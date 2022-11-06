Отключение терминалов «Старлинк», Рим выступает за мир, а Ленин возвращается в Мелитополь. Что еще произошло 5 ноября

Главное за 5 ноября
Минобороны РФ, брифинг 5 ноября
На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля.
На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки противника. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два бронеавтомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении все атаки отражены. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, самоходная огневая установка «Бук-М1», радиолокационная станция комплекса С-300.
Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8. Также за сутки в воздухе уничтожены девять беспилотников. Кроме того, перехвачено 27 снарядов HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2435 беспилотных летательных аппаратов, 386 зенитных ракетных комплексов, 6335 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3554 орудия полевой артиллерии и минометов.
- Российская армия в конце октября уничтожила в Донбассе пять греческих БМП сразу после того, как их передали украинской стороне, пишут греческие СМИ.
- Покушение совершено на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина в городе Углегорске, он получил огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии, сообщили в Центре общественных связей МВД ДНР.
Экономика, что с ней происходит
- Сразу пять крупных газовых рынка Европы — Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — перешли к отбору газа из подземных хранилищ. Сезонное понижение температуры официально открывает начало зимнего сезона в Европе.
- На прошлой неделе на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов cпутниковой связи Starlink, сообщает CNN. По данным телеканала, это произошло из-за проблем с финансированием.
- Аварийные отключения электричества вводятся для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.
- Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил жителей страны, что цены на энергоносители существенно не упадут в среднесрочной перспективе и останутся на довольно высоком уровне.
- Таиланд направил России список тайских компаний, которые желают закупить российские удобрения, рассказал нам в интервью посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.
- Россия призвала разрешить Россельхозбанку восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна, этот вопрос обсуждают с ЕС и другими сторонами, пишет Reuters.
- Правительство РФ продлило программу субсидирования аэропортов на юге и в центре страны. Речь идет о частичном возмещении операционных расходов аэропортов в период режима временных ограничений на полеты.
- Серийная сборка аккумуляторных батарей для электротранспорта и систем накопления энергии начнется до конца года на Московском заводе полиметаллов.
- Российская компания Группа «Илим» подписала с китайской Xiamen C&D Paper and Pulp соглашение о стратегическом партнерстве по поставкам картона на рынок КНР.
- Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные фирмы могут отправить запросы таиландской стороне.
- Минсельхоз РФ предложил субсидировать инвестпроекты по переработке пищевых лесных ресурсов.
- Доля россиян, предпочитающих заправлять автомобили бензином марки Аи-92, за три квартала 2022 года выросла с 42% до 47%.
Реакции политиков
- Суть российской резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что такое политическое лицемерие? Объясняю на конкретном примере. В прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС и к ним примкнувшие воздержались при голосовании», — написала она в своем в Telegram-канале.
- Иран поставлял дроны России, но до начала боевых действий на Украине, заявил глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. По его словам, поставка «ограниченного числа дронов» России прошла за несколько месяцев до начала военной операции.
Реакции: люди, сообщества
- Тысячи людей собрались в субботу на одной из центральных площадей итальянской столицы, Пьяцца делла Репубблика, на манифестацию за мир, сообщил ТАСС.
- Власти Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.
- Памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в Мелитополе в 2015 году, возвращен на прежнее место.
Информация, которую вы могли пропустить
- С июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше, чем было во втором квартале (5 млн), следует из данных ФСБ. Почти 70% выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
- Пентагон создаст «Группу содействия безопасности» Украины (SAG-U), в которую войдут 300 человек. Данная группа займется контролем за обучением и оснащением украинских военных со стороны США и их союзников. Штаб-квартира SAG-U расположится в немецком Висбадене.
- Компания предпринимателя Илона Маска Boring Company заявила в пятницу о начале полномасштабных испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop. Идею Hyperloop предложил Маск в 2012 году. Замысел состоит в том, чтобы в трубах над поверхностью земли в условиях сильно разряженного воздуха со скоростью до 1 220 км/ч передвигались капсулы с пассажирами или грузами.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 62,10₽
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Хорошего дня! Вот что произошло 4 ноября: «Удар по ракетным цехам, мобилизованных стало больше, а Пригожин открывает Вагнер-центр в Питере».