Удар по ракетным цехам, мобилизованных стало больше, а Пригожин открывает Вагнер-центр в Питере. Что еще произошло 4 ноября

Главное за 4 ноября
Минобороны РФ, брифинг 4 ноября
Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
На Купянском направлении в результате активных действий российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей.
На Красно-Лиманском направлении все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов. Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника. Кроме того, перехвачены в воздухе девять снарядов HIMARS и три снаряда «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники.
- В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, число растет за счет добровольцев, заявил Владимир Путин. Большинство еще занимаются подготовкой, добавил он.
- Главы МИД G7 отвергли информацию России о готовности Киева применить «грязную бомбу».
- Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн, передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost.
- Третий комитет генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, «за» проголосовали 106 стран, воздержались — 15. Против — 51 страна.
- Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений, а также позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Президент РФ также подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим.
Экономика, что с ней происходит
- Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой ВВП будет сокращаться на 1,5% в год в связи с фрагментацией глобальной торговли на отдельные блоки. Потери экономики Азии и Тихоокеанского региона госпожа Георгиева оценила в 3% ВВП, поскольку торговля играет ключевую роль в регионе.
- Евросоюз выделил на экономическую и гуманитарную помощь Украине уже 22 млрд евро, не считая объемов военной помощи. Такие данные привел глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно. Первая партия зерна в рамках возобновленной зерновой сделки отправлена в Сомали, Судан и Джибути.
- Страны G7 и Австралия договорились о введении фиксированной цены на российскую нефть. Ценовой потолок пока не согласован.
- Японские компании намерены продолжить участие в «Сахалин-1″ при новом операторе, сообщил телеканал NHK.
- Владимир Путин разрешил ООО „Нефтесервисные технологии“ приобрести российские активы Baker Hughes.
- Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства еще одного трубопровода для усиления „Турецкого потока“ в рамках создания в республике газового хаба.
- В посольстве России в Пхеньяне заявили об интересе к импорту одежды и обуви из КНДР.
- Шведский ритейлер одежды H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в РФ планируется свернуть полностью.
- В период с января по сентябрь в России всего было продано 2,1 млн ноутбуков. При этом за третий квартал — 544 тыс. устройств, что на 55% меньше в аналогичный прошлогодний период.
Реакции политиков
- Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ заявил, что Запад „бросает украинцев в топку“, как будто Украины не существует. Президент также назвал украинский народ главной жертвой „намеренной возгонки ненависти к русским“. Он признался, что от происходящих на Украине событий трудно и горько, поскольку, по сути, противостояние идет внутри одного народа. То же самое было и после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа, добавил президент.
- Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не намерена применять тактическое ядерное оружие на Украине. „Нет. У мира есть все гарантии, что Россия не собирается использовать тактическое ядерное оружие в украинском конфликте. <…> В ядерной войне нельзя победить, и ее никогда нельзя начинать. Мы твердо придерживаемся этого заявления“, — сказал посол в интервью британскому телеканалу Sky News.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Группы семи обсудят свои отношения с Пекином на встрече глав МИД в Мюнстере и готовы рассматривать Китай как „конкурента“ и соперника».
Реакции: люди, сообщества
- На площади Ленина в центре Донецка в честь первого Дня народного единства в составе России установили новый знак: «До России 0 км».
- Ситуация, при которой «несколько властителей» возрождают устаревшую риторику времен холодной войны, является недопустимой. Мир уже находится на краю пропасти и «не должен упасть», заявил папа римский Франциск, выступая с обращением к верующим во время своего визита в Бахрейн, передает Reuters.
«После двух страшных мировых войн, холодной войны, которая на протяжении десятилетий держала мир в напряжении, катастрофических конфликтов, происходящих во всех уголках земного шара, среди обвинений, угроз и осуждений мы продолжаем находиться на краю пропасти, и мы не хотим упасть», — сказал он.
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Эдвард Сноуден опубликовал в Twitter шутливую картинку про тех, кто винит в политических неудачах «российских ботов». Изображение представляет собой обложку несуществующей книги под названием «Все, с кем я не согласен — российский бот». «Руководство для детей по оправданиям политических неудач СМИ и правительством», — указано на обложке.
Информация, которую вы могли пропустить
- «ЧВК Вагнер Центр» открылся в Петербурге. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал ранее, что это будет комплекс зданий, где бесплатно разместятся изобретатели, проектировщики, IT-специалисты. Миссия центра — «обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».
- IX Московская международная биеннале была отменена по решению Минкульта накануне из-за «несоответствия уровня нескольких экспонатов» статусу Третьяковской галереи. Организаторы не согласились с формулировкой отмены. Организаторы подчеркнули, что в биеннале должны были участвовать 27 российских художников, среди них — Александр Купалян из Москвы и Анастасия Дейнека из Донецка, которые две недели рисовали «мирное небо как нашу общую молитву о мире и покое».
- Основатель группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии. Куснирович также остается гражданином России, изменений для компании это не принесет, но может дать ему возможность открыть бизнес в формально «нейтральной» стране.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 62,10₽
- EUR 60,61₽
Хороших выходных! Вот что произошло 3 ноября: «107 на 107, указ о выплате мобилизованным, и Infiniti: «Мы говорим вам до свидания».