскими бизнесменами. Совокупная стоимость арестованных судов составляет не менее 4 млрд долларов.

Неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе , пишут «Известия». «В Одессе продолжают атаки на памятники эпохи Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова», — говорится в тексте.

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На площади Советов в Барнауле барнаульские коммунисты отметили 7 ноября — красный день календаря. В годовщину Октябрьской революции несколько десятков однопартийцев собрались с кумачовыми флагами у памятника вождю пролетариата — Ленину. После праздничного митинга запустили в небо шарики.

Митинг на площади Советов. altapress.ru

Владимир Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры в России на 2788 человек. Теперь там по штату будут работать 54 198 человек.

Штат военной прокуратуры увеличился на 382 человека и составил 3583 сотрудника. В последний раз президент увеличивал число сотрудников прокуратуры в октябре — до 51 410.

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Отличного дня! Вот что произошло 6 ноября: «Херсон остался без света, США призывали Киев не игнорировать переговоры, а россияне продолжат играть в НХЛ».