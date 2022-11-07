Херсон остался без света, США призывали Киев не игнорировать переговоры, а россияне продолжат играть в НХЛ. Что еще произошло 6 ноября

На Купянском направлении все атаки ВСУ были сорваны. За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник безуспешно атаковал наши позиции. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777.

На Николаево-Криворожском направлении в результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен один пункт управления, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184 районах. Уничтожен склад боеприпасов, 120 реактивных снарядов HIMARS, 250 реактивных снарядов «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины. За сутки сбиты 17 беспилотников, перехвачены в воздухе восемь реактивных снарядов, а также одна противорадиолокационная ракета HARM и сбита ракета «Точка-У».