Херсон остался без света, США призывали Киев не игнорировать переговоры, а россияне продолжат играть в НХЛ. Что еще произошло 6 ноября

Главное за 6 ноября
Минобороны РФ, брифинг 6 ноября
На Купянском направлении все атаки ВСУ были сорваны. За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.
На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал наши позиции. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777.
На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен один пункт управления, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184 районах. Уничтожен склад боеприпасов, 120 реактивных снарядов HIMARS, 250 реактивных снарядов «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины. За сутки сбиты 17 беспилотников, перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, а также одна противорадиолокационная ракета HARM и сбита ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к ЗАЭС, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. В результате ответного огня российской артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б» и два автомобиля ВСУ.
- Украинская сторона обстреляла дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пять ракет сбиты системами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения, но они не критичны, сообщает ТАСС.
- Власти Киева планируют эвакуировать около трех миллионов оставшихся жителей города в случае полного отключения электроэнергии, дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре угрожает возможности предоставлять основные услуги, пишет The New York Times.
- В результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка без света остались более 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Во всех районах Херсона не было света.
Экономика, что с ней происходит
- Западные санкции не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине, а профицит платежного баланса страны, благодаря мощной экспортной выручке по итогам 2022 года, будет близок к 240 млрд долларов — в два раза больше 2021 года. Об этом пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel.
- Объем золотовалютных резервов по состоянию на прошедшей неделе увеличился за неделю на 1,7%, или 9,1 млрд долларов, и составил 550,1 млрд долларов. Это произошло под воздействием положительной переоценки, сообщается на сайте ЦБ.
- Власти Берлина ожидают, что число беженцев с Украины вырастет к зиме на фоне проблем с отоплением и водой, сообщила бургомистр города Франциска Гиффей.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 млрд евро.
- Правительство Сербии может быть вынуждено в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли компании «Нефтяная индустрия Сербии». Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times заявил президент Сербии Александр Вучич.
- Румыния обеспечивает в настоящее время 90% потребностей Республики Молдова в электроэнергии.
- Правительство Японии планирует выделить около 2,38 млрд долларов на создание совместного с США научно-исследовательского центра для разработки 2-нанометровых полупроводников следующего поколения. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.
- Фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi временно приостановили рекламные кампании в Twitter после того, как соцсеть купил Илон Маск.
- Федеральная антимонопольная служба подготовила предложения по индексации грузовых ж/д тарифов на 2023 год. Проект предусматривает индексацию с 1 января 2023 года действующих тарифов и сборов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 8%.
- Ливанская компания Daher, у которой уже есть франшиза Zara и Massimo Dutti для стран Ближнего Востока, приобрела одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды — Inditex. Магазины в России откроются под другим названием — предположительно, New Fashion. Детали сделки не разглашаются, но СМИ сообщали, что российское подразделение оценили в 12 млрд рублей.
Реакции политиков
- В администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива, сообщает телеканал Sky News.
Реакции: люди, сообщества
- Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал он.
- Массовый протест оппозиции, обвиняющей власти в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, прошел в воскресенье в Кишиневе, по данным организаторов, в нем участвовало более 50 тысяч человек. Полиция не пускала многотысячную колонну на центральную площадь города, протестующие в ответ передавали стражам порядка белые хризантемы — символ мирных намерений.
Информация, которую вы могли пропустить
- Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн так выразил позицию организации по российским игрокам. «Александр Овечкин и другие россияне в НХЛ играют за свои команды. Они не играют за Россию», — заявил Беттмэн. Он добавил, что многие хоккеисты находятся в сложном положении, потому что в России у них остались семьи.
- «Яндекс Новости» пропали из реестра новостных агрегаторов Роскомнадзора. В 2017 году был принят закон, обязывающий новостные сервисы с посещаемостью свыше 1 млн человек в сутки проверять достоверность информации при распространении материалов изданий, у которых нет лицензии СМИ. Тогда же в 2017 году в реестр внесли и «Яндекс Новости». Пресс-служба VK пока никак не прокомментировала эту ситуацию.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 62,10₽
- EUR 60,61₽
Продуктивного рабочего дня! Кстати, загляните, что произошло 5 ноября: «Отключение терминалов „Старлинк“, Рим выступает за мир, а Ленин возвращается в Мелитополь».