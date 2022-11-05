Удар по ракетным цехам, мобилизованных стало больше, а Пригожин открывает Вагнер-центр в Питере. Что еще произошло 4 ноября

Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей.

На Красно-Лиманском направлении все атаки российскими войсками отражены. Противник потерял более 90 украинских военнослужащих убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов. Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника. Кроме того, перехвачены в воздухе девять снарядов HIMARS и три снаряда «Ураган».