На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки противника. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении все атаки отражены. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, самоходная огневая установка «Бук-М1», радиолокационная станция комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено 27 снарядов HIMARS.